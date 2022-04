Chomsky, Harvey ve Butler dahil 1169 akademisyenden Boğaziçi’ne destek

Aralarında ABD’li dilbilimci Noam Chomsky, Britanyalı coğrafyacı David Harvey ve ABD’li filozof Judith Butler’ın da bulunduğu 1169 akademisyen Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım’ düzenine karşı direnen akademisyenlere ve öğrencilere destek bildirisi yayımladı.

Boğaziçi’ne yönelik şiddetlenen saldırıların kınandığı bildiride şöyle dendi: “Başvurulan yeni taktiğin, kampüsleri yeniden şekillendirmek, belki de üniversiteyi 1863’ten beri bulunduğu tarihi mekândan uzak bir banliyöye taşımak ve Erdoğan’a yakın müteahhitlerin burada ticari mekanlar inşa etmesine izin vermek olduğu gibi bir izlenim oluştuğu söylenebilir.“

Fotoğraf: Boğaziçi Akademisyenleri

Erdoğan’ın 1 Ocak 2021’de Prof. Dr. Melih Bulu’yu göreve getirmesiyle öğrenciler ve akademisyenler ‘kayyım rektör’ protestolarına başlamıştı. Eylemler sonuç vermiş, Bulu, yine cumhurbaşkanı kararıyla 15 Temmuz 2021’de görevden alınmıştı. Ama yerine yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci atanmış, gelen gideni aratmıştı. Üniversitede ‘kayyım rektör’ protestolarını aylardır sürdüren akademisyenler, İnci yönetiminin üniversite teamülleri dışındaki kararlarını ‘kadrolaşma amacı’na bağlıyor.

40 kurum ve 1169 akademisyenin imzasıyla yayımlanan bildiri şöyle:

“Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik şiddetlenen saldırıları kınıyor ve kurumsal özerklik, akademik özgürlük ve demokratik yönetişim ilkeleri uğruna ilham verici bir mücadele yürüten öğrenci, öğretim üyesi ve mezunlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu beyan ediyoruz. Taleplerimiz şunlar:

● Rektörlük, Dekanlık ve Enstitü Başkanlığı dahil olmak üzere, üniversitedeki önemli idari pozisyonları doldurmak için yeniden seçim prosedürlerinin başlatılması,

● Haksız yere işten çıkarılan personelin göreve iade edilmesi,

● Boğaziçi personeli ve öğrencilerine yönelik yargı yoluyla gerçekleştirilen tacize son verilmesi,

● Akademik ve öğrenci faaliyetleri üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılması,

● Boğaziçi’ni bir mükemmeliyet merkezi haline getiren, ve akademisyen ve öğrencilerin idari kararlar, akademik programlar, öğretim, müfredat dışı faaliyetler ve üniversite mülkü üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlayan demokratik yönetişim ilkelerine dönülmesi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının yönetim yapısı ve idaresine müdahale etmekten vazgeçmeye ve anayasal özerkliklerine saygı göstermeye çağırıyoruz.“

Kurumsal imzalar:

1. BOYUT (Bogazici University International Community) Academy

2. Utrecht Network

3. University of Greenwich, UK

4. SAR, Scholars at Risk

5. SULF, The Swedish Association of University Teachers and Researchers

6. AAUP, American Association of University Professors

7. UCU, University and College Union, UK

8. GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft – German Trade Union for Education and Research

9. EĞİTİM-SEN, Education and Science Workers’ Union, Turkey

10. UCU, Universities and Colleges Union, University of Greenwich branch, UK

11. Saint Mary’s University Faculty Union, Canada

12. TUFA, Trent University Faculty Association, Canada

13. LSA, Student Union of Latvia

14. Belarusian Students’ Association

15. ISO, The Dutch National Student Association

16. SFS, Swedish National Union of Students

17. FAGE – Fédération des Associations Générales Etudiantes – National Federation of Students’ Associations, France

18. USI, Union of Students in Ireland

19. LUS, Lund University Student Union Association, Sweden

20. LDK, Lund’s Doctoral Student Union, Sweden

21. Academy in Exile, Universität Duisburg-Essen, Germany

22. Ottoman and Turkish Studies Association, USA

23. RIT, Research Institute on Turkey, USA

24. International Migration Research Centre, Wilfrid Laurier University, Canada

25. Kualia Analytic Philosophy Journal

26. Off-University, Germany

27. KODA, Kocaeli Dayanışma Akademisi – Kocaeli Academy for Solidarity, Turkey

28. Nesin Mathematics Village, Turkey

29. Academics for Peace-Germany

30. İzmir Dayanışma Akademisi – İzmir Academy for Solidarity, Turkey

31. Insaniyyat: Society of Palestinian Anthropologists

32. Fédération SUD éducation, France

33. American Anthropological Association

34. SUD Recherche EPST, France

35. British Society for Middle East Studies

36. SAR Network – Ireland

37. ACSS, Arab Council for the Social Sciences

38. SMF, Société Mathématique de France

39. CGT, Ferc Sup Lyon 1

40: Syndicat Général de l’Education Nationale (SGEN-CFDT), France

Bireysel imzalar:

