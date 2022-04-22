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Yaramazlara biraz batar!

Suriyeli sığınmacılara sınırdan çıkış için iki şart: Ya cenaze ya kesin dönüş


Son dönemde siyasetin gündeminde çok daha fazla yer bulmaya başlayan Suriyeli sığınmacılara bu yıl bayram izni yok. Çıkış içinse ya cenaze ya da kesin dönüş şartı aranıyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Ülkelerine bayram ziyaretleri her yıl medyada genişçe yer bulan Suriyeli sığınmacılar daha önce iki ile beş ay süreyle Suriye’de kalabiliyordu.


İçişleri Bakanlığı bu yıl Suriyeli sığınmacıların bayram izinlerinin kısıtlandığını duyurdu.

Suriye’ye geçmek için sınır kapılarına gelenler, bakanlık kararı anlatılarak geri çevriliyor.

Cenaze izninin süresi üç günle sınırlı.

Kesin dönüş isteyen sığınmacılarsa form imzalayarak sınırın öteki tarafına geçebiliyor.

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