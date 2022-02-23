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Yaramazlara biraz batar!

AİHM, Kavala’yla ilgili ihlal takvimini duyurdu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tutuklu olarak yargılanan iş insanı Osman Kavala’yla ilgili Türkiye’ye yönelik ihlal sürecini görüşmek üzere, taraflara görüşlerini sunması için 19 Nisan’a kadar süre verdi. 

Görsel: Ateş Alpar

ANKA’nın aktardığına göre 19 Nisan’a kadar, Türkiye ve Kavala ile Bakanlar Komitesi üyeleri, Mahkemeye görüşlerini sunabilecek. Mahkemenin mayıs ya da haziran ayında dosyayı ele alması; Büyük Daire tarafından nihai kararın ise ağustostaki yaz tatili dönüşünde, eylül ayında verilmesi bekleniyor.


Açıklamada, Mahkeme’nin ikinci defa ihlal sürecini değerlendireceği belirtilirken, Kavala dosyasının 10 Aralık 2019’dan bu yana AİHM’in verdiği karara karşın uygulanmamasına ilişkin sürece yönelik detaylar da duyuruldu. 

Türkiye’nin Kavala’yı Strazburg mahkemesinin kararına rağmen tahliye etmemesi üzerine Bakanlar Komitesi, 2 Şubat’ta konuyu AİHM Büyük Dairesi’nin değerlendirmesine sunma kararı almıştı. Mahkeme, dosyayı resmi olarak 21 Şubat’ta aldığını duyurdu. 

Mahkeme için ikinci deneyim

AİHM, tarihinde ilk olarak 2019 yılında Azerbaycan’ı; muhalif ve hükümlü Ilgar Mammadov’ı serbest bırakmaması üzerine mahkum etmişti. Yıllar süren tutukluluk sırasında Mahkeme ilk defa süreçle ilgili içtihat oluşturmaya da başlamıştı. 

Mammadov hükümlü olmasına karşın, Kavala hakkında kesinleşmiş hüküm olmadan 2017 yılından bu yana cezaevinde tutuluyor.  Bunun da Türkiye’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı ve tanımayı ve uygulamayı taahhüt ettiği yükümlülüklerle çelişki oluşturduğuna dikkat çekiliyor.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerinden itibaren ‘Türkiye’nin Soros’u’ diye hedef gösterdiği Kavala, 17 Ekim 2017’de gözaltına alınıp 1 Kasım’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Kavala, ‘casusluk’, çArşı ve Gezi davalarının birleştirilmesiyle oluşturulan ‘torba dava’da en son 17 Ocak’ta hakim karşısına çıkmış ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Avrupa Konseyi, AİHM’in ihlal kararına rağmen Kavala’yı serbest bırakmayan Türkiye’ye karşı yaptırım prosedürü kararını hatırlatarak 19 Ocak 2022’ye kadar görüşünü iletmesi için süre vermişti.

Avrupa Konseyi’nin siyasi organı bakanlar komitesi, 2 Şubat’taki toplantıda Kavala’nın AİHM kararına rağmen serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye aleyhine aralık ayı başında başlattığı ‘ihlal prosedürü’nün ikinci aşamasını oylamaya sundu. Oturumda dosyanın AİHM’e havale edilmesine dair ara karar oy çokluğuyla kabul edildi.

Kavala, 23 Şubat 2022 itibariyle 1576 gündür tutuklu.

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