1. Arien Mack, Professor, New School for Social Research

2. Joan W. Scott, Professor Emerita, Institute for Advanced Study, Princeton NJ

3. Etienne Balibar, Professor Emeritus, Université de paris-Nanterre, CRMEP, Kingston University London

4. Wendy Brown, UPS Foundation Professor of Social Science, Institute for Advanced Study

5. Judith Butler, Professor, University of California

6. Seyla Benhabib, Professor Emerita, Yale University/Senior Scholar in Residence, Columbia Law, Columbia University

7. Didier Fassin, Professor, Institute for Advanced Study, Princeton, and EHESS, Paris

8. Michael Hardt, Professor, Duke University

9. Eric Fassin, Professor of Sociology, Paris 8 University Vincennes – Saint-Denis

10. Penelope Deutscher, Professor, Northwestern University

11. Michael Lowy, Emeritus Research Director, CNRS (National Scientific Resarch Center), Paris, France

12. Judith Revel, Professeure de Philosophie, Université Paris Nanterre

13. Rahel Jaeggi, Professor, Humboldt University, Berlin

14. Catharine R. Stimpson, University Professor and Dean Emerita, New York University

15. Rosalind Petchesky, Distinguished Professor Emerita of Political Science, Hunter College & the Graduate Center, City University of New York

16. Jay M Bernstein, University Distinguished Professor of Philosophy, The New School for Social Research

17. Judith Friedlander, Professor of Anthropology, Emerita, Hunter College (CUNY)

18. Susan Buck-Morss, Distinguished Professor of Political Theory, CUNY Graduate Center

19. Diana Taylor, University Professor, New York University

20. Andreas Huyssen, Professor Emeritus of German and Comparative Literature, Columbia University

21. David Harvey, Distinguished Professor, The Graduate Center, City University of New York

22. Michel Callon, Professor Emeritus, Ecole des Mines de Paris

23. Zillah Eisenstein, Professor Emerita, Writer, Activist, USA, Ithaca college, Ithaca NY, USA

24. Gary Shapiro, Professor Emeritus of Philosophy, University of Richmond

25. Nancy Fraser, Professor, New School for Social Research

26. Donatella Della Porta, Professor of Political Science, Scuola Normale Superiore

27. Claude Calame, Directeur d’Etudes, EHESS

28. Sandro Mezzadra, Associate Professor, University of Bologna

29. Ewa Krolikowska-Adamczyk, Senior Lecturer, Dr., University of Greenwich

30. Haro de Grauw, Ombudsman, and Vice-chair of SULF Trade Union, Uppsala University

31. Fatma Müge Göçek, Professor, University of Michigan

32. Francesca Merlan, Professor Emerita, Australian National University

33. Theodore R. Schatzki, Professor of Geography, Professor of Sociology, University of Kentucky, Lancaster University

34. Nicky Gregson, Emerita Professor, Durham University

35. Gregory Cherlin, Emeritus Distinguished Professor, Rutgers University

36. Tim Ingold, Emeritus Professor of Social Anthropology, University of Aberdeen

37. Daniel Miller, Professor of Anthropology, University College London

38. Howard Winant, Distinguished Professor of Sociology, University of California

39. Laurie A. Brand, Professor Emerita of Political Science and International Relations & Middle East Studies, University of Southern California

