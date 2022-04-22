Kılıçdaroğlu: Elektrik eylemi kararını eşimle aldık, sürdüreceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin elektriklerinin kesilmesiyle ilgili ”Bu kararı eşimle birlikte aldık ve sürdüreceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, faturasını ödemek isteyen AKP’lilerin ‘ucuz kahramanlık’ yaptığını belirterek “Ne yaptığımı anlayamamışlar” dedi.

Yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için bireysel eylem yaparak 2,5 aydır faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği dün dağıtım şirketi EnerjiSA ekiplerince kesilmişti.

Fox TV’de Çalar Saat programına katılan Kılıçdaroğlu, bu eylemi elektriği kesilen dört milyon aileye dikkat çekmek için yaptığını söyledi: ”Ben onların derdine derman olmak için, sorunlarını geniş kitlelere duyurmak için, ekonomi politikasının hangi felaketleri getirdiğini topluma anlatmak için yaptım.”

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Fox TV canlı yayınında. https://t.co/a7ZIXQwG56 — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) April 22, 2022

‘Bu bireysel bir eylem’

Kılıçdaroğlu, eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu da belirtti: “Bu kararı eşimle birlikte aldık ve sürdüreceğiz. Eşimin telefonuna fatura mesajları geliyor. Eşime şunu söyledim; ‘elektrikler kesildiği zaman bana lütfen haber ver’. O gün evden çıktım genel merkeze gittim ve video çekerek durumu anlattım. Elektrik faturasını ödeyebilecek mali güce sahibim. Elektrik faturasını ödeyemeyen milyonların sesini hem Türkiye’ye, hem kamuoyuna, hem dünyaya duyurmak istedim. Bunun en azından koltuklarında rahat oturan ‘beşli çete’nin ve saray sosyetesinin bilmesini istedim. Elektrikler kesilince eve geldim, eşim elektriklerini kesildiğini bana öğlene doğru bildirmişti. Komşularımız bir tüp ile aydınlatma aracı getirmişti. Biz de küçük fenerleri hazırladık. Evi biraz aydınlattık. Komşularımız bize destek olmak için lambalarını söndürdüler ama biz açmalarını istedik. Çünkü bu bireysel bir eylem. Elektrik faturamızın toplam tutarı bin TL. Biz geniş kitlelere sesimizi duyurduk da acaba saray duydu mu? Sarayın oligarkları duydu mu, beşli çeteler duydu mu?

AK Parti’ye yakın bazı arkadaşlar ‘Biz sizin elektrik faturanızı ödeyelim’ diyerek ucuz kahramanlık yapıyorlar. Hala ne yaptığımı, niçin yaptığımı kavrayamamışlar. Elektrik faturası dediğiniz benim için düşük bir rakam ama bu faturayı ödeyemeyen milyonlar var, bundan haberleri yok.”