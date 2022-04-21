Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu: Zor olmayacak, atlatacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, kesilen elektrikleriyle ilgili sorulara “Zor olmayacak. Atlatacağız, önemli değil. Bakacağız sonuca” yanıtını verdi.
Yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için bireysel eylem yaparak 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği bugün saat 11:21’de dağıtım şirketi EnerjiSA ekiplerince kesilmişti.
ANKA’nın aktardığına göre gelişmenin duyulması üzerine gelen gazetecilere evden çıkarken yorum yapan Selvi Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Alışacağız, atlatırız, o kadar önemli değil. Biz zaten ödeyemeyecek durumda değildik. Ama dört milyon aile var elektriği kesik. Onlarla dayanışma içinde olalım, dedik. O nedenle, atlatacağız. Saat 11 gibi kesildi. İdare edeceğiz önemli değil.”
Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi