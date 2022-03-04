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Gezi davası: Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı’ya müebbet hapis istemi

Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu iş insanı Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı’nın, ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Görsel: Ateş Alpar

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bir önceki duruşmasında dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar verilmesinin ardından duruşma savcısı, celse arasında mütalaasını mahkemeye sundu.


Savcı, Kavala ve Yapıcı’nın müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, Kavala’nın ‘dosyanın gelmiş olduğu aşama, kaçma şüphesi ve TCK’nin 312’nci maddesindeki suç’ iddiasıyla tutuklanması talep edildi.

Diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin ise ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme’den 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

AA’nın aktardığına göre diğer sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi hakkındaki mevcut kovuşturmanın bu dosyadan tefrik edilerek, haklarındaki yakalama kararının infazının beklenilmesi talep edildi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerinden itibaren ‘Türkiye’nin Soros’u’ diye hedef gösterdiği Kavala, 17 Ekim 2017’de gözaltına alınıp 1 Kasım’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Kavala, ‘casusluk’, çArşı ve Gezi davalarının birleştirilmesiyle oluşturulan ‘torba dava’da en son 17 Ocak’ta hakim karşısına çıkmış ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlal kararına rağmen Kavala’yı serbest bırakmayan Türkiye’ye karşı yaptırım prosedürü kararını hatırlatarak 19 Ocak 2022’ye kadar görüşünü iletmesi için süre vermişti.

Avrupa Konseyi’nin siyasi organı bakanlar komitesi, 2 Şubat’taki toplantıda Kavala’nın AİHM kararına rağmen serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye aleyhine aralık ayı başında başlattığı ‘ihlal prosedürü’nün ikinci aşamasını oylamaya sundu. Oturumda dosyanın AİHM’e havale edilmesine dair ara karar oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Son olarak AİHM, Türkiye’ye yönelik ihlal sürecini görüşmek üzere, taraflara görüşlerini sunması için 19 Nisan’a kadar süre vermişti.

Kavala, 4 Mart 2022 itibariyle 1585 gündür tutuklu.

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