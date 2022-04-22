CHP’li Özel: Gezi davası kumpasını kuranlar tek adam rejiminden sonra yargılanacak

Gezi Davası’nın bugünkü duruşmasının ardından konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “Gelecek seçimlerden sonra bu dava bir daha görülecek, ama bu sefer bu kumpası kuranlar yargılanacak” dedi.

Çizim: Murat Başol

İş insanı Osman Kavala’nın tek tutuklu sanık olarak yargılandığı Gezi Davası’nın bugünkü duruşmasından da karar çıkmadı.

Duruşma sonrası ANKA’ya konuşan Özel, şunları söyledi: “Gelecek seçimlerden sonra milletimiz bu tek adam rejimini ortadan kaldırıp yerine demokrasiyi yeniden tesis ettiğinde burası gerçek bir adalet sarayına dönüşüp hakimlerin artık kimseden korkusu kalmadığında bu dava bir daha görülecek, ama bu sefer bu kumpası kuranlar yargılanacaklar. Şu karar net bir şey söyleyelim. Beraat kararını veren üç hakimi darmadağın ettiler. Bir tanesi burada asliye ceza mahkemesine sürüldü.

Şimdi bu hakimlerden vicdanlarına göre karar vermesini bekliyoruz. Hakimler tehdit altında. Savcı adeta AK Parti İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un tweet’leri tonunda iddianame yazmış. Öyle olunca buradan bir adalet çıkmasını, hukukun gereğinin çıkmasını beklemiyoruz. Tayyip Erdoğan’ın gönlünü yapmaya çalışıyorlar ama en sonunda vatandaş son sözü söyleyecek, bu adaletsizlikleri bitirecek. Sokaktaki, mahkemedeki adaletsizliği de ekonomik adaletsizliği de bitirecek olan seçimler için gün sayıyoruz. O güne kadar bu yaşadıklarımız için de sabır çekiyoruz.”