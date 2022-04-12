CHP’li Adıgüzel: Yeni spor yasası devrim değil, karşı devrim

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Yeni spor yasası bir devrim değil; bir karşı devrimdir” dedi.

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Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP’li vekil, kanun teklifine itirazlarını şöyle anlattı: “Bir kere spora, aynı devlette olduğu gibi tek adamlık gelmektedir. Sporun yönetimi tamamen tek bir ele, Spor bakanına toplanmaktadır. İkincisi, spora siyaset egemen olacaktır. Bugüne kadar zaten giderek artan siyasetin baskısı, bu yasayla beraber daha da belirginleşecek, işin içinden çıkılmaz bir hale gelecektir.”

Kulüplerin bir finansal denetime alınması, idari, mali disipline alınması konusunda herkesin hemfikir olduğunun altını çizen Adıgüzel, “Yöntem ve uygulama bu şekilde olmamalıydı” dedi.

‘Sporda 20 Temmuz darbesi’

Adıgüzel, son 30 yılda sporun daha fazla özerk ve bağımsız olması için birçok hükümetin yaptığı katkıların bu yasa teklifiyle kaybedileceğini savunarak şöyle devam etti: “Bunun bir devrim olması bekleniyordu. Yeni spor yasası bir devrim değil; bir karşı devrimdir. Nasıl 15 Temmuz darbe girişiminden sonra memleketteki ortamı kullanarak 20 Temmuz’da tek adamlığa giden sistem yerleştirildiyse, spor kulüplerinde mali disiplin, denetim beklentisini kullanarak 59 maddenin 58’ini kendine yontan ve buradan kendine yetki devşiren, tek adamlık yaratan bir sisteme gittiği için bunu da sporda 20 Temmuz darbesi olarak yorumluyoruz.”