40. Kevin B Anderson, Distinguished Professor of Sociology, University of California, Santa Barbara

41. Margaret Ferguson, Distinguished Professor of English Emerita, University of California at Davis

42. Mustafa Abbas Yongacoglu, Emeritus Professor, University of Ottawa, Ottawa, Canada

43. Nancy Gallagher, Professor Emerita, UCSB

44. Feyzi Baban, Professor, Trent University.

45. Hanan Sabea, Associate Professor of Anthropology, The American University in Cairo

46. Robin Celikates, Professor of Philosophy, Free University, Berlin, Germany

47. Elena Loizidou, Reader in Law and Political Theory, Birkbeck , University of London

48. Athena Athanasiou, Professor, Panteion University of Social and Political Sciences, Athens

49. Saleem Badat, Professor, University of Kwazulu-Natal

50. Domna C. Stanton, Distinguished Professor, Graduate Center, City University of New York

51. Sarah Bracke, Professor of Sociology, University of Amsterdam

52. Leticia Sabsay, Associate Professor, LSE

53. Jonathan Shannon, Professor of Anthropology, Hunter College and the Graduate Center, CUNY

54. Samera Esmeir, Associate Professor, UC Berkeley

55. Misagh Parsa, Professor of Sociology, Dartmouth College

56. Hamit Bozarslan, Professor, EHESS

57. Mark Drury, Lecturer, Department of Anthropology, Princeton University

58. Richard Bensel, Gary S. Davis Professor, Cornell University

59. Simon Dye, Senior Lecturer, University of Greenwich, London, UK

60. Eleonora Pasotti, Professor, University of California, Santa Cruz

61. Jonathan Wroot, Senior Lecturer in Film Studies, University of Greenwich

62. Markus Wolf, Principal Lecturer, Dr., University of Greenwich

63. Adriana Zaharijević, Senior Research Fellow, Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade

64. Jennifer Patterson, Associate Professor, Dr, University of Greenwich

65. Sanja Bojanic, Professor, University of Rijeka

66. Eirini Avramopoulou, Assistant Professor, Panteion University of Social and Political Sciences

67. Umberto Bongianino, Departmental Lecturer in Islamic Art and Architecture, University of Oxford

68. Laurent Mignon, Associate Professor of Turkish Language and Literature, University of Oxford

69. Zehra F. Kabasakal Arat, Professor of Political Science, University of Connecticut

70. Mark Colpus, Senior Lecturer, University of Greenwich

71. David Smilde, Professor of Sociology, Tulane University

72. Gabrielle Raley-Karlin, Associate Professor of Sociology, Knox College

73. Carol Warren, Associate Professor, Murdoch University

74. Baki Tezcan, Professor of History, University of California, Davis

75. Binnaz Toprak, Retired Professor of Political Science, Bogazici University

76. Daniel Loick, Associate Professor, University of Amsterdam/Barnard College New York

77. Michael Rothberg, 1939 Society Chair in Holocaust Studies, UCLA

78. Marie-Claire Caloz-Tschopp, Professor, CIPh, Paris / Desexil

79. Basileus Zeno, Visiting Lecturer, Amherst College

80. Anwar Shaikh, Professor, New School

81. Juliann Anesi, Assistant Professor, UCLA

82. Devrim Umut Aslan, Dr., Lund University

83. Mehmet Eylem Kirlangic, Dr.-Ing., Research Associate, Technische Universität Ilmenau

84. Noam Chomsky, Professor, University of Arizona

85. Gustavo Garcia-Lopez, Researcher, Center for Social Studies, University of Coimbra

86. Santiago Gorostiza, Postdoctoral Researcher, Centre d’histoire de Sciences Po

87. Panagiota kotsila, Postdoctoral Researcher, CTA-UAB

88. Diego Andreucci, Postdoctoral Researcher, Erasmus University Rotterdam

89. Utku Balaban, Visiting Associate Professor of Sociology, Amherst College

90. Shirin Saeidi, Assistant Professor of Political Science, University of Arkansas

91. Cathy Schneider, Professor, American University

92. Kaan Agartan, Associate Professor of Sociology, Framingham State University

93. Sebastian Wogenstein, Associate Professor, Dr. Phil., University of Connecticut

94. Halil Yenigun, Lecturer, San Jose State University

95. Nil Mutluer, Dr., EUME, Berlin

96. Cem Ozatalay, Associate Professor in the Sociology Department, Galatasaray University

97. Chares Demetriou, Associate Professor of Sociology, Lund University

98. Aylin Unaldi, Senior Lecturer, University of Huddersfield

99. Aysuda Kölemen, Dr., Bard College Berlin

100. Mehmet Ugur, Professor of Economics and Institutions, University of Greenwich

101. Esra Akcan, Professor, Cornell University

102. Isabelle Darmon, Lecturer in Sociology/Sustainable Development, University of Edinburgh

103. Lea Coffineau, Anthropology Doctoral Student, CUNY Graduate Center

104. Kaya Şahin, Associate Professor of History/Director of the Islamic Studies Program, Indiana University

105. Emek Ergun, Assistant Professor of Global Studies, University of North Carolina at Charlotte

106. Preeti Sampat, Assistant Professor, Ambedkar University Delhi

107. Ola Galal, PhD Candidate, CUNY Graduate Center

108. Elif Balin, Assistant Professor, San Francisco State University

109. Lindsay Parme, PhD Candidate, CUNY Graduate Center

110. Allyson Ganster, Anthropology PhD Student, The Graduate Center, City University of New York

111. Lesley Catchpowle, Lecturer, University of Greenwich

112. Çınar Fidan, Teaching Assistant, MIT (Massachusetts Institute of Technology)

