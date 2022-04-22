AKP ve MHP’nin hazırladığı spor yasası kabul edildi

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

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Buna göre spor kulüplerinin dernek vasfından çıkarılıp Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tescille kurulmaları sağlanacak. Bu kapsamda spor kulüplerinin, özel hukuki statü kazanmaları için zemin hazırlanacak.

Spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri en az 15 spor kulübü veya spor anonim şirketinin bir araya gelmesiyle federasyon, en az 15 federasyonun bir araya gelmesiyle konfederasyon kurabilecek.

Spor kulüpleri, belirli bir spor dalına ilişkin aktif ve pasif varlıklarını bir spor anonim şirketine sermaye olarak koyabilecek veya devredebilecek.

Gerçek veya tüzel kişilerin aynı ligde yer alan birden fazla spor kulübünde veya spor anonim şirketinde doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyeti bulunamayacak.

Spor federasyonları, kanunla veya cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulacak.

Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri; mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10’una kadar borçlanabilecek, bu oranın üzerinde yapılacak borçlanmalar genel kurulun nitelikli çoğunlukla vereceği kararla kabul edilecek ve ek bütçeyle yapılabilecek.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri genel kurul kararı gerekmeksizin bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin en fazla yüzde 25’ini temlik edebilecek.