Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmesine göre Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların artması bekleniyor.

🗓22 Nisan 2022 (Cuma)

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/rVbMjtASIa — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 22, 2022

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde iki ila beş derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, doğu kesimlerde zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.