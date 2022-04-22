Dokuz yıl cinsel saldırıda bulunup Emre’nin intiharına yol açan akrabaya tahliye

Üç yıl önce intihar eden üniversiteli Emre Yıldır’a dokuz yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğu için 26 yıl hapis cezası alan akrabası Vedat Tarhan’ın sessiz sedasız tahliye edildiği ortaya çıktı.

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, dokuz yaşından 18 yaşına kadar akrabası Vedat Tarhan’ın cinsel istismarına uğrayan Ahmet Emre Yıldır, 29 Nisan 2019’da, 15’inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi. İntihar etmeden bir ay önce ailesine, 2002-2003’te evlerinde kalan Vedat Tarhan’ın 2011 yılına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklayan Yıldır’ın, sanıkla yüz yüze görüşmesine ait ses kaydıyla Çorlu savcılığına suç duyurusunda bulunduğu, ancak dilekçenin intihardan sonra işleme koyulduğu ortaya çıkmıştı.

Yıldır’ın intiharından sonra gözaltına alınan ve ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ gerekçesiyle tutuklanan Vedat Tarhan, üç ay sonra görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Savcısının itirazı üzerine hakkında Tarhan, geçen yıl 19 Ağustos’ta Çanakkale’de tutuklandı. 26 yıl hapis cezası verilen Tarhan’ın avukatları karara itiraz etti.

Hürriyet’in haberine göre itiraz süreci sonrası Yargıtay savcısı Mustafa Yıldız, 10 Ağustos 2021’de Daire’ye gönderdiği yazıda, sanık avukatlarının temyiz talebinin reddi, istinaf mahkemesi kararının da onanmasını istedi. Ancak dosyaya bakan Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin kararını bozarak Tarhan’ın tahliye edilmesine karar verdi. 8 Mart 2022’de tahliye yazısı Tarhan’ın tutuklu bulunduğu Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi ve Tarhan tahliye edildi.

Emre Yıldır’ın ablası, “Tahliye ile bir kez daha yıkıldık” dedi.