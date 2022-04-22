Kılıçdaroğlu: Elektriği kesilen 4 milyon insanın sesi olmak gerekiyordu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ben elektrik parasını ödeyebilirim. Benim gelirim zaten fazlasıyla yetiyor ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları dram, asıl sorun o. Sorunu çözecek olan da siyaset kurumu, başka kimse değil” dedi.

Yılbaşındaki yüksek elektrik zammının geri alınması için bireysel eylem yaparak faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği dün saat 11:21’de dağıtım şirketi EnerjiSA ekiplerince kesilmişti. CHP lideri gaz lambası ışığında eylemine devam etmişti.

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​​​​​​​Evinin önünde bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Buzdolabı gibi sıkıntıları nasıl çözeceksiniz” sorusu üzerine, “Bunların hepsini çözeriz. Asıl önemli olan bu ülkede huzur içinde yaşamasıdır. Kimsenin elektriği, doğalgazı kesilmesin. Eğer bunlar bir insanlık hakkıysa bu ülkede yaşayan insanların hakkıysa devletlerin bu hakkı insanlara teslim etmesi lazım” yanıtını verdi.

Beş muhalefet partisi genel başkanının kendisini telefonla aradığını belirten Kılıçdaroğlu, “Sayın genel başkanlar aradılar konuştum, sağ olsunlar. Elektriği kesilen 4 milyon insanın sesi olmak gerekiyordu. Bunun için bir farkındalık yapmak gerekiyordu, bunu yaptık” dedi.

‘Elektriği kesilen bazı aileleri ziyaret edeceğim’

Elektriği kesilen bazı aileleri yarın ziyaret edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, elektriği olmayan bir insanla aynı durumu yaşamak gerektiğine dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu, “Hep söylerim ‘bir sorunu çözmek istiyorsanız önce sorunu yaşayanları dinlemeniz lazım’ diye. Ben elektrik parasını ödeyebilirim. Benim gelirim zaten fazlasıyla yetiyor ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları dram asıl sorun o. Sorunu çözecek olan da siyaset kurumu, başka kimse değil” dedi.

‘Sandığın bir an önce gelmesini istiyoruz’

CHP lideri, Türkiye’nin plansız yönetildiğini savunarak, şunları söyledi: “Yönetme gücü olan bir iktidar geleceği planlar. Yarın sabah ne olacağını, bırakın hükümeti sanayici de iş adamı da esnaf da vatandaş da bilmiyor. Herkes yeni bir güne nasıl uyanacağız diye bakıyor. Oysa sağlıklı işleyen bir demokraside iktidarlar bir gelecek planı yapar. O planlarına uygun olarak hareket ederler. Sanayici, yatırımcı, esnaf ona bakar, ve ona göre bir plan yapar ama yarın sabah ne olacağını kimse bilmiyor. Yönetemiyorlar, sorunların peşinde koşuyorlar. O nedenle halk daha ağır faturalarla karşılaşmasın diye sandığın bir an önce gelmesini istiyoruz.”