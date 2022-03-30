AKP ve MHP’nin hazırladığı spor yasası teklifi komisyonda kabul edildi

AKP ve MHP’nin hazırladığı yeni spor yasası teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi.

Fotoğraf: AA

60 maddeden oluşan teklifle ‘spor anonim şirketi/spor kulübü yönetici’ tanımı getirilerek yönetim kurulu üyeleri dışındaki kişilerin de sorumluluk kapsamı altına alınması planlanıyor.

‘Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi’yle spor kulüplerinin dernek vasfından çıkarılıp Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tescille kurulmaları sağlanacak. Bu kapsamda spor kulüplerinin, özel hukuki statü kazanmaları için zemin hazırlanacak.

Spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri en az 15 spor kulübü veya spor anonim şirketinin bir araya gelmesiyle federasyon, en az 15 federasyonun bir araya gelmesiyle konfederasyon kurabilecek.

Spor kulüpleri, belirli bir spor dalına ilişkin aktif ve pasif varlıklarını bir spor anonim şirketine sermaye olarak koyabilecek veya devredebilecek.

Gerçek veya tüzel kişilerin aynı ligde yer alan birden fazla spor kulübünde veya spor anonim şirketinde doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyeti bulunamayacak.

‘Uluslararası şirketlere satılma ihtimali doğar’

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, teklifle ‘siyasetin sporu esir alacağını’ söylemişti.

Adıgüzel, şunları demişti: “Bütün spor kulüpleri borç batağında. Türk Ticaret Kanunu’na tabi olur olmaz, ertesi sabah hepsi iflas eder. Birçok büyük spor kulübünün bu şekilde borç-iflas kıskacıyla kayyıma ve uluslararası şirketlere satılma ihtimali doğar.”

‘Sporda 20 Temmuz darbesinin hazırlığı’

CHP’li vekile göre düzenleme spor kulüplerinin denetimlerini karmaşık, gençlik ve spor bakanına yönetimleri tek başına görevden alma yetkisi verdiği için seçimleri anlamsız hale getirecek: “Spor kulüplerinin bir mali disipline alınması için toplumda beklenti var. Bu beklentiden nemalanmak isteyen AKP yönetimi ve spor bakanı var. Bu teklif, sporda 20 Temmuz darbesinin hazırlığıdır.”