113. Kurtuluş Gemici, Associate Professor of Sociology, Zhejiang University

114. Aslı Niyazioğlu, Associate Professor, University of Oxford

115. Burcu Ozdemir, PhD Student, The Graduate Center, CUNY

116. Asli Peker, Clinical Professor, New York University

117. Gunseli Gurel, PhD Student, University of Oxford

118. Aurimas Pumputis, Doctoral Candidate, Lund University

119. Eugene Rogan, Professor, University of Oxford

120. David Chadwick, Dr and Senior Lecturer, University of Greenwich UK

121. Jeremy Rayner, Postdoctoral Researcher, Max Planck Institute for Social Anthropology

122. Atacan Atakan, PhD Candidate, University of Arizona

123. Ryan Mann-Hamilton, Assistant Professor of Anthropology, CUNY

124. Ayça Alemdaroğlu, Faculty, Stanford University

125. Nazia Kazi, Associate Professor, Stockton University

126. Manjusha Nair, Associate Professor, George Mason University

127. Alexander Greer, Professor, Brooklyn College

128. Alexandra Vukovich, Lecturer, Kings College, London

129. Nadine Viermann, Assistant Professor, Durham University

130. Mirela Ivanova, Lecturer, University of Sheffield

131. Cherry Smyth, Associate Professor, University of Greenwich

132. Sailaja Krishnamurti, Associate Professor, Religion, Saint Mary’s University

133. Alexander Dunlap, Postdoctoral Research Fellow, University of Oslo

134. Cagdas Dedeoglu, Associate Faculty, Yorkville University

135. Zeynep Korkman, Assistant Professor, UCLA

136. Ju Hui Judy Han, Assistant Professor, UCLA Gender Studies, UCLA

137. Kader Konuk, Professor, Universität Duisburg-Essen

138. Sherene Razack, Professor, UCLA

139. Alisa Bierria, Assistant Professor, UCLA

140. Melis Laebens, Dr., University of Oxford

141. Grace Kyungwon Hong, Professor, UCLA

142. Mustafa Yavas, Postdoctoral Researcher, New York University Abu Dhabi

143. Yeliz Teber, Phd Student, University of Oxford

144. Tuna Altinel, Associate Professor, Institut Camille Jordan, Université Claude Bernard Lyon 1

145. Elazar Barkan, Professor, Columbia University

146. Mona Tajali, Associate Professor of IR and WGSS, Agnes Scott College

147. Suad Joseph, Distinguished Research Professor, University of California, Davis

148. Carole Browner, Professor, UCLA

149. Osman Cen, Assistant Professor, Joliet Jr College

150. Can Aciksoz, Assistant Professor, UCLA

151. Gabriella Alberti, Associate Professor, University of Leeds

152. Bahar Zafer, PhD Student, University of Rochester

153. Naomi Scheman, Professor Emerita , University of Minnesota

154. Raymond Duvall, Professor, Emeritus, Political Science, University of Minnesota

155. Zeynep Akçakaya, Dr., Independent Researcher

157. Kim Rygiel, Associate Professor, Wilfrid Laurier University

158. Banu Can, Independent researcher

159. Emrah Gülsunar, Dr., Lund University

160. Laurie Kain Hart, Professor of Anthropology and Director, Center for European and Russian Studies, UCLA, University of California, Los Angeles

161. Evren Savcı, Assistant Professor of WGSS, Yale University

162. Hidayet Deger, PhD Student, Kocaeli University

163. Jessica Cattelino, Professor of Anthropology, University of California, Los Angeles (UCLA)

164. Akhil Gupta, Professor, Anthropology Department, UCLA

165. Jule Govrin, Dr., Institute for Social Research Frankfurt am Main

166. Tijen Tunali, Postdoctoral researcher, Aarhus University

167. John Douglas Florey, School of Education Advisor (retired), University of Pittsburgh

168. Gamze Bulut, PhD, Research Associate, Virginia Commonwealth University

169. Professor Dr. Sabine Hark, Professor for Gender Studies, TU Berlin

170. Hannah Appel, Associate Professor of Anthropology, UCLA

171. Susan W. Parker, Education Department Head, Robert Morris University

172. Derya Özdemir Kaya, PhD, Research Fellow, University of Warwick

173. Jemima Pierre, Associate Professor of African American Studies and Anthropology, UCLA

175. Ekrem Çetinkaya, PhD Student, Uppsala University

176. Erdal Karapinar, Visiting Professor, China Medical University, Taichung,Taiwan

177. Rainer Bauböck, Professor, European University Institute

178. James A. Bernauer, Professor, Robert Morris University, USA

179. Ayça Çubukçu, Associate Professor in Human Rights, London School of Economics and Political Science

180. Philippe Bourgois, Professor of Psychiatry, University of California Los Angeles

181. Amanda Klysing, Doctoral Student, Lund university

182. Savas Genc, Professor, Heidelberg University

183. Russell Belk, Distinguished Research Professor, York University

184. Ekin Kurtic, Junior Research Fellow, Brandeis University

185. Fikret Görün, Professor of Economics, Middle East Technical University METU

186. Yahya M. Madra, Associate Professor of Economics, Drew University, Madison, NJ, USA

187. Carianne Bernadowski, Professor, Robert Morris University

188. Ellen Lust, Professor, University of Gothenburg

189. Cirecie West Olatunji, Dr., Director, Center for Equity, Justice, & the Human Spirit, Xavier University of Louisiana

