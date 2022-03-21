Kavala’nın tutukluluğu devam: Hüküm 22 Nisan’da açıklanabilir

CANAN COŞKUN

Gezi Parkı eylemlerini finanse ettiği suçlamasıyla aralarında 1602 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın ve Taksim Dayanışması bileşenlerinin bulunduğu sanıkların yargılandığı dava ertelendi.

Mahkeme, Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 22 Nisan’da yapılacak. Bu duruşmada hükmen açıklanması bekleniyor.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen altıncı duruşmaya katılım oldukça yoğundu, salon oldukça kalabalıktı. Son üç duruşmaya katılmayan Kavala da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşma başlarken mahkeme başkanı Mesut Özdemir, esas hakkındaki mütalaanın celse arasında sunulduğunu söyledi. Söz hakkı verilen duruşma savcısı Edip Şahiner, mütalaayı tekrar ettiğini belirtti. Emniyet Müdürlüğü avukatı da tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi. Ardından söz hakkı sanıklardan avukat Can Atalay’a verildi.

Atalay’ın konuşmasından öne çıkan kısımları şöyle:

Yargılama faaliyeti olarak ne yaptınız? çArşı davasıyla ilgili kurduğunuz ara karar, adli tıpa yazdığınız yazı, bozmaya ilişkin beyanlarımızın alınması, Kavala’nın tutukluluk durumuna ilişkin olarak avukatların beyanı… Sadece bunları yaptınız.

Bir düğmeye basıldı, Gezi davası bozuldu. Bir düğmeye basıldı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi kendi dosyasında bulunmayan, Gezi ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek Çarşı davasını bozdu. 30. ACM alelacele dosyayı size gönderdi.

Yağma yok! Canınızın istediğini canınız istediği zaman söyleyip istemediği zaman vazgeçip başka bir şey söyleyemezsiniz!

Ceza yargılaması işkence ile delil elde etme dönemini yaşandı, ceza yargılamasının anahtarının AKP seçkinleri tarafından Fethullahçı çeteye anahtar teslim emanet edildi, delil imal edildi. Bu yargılama ile ‘ delilsiz ‘ delile ihtiyaç duyulmayan yargı dönemi mi başlıyor?

‘ delile ihtiyaç duyulmayan yargı dönemi mi başlıyor? Siz hukuk adına konuşmayın, siyaset yapın! Savcı, Fethullahçı polislerin eylemini sahipleniyor. 15 Haziran’dan önce telefon konuşması yok, çünkü bizim lehimizedir o konuşma. Fethullahçı Nazmi başlatıyor soruşturmayı imzasız rapora dayandırıyor.

Bu dosya sürekli gündemde. Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerle ilgili kısmi tensip geldi ama Beştepe’de bu davayla ilgili toplantı yapıldığı Adalet Bakanı Gül’ün fikri kabul edilmediği için istifa ettiğini biliyoruz. Bunu tekzip edemediler.

Can Atalay’ın ardından Kavala’nın avukatı Köksal Bayraktar söz aldı ve mahkemenin yargılama faaliyeti olarak hiçbir şey yapmadığını söyledi ve Nimet Çubukçu ile Sadullah Ergin’in tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Yiğit Aksakoğlu’nun avukatı Aslı Kazan da ‘delil‘ olarak dosyaya konan ses kayıtlarının eksik olduğunu söyledi ve müvekkili ile ilgili ses kaydının tamamını dinletmek istedi, ama mahkeme başkanı Özdemir kabul etmedi.

Diğer sanıkların avukatları da mahkeme heyetine yönelik aynı eleştirileri sıraladı ve soruşturmanın derinleştirilmesi talebinde bulundu. Aksi halde esas hakkındaki savunma için süre istendi.

Taleplerle ilgili görüşü sorulan duruşma savcısı Edip Şahiner süre taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi. Savcı Şahiner Kavala’ınn tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

‘Hukuksuzluk aleni’

Bunun üzerine söz hakkı verilen Kavala şunları söyledi: “Beraat ettikten ve tahliye kararı verildikten sonra iki ayrı suçtan tutuklandım. Barkey ile görüşmelerle ilgili herhangi bir somut bilgi ve belge de konmadı dosyaya. Bu görüşmeler sadece birbirine yakın baz istasyonundan gelen sinyale dayanıyordu. Casusluk suçundan tutuklanmış olduğumun hukuksuz olduğu aleni hale gelmiştir. Özellikle ‘casusluk’ suçlamasına dair ne ortada temin edilmiş bir bilgi var, ne de iddia makamı bu bilginin ne olduğunun araştırılmasına dair bir çaba. Casusluk suçlamasının kurucu unsurunun var olmadığını, bu husus var olmadan böyle bir suçlama yapılması tamamen hukuk dışıdır.”

Taleplerle ilgili ara kararını açıklayan heyet, ‘son değerlendirmeden bu yana hukuki durumda bir değişiklik olmaması, isnat edilen suçun vasıf ve niteliği, yargılamanın geldiği aşama, dosyadaki HTS kayıtları, baz bilgileri ve dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme ve adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı’ gerekçeleriyle Kavala’nın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için sanıklara ve avukatlarına son kez süre verilmesine karar veren heyet, soruşturmanın derinleştirilmesine yönelik taleplerinin dosyaya bir katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddine hükmetti. Bir sonraki duruşma 22 Nisan’da yapılacak.

Ne olmuştu?

Gezi Parkı eylemlerini finanse ettiği suçlamasıyla aralarında 1598 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın ve Taksim Dayanışması bileşenlerinin bulunduğu sanıklar daha önce iki kere beraat etmişti. Üçüncü kez açılan Gezi davası İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülürken İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde Beşiktaş’ın taraftar grubu çArşı üyelerinin yargılandığı davayla birleştirilmişti. Davada yargılanan kişilerin ve avukatlarının taleplerine karşın heyet, dosyaların ayrılması talebini reddetmişti.

Davanın 21 Şubat’ta görülen duruşmasında heyet, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin dosyayı ayırdı. 4 Mart’ta duruşma savcısı Edip Şahiner -yalnızca bu davaya bakmakla görevli- esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Şahiner, Kavala ve Mücella Yapıcı’nın ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs‘ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, davanın diğer altı sanığı Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ninse ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs’ suçuna yardım ettikleri iddiasıyla 20’şer yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.