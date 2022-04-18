Erdoğan’dan ‘Suriyeli sığınmacı’ mesajı: Gönüllü dönüşleri için gayret gösteriyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların ‘gönüllü ve onurlu‘ geri dönüş süreci için gayret gösterdiklerini söyledi.

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Erdoğan, partisinin genel merkezinde büyükelçilere verilen iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı’nın Suriyeli sığınmacılarla ilgili mesajı şöyle: “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aynı zamanda güney sınırımızın hemen ötesinde rejimin bombaları ve terör örgütlerinin saldırıları altında hayata tutunmaya çalışan mazlum ve mağdurlara sahip çıkıyoruz. Bu minvalde hem Suriye hem Irak’ın kuzeyinin terörden arındırılması ve güvenliği için adım atmaktan çekinmiyoruz. PKK, YPG, ‘FETÖ’ ve DEAŞ başta olmak üzere kaynağı kim olursa olsun terörün tüm çeşitleriyle kesintisiz bir mücadele yürütüyoruz.”

Putin’e sitem

Erdoğan konuşmasında şubat ayı sonunda başlayan Rusya’nın Ukrayna işgaline de değinerek ‘savaş bölgesinde Rusya’nın sivilleri hedef almasının uzlaşma çabalarına gölge düşürdüğünü’ söyledi.

Erdoğan barış görüşmelerine ilişkin değerlendirmeleri şöyle: “Taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin’den görüntüler, Kramatorsk’ta sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü. İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır. İstanbul’daki görüşmelerden taraflar ve uluslararası toplumun mutmain olacağı neticenin alınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sayın Zelenski ve Putin’le düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorum. Tespitlerimi, değerlendirmelerimi ve beklentilerimi doğrudan ve samimiyetle söylüyorum.“