190. Ari-Elmeri Hyvönen, Post-doctoral Researcher, University of Helsinki

191. Rabab El-Mahdi, Associate Professor, The American University in Cairo

192. Sam Hardy, Honorary Fellow, Norwegian Institute in Rome, University of Oslo

194. Ravi Palat, Professor of Sociology, Binghamton University, Binghamton NY

195. Banu Gokariksel, Professor of Geography and Chair of The Curriculum in Global Studies, University of North Carolina, Chapel Hill, USA

196. William Martin, Professor Emeritus, State University of New York at Binghamton

197. Marie Huber, Assistant Professor of Comparative Literature, Stanford University

198. Nilay Özok-Gündoğan, Assistant Professor of History, Florida State University

199. Thayer Hastings, PhD Student, CUNY Graduate Center

200. Michael O. West, Professor, Penn State University

201. Sherine Hamdy, Professor, University of California, Irvine

202. Inci Öykü Yener-Roderburg, Research Fellow, PhD Candidate, TU Dortmund / Uni Strasbourg & Uni Duisburg-Essen

203. Hale Bolak Boratav, Professor, Istanbul Bilgi University

205. Rose Gurski, Associate Professor, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

206. Murat Can Mutlu, Postdoctoral Researcher, Otto-von-Guericke University

207. Miquel Ortega, Project Coordinator, PhD, Autonomous University of Barcelona

208. Tınaz Ekim, Professor, Boğaziçi University

209. Doruk Tunaoğlu, Teaching Assistant, Boğaziçi University

210. Mbekhta Mostafa, Professor, Lille de Lille France

211. Alisait Yilkin, Doctoral Researcher, Bielefeld University

212. Ahmet Aykaç, Professor Emeritus, EDHEC, France

213. Nora Seni, Emeritus Professor at Paris8 University, Institut français de géopolitique Université Paris8

214. Tahsin Yeşildere, Professor, University of Istanbul

215. Sevgi Uçan Çubukçu, Associate Professor, Retired

216. Albert Ali Salah, Professor, Utrecht University

217. Cengiz Arin, Dr., Retired Senior Lecturer at the Dept. of Pol.Sci. and Int. Relations, Yıldız Technical Univ., İstanbul

218. Simten Coşar, Professor, Carleton University, Dept. of Sociology and Anthropology

219. Narmin Ismayilova, PhD Researcher, University of Birmingham

220. Kerem Cankocak, Professor, İstanbul Technical University

221. Nilüfer Gros, Doctoral Researcher, PSL- Conservatoire national supérieur d’art dramatique

222. Ödül Bozkurt, Senior Lecturer, University of Sussex

223. Elisa Labbas, PhD Candidate, Lund University

224. Gul Ozyegin, Professor Emerita, William & Mary, Williamsburg, Virginia

225. Anders Segerstedt, Professor Emeritus, Luleå Tekniska Universitet

226. Veli Deniz, Professor, Kocaeli University

227. Anthony Alessandrini, Professor of English & Middle Eastern Studies, City University of New York

228. Evren Celik Wiltse, Associate Professor & Coordinator for Political Science, South Dakota State University

229. Önder Eren Akgül, PhD Candidate, Georgetown University

230. Rossen Djagalov, Assistant Professor of Russian, New York University

231. Alina Sajed, Associate Professor, McMaster University

232. Mariya Ivancheva, PhD, Senior Lecturer, University of Strathclyde

233. Ulas Tastekin, PhD Student, Teaching Assistant, McMaster University

234. Birgan Gokmenoglu, Dr., Visiting Fellow, London School of Economics

235. Hacer Ansal, Professor, İstanbul Technical University

236. Ece Cihan Ertem, Post-Doctoral Fellow/Lecturer, University of Vienna

237. Magdalena Buchczyk, Junior Professor in Social Anthropology, Humboldt-Universität zu Berlin

238. Ellen Schrecker, Professor of History (retired), Yeshiva University

239. Francesco Trupia, Associate Professor , Nicolaus Copernicus University – Centre for Excellence IMSErt, Toruń – Poland

