Kılıçdaroğlu gaz lambası ışığında konuştu: Saraylı eşkıyaların cebi dolacak diye…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin elektriklerinin kesilmesinin ardından mesajlarını gaz lambası ışığında verdi.

Fotoğraf: Twitter

Yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için bireysel eylem yaparak 2,5 aydır faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği bugün saat 11:21’de dağıtım şirketi EnerjiSA ekiplerince kesilmişti.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Saraylı eşkıya holdinglerin cepleri dolacak diye halkın elektrik gibi, gıda gibi temel hakları gasp edildi bu ülkede. Elektrik dağıtım şirketlerinin büyük bir bölümünü beşli çeteye verdiler. Mesela sadece birine bakalım. Cengiz Holding. Sekiz yılda kamudan tam 2 milyar 295 milyon 311 bin lira değerinde 37 ayrı elektrik enerjisi ihalesi almış. Kazandığı milyarlarla halkın mutfağına göz koymuş. Cengiz gibiler paralarına para katarken milyonlar faturalarını ödeyemeyecek hale getirildi. Aç gözlü çetelere karşı halk öfkeli. Girdiğimiz bu çağın adı öfke çağı.

*Bu aç gözlü politikacıların yarattığı karanlığa karşı ayaktayım. Bu eylemim sivil itaatsizlik çağrısı değil bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelemdir.

*Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm, şimdi karanlıkta oturacağım.

*Bu dünyada tüm demokratlara sesleniyorum: Samimilerse onlarda halkları için harekete geçsinler. Erdoğan’a sesleniyorum enerjiye yaptığın zamları geri çek. KDV’yi sıfırla. Kimse merak etmesin karanlıkları aydınlığa çıkaracağız.