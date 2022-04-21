Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki evinin elektriğinin kesildiğini söyledi.

CHP lideri, yılbaşında elektriğe yapılan zamlar geri çekilene kadar 9 Şubat’tan itibaren evinin faturasını ödemeyeceğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter’daki paylaşımında elektriğinin kesildiğini kaydetti.

CHP lideri şunları yazdı: “Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir.”