240. Ezgi Guner, Postdoctoral Fellow, University of Edinburgh

241. Dessislava Lilova, Associate Professor, Sofia University

242. Zeyno Ustun, Dr., N/A

243. Antonis Hadjikyricou, Adjunct Lecturer, Hellenic Open University

244. Fırat Bozçalı, Assistant Professor, University of Toronto

245. Asli Zengin, Assistant Professor, Rutgers University

246. Jill Massino, Associate Professor, UNC Charlotte

247. Ergin Kocyildirim, Associate Professor, University of Pittsburgh

248. Isabell Schierenbeck, Professor, University of Gothenburg

249. Esther Kingston-mann, Professor Emerita of History, Harvard University

250. Nazım Can Serbest, PhD Candidate, Yale University

251. Marla Zubel, Assistant Professor of English, Western Kentucky University

252. Joseph Morgan, PhD Candidate, Yale University

253. Leyla Safta-Zecheria, PhD, Research assistant, West University Timisoara

254. Chet Dilday, Associate Professor, Fayetteville State University

255. George Souvlis, Adjunct, University of Ioannina

256. Asli Vatansever, Dr., Research fellow, Bard College Berlin

257. Max DuBoff, PhD Student, Yale University

258. Carole Woodall, Associate Professor, University of Colorado, Colorado Springs

259. Samir Gandesha, Professor, Simon Fraser University

260. Jaleh Mansoor, Associate Professor, University of British Columbia

261. Alessandra Capperdoni, Lecturer, Simon Fraser University

262. Hazal Hürman, PhD Candidate, Anthropology, Princeton University

263. Giovanni Mascaretti, Assistant Professor , University of Kurdistan Hewlêr

264. Özge Savaş, PhD, Bennington College

265. Stephen D’Arcy, Associate Professor, Philosophy, Huron University

266. Prem Kumar Rajaram, Professor of Sociology & Social Anthropology, Central European University

267. Ileyha Dagalp, PhD Candidate, Researcher, University of Gothenburg

268. Sumanth Gopinath, Associate Professor, University of Minnesota Twin Cities

269. Gulay Kilicaslan, PhD Candidate, York University

270. Jeff Weintraub, Research Associate, Bryn Mawr College (USA)

271. Rafail Zoulis, PhD Student in Classics and History, Yale University

272. Lerna Ekmekcioglu, Associate Professor, MIT

273. Sumercan Bozkurt, Lecturer, Simon Fraser University

274. Ian H. Angus, Professor Emeritus, Simon Fraser University

275. Seçil Dagtas, Associate Professor, University of Waterloo

276. Alexandra Kowalski, PhD, Central European university

277. Carol Lang, Adjunct Assistant Professor, City University of NY

278. Erms Pereira, Professor, Department of Physics, Rural Federal University of Pernambuco, Brazil

279. Astrid Haas, Researcher, University of Central Lancashire

280. Carl R. Rice, Doctoral Candidate, Yale University

281. Jieun Kim, Lecturer, University of Leeds

282. Łukasz Drozda, Assistant Professor, University of Warsaw

283. Aslı Kalaycıoğlu, Lecturer of French, Boğaziçi University

284. Evelyne Koubková, PhD Candidate, Yale University

285. Stacy Taninchev, Associate Professor, Political Science, Gonzaga University

286. Michael Carter, Professor, University of Toronto

287. Derin Korman, Professor, Massachusetts College of Art and Design

288. Brunilda Pali, Senior Researcher, KU Leuven

289. Aida A. Hozic, Associate Professor, University of Florida

290. Şirin Fulya Erensoy, Post-Doctoral Fellow, Film University Babelsberg KONRAD WOLF

