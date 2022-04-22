Ağrı Belediye Başkanı Sayan: Kılıçdaroğlu’nun faturasını yatıracağım

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, faturasını ödemediği için evinin elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözleşme numarasını öğrenirse faturasını yatıracağını bildirdi.

Yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için bireysel eylem yaparak faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği dün saat 11:21’de dağıtım şirketi EnerjiSA ekiplerince kesilmişti.

Kılıçdaroğlu, evinin önündeki gazetecilere konuyla ilgili ”Elektriği kesilen dört milyon insanın sesi olmak gerekiyordu” demişti.

Ağrı’daki öğrencilerle görüşen eski CHP’li Sayan, Kılıçdaroğlu’nun faturasını ödemediği için evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin, şunları söyledi: “Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi karanlığa sürüklemek için sivil itaatsizlik başlatmıştı ama bugün kendisi karanlıkta kaldı. Kendisi inat etti. Ben sözleşme numarasını öğrenebilirsem bu gece ya da yarın Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturasını yatıracağım. Türkiye huzursuz olmasın. Bunu gündemden düşürelim. Siyasetin bu kadar ayağa düşmesi ve böyle küçük şeylerle uğraşması gerçekten ülkemiz adına son derece üzüntü verici şeyler. Ne yapmaya çalışıyor anlamış değiliz.

‘Faturayı yatıracağım’

Kendisini Gandi’ye benzetiyor. Oysa Gandi şiddeti sonlandırmak için sivil itaatsizlik yapıyordu. Kılıçdaroğlu da şiddeti körüklemek ve milleti şiddete çağırmak için sivil itaatsizlik yapıyor. ‘Devlet idaresini ele geçireceğim’ diye ortalıkta dolaşan bir insana bu yakışmaz. ‘Ben liderim, cumhurbaşkanı adayı olacağım’ sözlerini aklından geçiren bir adamın böyle komik durumlara düşmesi Türkiye ve siyaset adına üzüntü verici bir durumdur. Farz edin Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı ve bütün vatandaşlar inat etti elektrik faturasını ödemediler. Ne olacak bu ülkenin hali ve ekonomisi? Mansur Yavaş’ın başlattığı askıda fatura vardı. Benim de ikinci ikametim Ankara’da ve ben de askıda faturaya destek olacağım. Kılıçdaroğlu’nun faturasını yatıracağım.”