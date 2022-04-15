Kavala’nın tutukluluğu devam

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, aylık incelemede tutuklu iş insanı Osman Kavala’yı yine serbest bırakmadı.

Fotoğraf: osmankavala.org

1627 gündür Silivri Cezaevi’nde bulunan Gezi Davası’nın tek tutuklu sanığı Kavala’nın dosyası aylık tutukluluk incelemesinden geçti.

ANKA’dan Fahrettin Öztürk’ün aktardığına göre mahkeme Kavala’nın tutuklu kalmasına oyçokluğuyla karar verdi.

Üye hakimlerden biri, Kavala’nın tutukluluk halinin devamına ilişkin karara muhalefet şerhi koydu.

Üye hâkim, muhalefet şerhinde, ‘Kavala’nın savunmasının alınmış ve delillerin toplanmış olması, dosyanın geldiği aşama ve bu aşamadan sonra delil karartma ihtimalinin bulunmadığı’ gerekçesiyle tutukluluğun devamına gerek olmadığını söyledi.

Gezi Davası’nın bir sonraki duruşması 22 Nisan Cuma günü görülecek.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerinden itibaren ‘Türkiye’nin Soros’u’ diye hedef gösterdiği Kavala, 17 Ekim 2017’de gözaltına alınıp 1 Kasım’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Kavala, en son 21 Mart’ta hakim karşısına çıkmış ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlal kararına rağmen Kavala’yı serbest bırakmayan Türkiye’ye karşı yaptırım prosedürü kararını hatırlatarak 19 Ocak 2022’ye kadar görüşünü iletmesi için süre vermişti.

Avrupa Konseyi’nin siyasi organı bakanlar komitesi, 2 Şubat’taki toplantıda Kavala’nın AİHM kararına rağmen serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye aleyhine aralık ayı başında başlattığı ‘ihlal prosedürü’nün ikinci aşamasını oylamaya sundu. Oturumda dosyanın AİHM’e havale edilmesine dair ara karar oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Son olarak AİHM, Türkiye’ye yönelik ihlal sürecini görüşmek üzere, taraflara görüşlerini sunması için 19 Nisan’a kadar süre vermişti.