291. Yakut Gazi, Associate Dean, Georgia Institute of Technology

292. Michael Wilkinson, Associate Professor, London School of Economics

293. Yesim Yasin, Dr., Acibadem University, School of Medicine, Department of Public Health

294. Adam Czarnota, Dr., University of New South Wales and University of Wroclaw

295. Ayşecan Terzioğlu, Lecturer, Sabancı University

296. Viacheslav Morozov, Professor, University of Tartu

297. Ella Johansson, Chair Professor, Uppsala University

298. Kinneret Lahad, Senior Lecturer, Tel-Aviv University

299. Ethemcan Turhan, Assistant Professor of Environmental Planning, University of Groningen

300. Milica Popovic, Postdoctoral Fellow, Central European University

301. Olga Hünler, Associate Professor, Acibadem University

302. Aysin Tulunay Virlan, Research Associate, University of Glasgow

303. Jenny White, Professor Emerita, Stockholm University

304. Joakim Parslow, Assistant Professor, University of Copenhagen

305. Silvia Otero-Bahamon, Associate Professor, Universidad del Rosario

306. A. Erdi Ozturk, Associate Professor, London Metropolitan University

307. Jennifer Cyr, Associate Professor, Universidad Torcuato di Tella

308. Pınar Dinç, Dr., Lund University

309. Tugba Bozcaga, Assistant Professor, King’s College London

310. Mark L. Stein, Associate Professor of History, Muhlenberg College

311. Jeffrey A. Winters, Professor of Political Science, Northwestern University

312. Levent Mollamustafaoğlu, Former Associate Professor, Boğaziçi University

313. Romm Lewkowicz, Postdoctoral Associate, Max Planck Institute for Social Anthropology

314. Mneesha Gellman, Associate Professor, Political Science, Emerson College

315. Jamie Merchant, Director of Communications, National Louis University

316. Selin Zeytinoglu, Postdoctoral Research Associate, University of Maryland

317. Bahar Baser, Associate Professor, Durham University

318. Alisha Holland, Associate Professor, Harvard University

319. Zachary Levenson, Assistant Professor of Sociology, University of North Carolina, Greensboro

320. Sonay Ban, Dr., Independent Researcher

321. Sean Lee, Assistant Professor of Political Science, The American University in Cairo

322. Karabekir Akkoyunlu, Lecturer in Politics and International Studies, SOAS University of London

323. Ester Gallo, Associate Professor, University of Trento

324. Robert Dankoff, Professor Emeritus, University of Chicago

325. Defne Kadioglu, Researcher, Malmö University

326. Brandon Absher, Associate Professor of Philosophy, D’Youville University

327. Serhat Tutkal, PhD Candidate, Universidad Nacional de Colombia

328. Stephen C. Angle, Professor of Philosophy, Wesleyan University

329. Bill Hickman, Associate Professor (Retired), University of California, Berkeley

330. Michał Rauszer, Assistant Professor, University of Warsaw

331. Fiona B. Adamson, Professor of International Relations, SOAS, University of London

332. Bilgesu Sumer, Dr., GEO UAW 2322 Co Chair, UMass Amherst

333. Gülşah Akçakır, PhD Student, University of California, Los Angeles

334. Atalay Atasu, Professor, INSEAD

335. Manjeet Ramgotra, Senior Lecturer of Political Theory, SOAS University of London

336. Liviu Chelcea, Professor, University of Bucharest

337. Utku Caybas, PhD Student & Graduate Research Assistant, University of Kentucky

338. Carter V. Findley, Humanities Distinguished Professor of History Emeritus, Ohio State University

339. Aylin de Tapia, J.Professor of Turkology and Islamic Studies, Albert-Ludwigs-University Freiburg

340. Tibor T. Meszmann, PhD, Senior Researcher, Central European Labour Studies Institute

341. Mihaela Serban, Professor of Law and Society, Ramapo College of New Jersey

342. Christina Lindkvist, Associate Professor Urban Studies, Malmö University

343. Laure Guirguis, Dr, Associate Professor, AIAS Fellow, AIAS, Aarhus University

344. Berk Esen, Assistant Professor, Sabancı University

345. Ugur Caliskan, Research and Teaching Fellow, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

346. Ralph Jaeckel, Retired Lecturer, UCLA

347. Charles Klopp, Professor Emeritus of Italian, The Ohio State University

348. Elizabeth Shakman Hurd, Professor of Religious Studies and Political Science, Northwestern University

349. Francesca Beretta, PhD Candidate, Yale University

350. Simonin Jean-Pierre, Researcher, CNRS

351. Kate Birkbeck, PhD Candidate, History, Yale University

352. Valdimar Tr. Hafstein, Professor, University of Iceland

353. Dilek Cetindamar, Professor, University of Technology Sydney

354. James Mahoney, Professor, Northwestern University

355. Aida Hozic, Associate Professor, University of Florida

356. Dilek Dizdar, Professor, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

357. Salwa Ismail, Professor of Politics with reference to the Middle East, SOAS, University of London

358. Hatice Bahar Şahin, Assistant Professor, Kadir Has University

359. Esteban Mazzoni , Associate Professor, New York University

360. Tamara Dvali, PI, LMU Munich

361. Volker Mehrmann, Professor, TU Berlin

362. Zeynep Erk Emeksiz, Humboldt PSI Fellow, University of Mainz

363. Esin Duzel, Doctor of Anthropology, NA

