Eleştirilerin hedefindeki iki tasarı bu hafta Meclis’te

Meclis, bu hafta tartışmalara konu olan iki kanun teklifini görüşecek. Genel Kurul’da Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi görüşülürken, Adalet Komisyonu’nda Avukatlık Kanunu’nda planlanan değişiklikler ele alınacak.

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Meclis Genel Kurulu’nda ele alınacak spor yasası teklifiyle spor kulüpleri spor anonim şirketi niteliği kazanacak. Federasyonlarsa kanun ya da kararnamelerle kurulabilecek. Teklifin yasalaşması halinde, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10’una kadar borçlanabilecek. Federasyonların yönetimindeki iki yönetim kurulu üyesinin milli sporcu olması zorunlu olacak.

‘İktidar partisinin güdümünde olur’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel teklifi şu sözlerle eleştirdi: “Teklif, tamamen özerk olması öngörülen spor gibi bir alanı siyasi müdahalelere daha da açık kılmakta, spor kulüplerini ve spor federasyonlarını iktidar partisinin güdümüne sokmaktadır. Farklı seslere, farklı görüşlere tahammül etmeyen, Merkez Bankası’nın bağımsızlığını, üniversitelerin özerkliğini, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının özerkliğini tırpanlayan anlayışa sahip cumhur ittifakı şimdi spor federasyonlarının özerkliğine ve spor kulüplerine müdahale etmeye çalışmaktadır. Ucube tek adam düzeni, sporda özerkliğe karşı. Teklif, uzmanların tartışmasına açılarak geniş biçimde ele alınmalı ve yeniden düzenlenmelidir.”

Avukatlık Kanunu’nda planlanan değişikliklere ilişkin teklifle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan Adli Yardım ve CMK ödeneklerinin aynı ilde bulunan barolar arasında nasıl dağıtılacağına ilişkin düzenlemeye gidilecek.

‘İkinci barolara gelir kaynağı’

Bu teklif AKP’nin ‘çoklu baro’ teklifi olarak adlandırılan teklifiyle kurulan ikinci barolara gelir kaynağı oluşturmak için hazırlandığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Teklifle ayrıca avukatlık stajı sürecinde bir işte sigortalı olarak çalışılması engel teşkil etmeyecek.