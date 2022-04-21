Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu: Zor olmayacak, atlatacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, kesilen elektrikleriyle ilgili sorulara “Zor olmayacak. Atlatacağız, önemli değil. Bakacağız sonuca” yanıtını verdi.

Fotoğraf: ANKA

Yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için bireysel eylem yaparak 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği bugün saat 11:21’de dağıtım şirketi EnerjiSA ekiplerince kesilmişti.

ANKA’nın aktardığına göre gelişmenin duyulması üzerine gelen gazetecilere evden çıkarken yorum yapan Selvi Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Alışacağız, atlatırız, o kadar önemli değil. Biz zaten ödeyemeyecek durumda değildik. Ama dört milyon aile var elektriği kesik. Onlarla dayanışma içinde olalım, dedik. O nedenle, atlatacağız. Saat 11 gibi kesildi. İdare edeceğiz önemli değil.”