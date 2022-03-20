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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Gezi davasının hakimlerine: Özgür iradenizle karar verin


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdçaroğlu, yarın görülecek Gezi Parkı davasının hakimlerine seslendi: “Talimatla değil, özgür iradenizle karar verin!”

Çizim: Tarık Tolunay

Davada savcılığın mütalaasının ardından ilk duruşma yarın görülecek. Mütalaada, tutuklu iş insanı Osman Kavala ve mimar Mücella Yapıcı’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.


Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Gezi’de doğayı, yaşamı, bu güzel ülkeyi savundu gençlerimiz. Şimdi onlara karşı açılan davanın karar aşamasına gelindi. Hakimler hiçbir siyasi baskıya boyun eğmemeli, yargının yüzüne kara çalmamalıdır. Talimatla değil, özgür iradenizle karar verin!”

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