364. Larisa Kurtovic, Associate Professor, University of Ottawa

365. Nada Moumtaz, Assistant Professor, Study of Religion, University of Toronto

366. Antonello Tolve, Professor, Academy of Fine Art in Urbino

367. Ayşe Parla, Associate Professor of Anthropology, Boston University

368. Christopher Lupke, Professor, University of Alberta

369. Julián Durazo Herrmann, Professeur titulaire, Université du Québec à Montréal

370. Erik Swyngedouw, Professor, The University of Manchester, UK

371. Larisa Honey, Associate Professor, Queensborough Community College CUNY

372. Esra Ozyurek, Professor, University of Cambridge

373. Michal Kravel-Tovi, Senior Lecturer, Tel Aviv University

374. Yael Navaro, Professor, University of Cambridge

375. Yunus Sözen, Assistant Professor of Political Science, Le Moyne College

376. Berna Turam, Professor, Northeastern University

377. Patrick Neveling, Lecturer in Social Sciences, Bournemouth University

378. Nurcin Ileri, PhD, Humboldt University

379. Paul Milgram, Professor Emeritus, University of Toronto

380. Onur Bakiner, Associate Professor, Seattle University

381. Barbara Kaltenbacher, Professor, University of Klagenfurt

382. Yusuf Sarfati, Associate Professor, Illinois State University

383. Bonnie Campbell, Professor Emeritus, Université du Québec à Montréal

384. Suad Sakalli Gumus, Associate Professor, Saint Mary of the Woods College

385. Nebojsa Todorovic, PhD Candidate in Comparative Literature, Yale University

386. Nil Mutluer, Dr., EUME, Forum Transregionale Studien

387. Ben Ross Schneider, Ford International Professor of Political Science, MIT

388. Bruno Tinel, Professor, University of the Witwatersrand

389. Nikos Christofis, Associate Professor, Shaanxi Normal University, Xi’an, China

390. Dundar F. Kocaoglu, Professor Emeritus, Portland State University

391. Özgecan Koçak, Associate Professor, Emory University

392. Ulku Yuksel, Dr., AU

393. Fadi A. Bardawil, Associate Professor, Asian and Middle Eastern Studies, Duke University

394. Onur Gunay, Lecturer, Department of Anthropology, Princeton University

395. Ozgur Dedehayir, Senior Lecturer, Queensland University of Technology

396. Mary Taylor, Assistant Director CPCP, CUNY Graduate Center

397. Semra Somersan, Retired Associate Professor, İstanbul Bilgi Univ

398. Nil Gurel, Research Scientist, META

399. Yalcin Ozkan, Visiting Assistant Professor of Sociology , Reed College

400. Maria Plochocki, Adjunct Assistant Professor, City University of New York

401. Lina Olsson, Senior Lecturer, Malmö University

402. Carina Listerborn, Professor, Malmö University

403. Alice von Bieberstein, Assistant Professor , Humboldt Universität zu Berlin

404. Derya Acuner, PhD Candidate, Scuola IMT Alti Studi Lucca

405. Fatima Bhoola, Lecturer, University of the Witwatersrand

406. Onur Parlak, Assistant Professor, Karolinska Institutet

407. Dogus Can Oksuz, Postdoctoral Research Fellow, University of Cambridge

408. Frederik Booysen, Professor, University of the Witwatersrand

409. Francesca Zampagni, Research Facilitator, University of Pisa

410. Luis Narváez Macarro, Professor, University of Sevilla

411. David Hawkes, Professor, Arizona State University

412. Zeynep Turkyilmaz, Research Fellow, University of Potsdam

413. David Clements, Dr., Reader in Astrophysics, Imperial College London

414. Tolga Sinmazdemir, Senior Lecturer, SOAS, University of London

415. Andrés Villaveces Niño, Professor, Universidad Nacional de Colombia

416. Vicky Blake, University and College Union (UCU) UK President, University of Leeds

417. Rita Giacaman, Professor of Public Health, Birzeit University

418. Biriz Berksoy, Dr., Independent

419. Cynthia Myntti, Retired Professor , American University of Beirut

420. Z. Gizem SAYIN, Research Assistant, University Galatasaray – University Kadir Has

421. Morgan Hale, PhD Researcher and Graduate Teaching Assistant, University of Manchester

422. Amelia Odida, Lecturer, SOAS

423. Margaret Kohn, Professor, University of Toronto

424. Burcu Tan Erciyes, Associate Professor, University of New Mexico

425. Ceren Belge, Associate Professor, Concordia University

426. Carlos Freytes, Profesor ordinario, Universidad Torcuato Di Tella

427. E. Ahmet Tonak, Visiting Professor, UMass Amherst

428. Sophia Woodman, Senior Lecturer, University of Edinburgh

429. Murray Simpson, Dr., University of Dundee

430. Gamze Arman, Dr., Senior Lecturer in Occupational Psychology, University of the West of England

431. Pinar Dursun, Post-Doctoral Researcher, Memorial Sloan Kettering Cancer Center

432. Yigit Akin, Associate Professor, Ohio State University

433. Jane Greaves, Professor, Cardiff university

434. Hande Uz, PhD Student, Carleton University

435. Allyson Freeland, Staff Writer, Yale University

436. Chris Dole, Professor, Amherst College

437. Draško Kašćelan, Dr., Post-Doctoral Research Assistant, University of Leeds

438. Tijana Okić, Dr., Independent Researcher

439. Manal A. Jamal, Professor, James Madison University

440. Alim Buğra Çınar, PhD Candidate, Vrije Universiteit Amsterdam

441. Huseyin Abut, Professor Emeritus, San Diego State University and Bogazici University

442. Buğra Yasin, PhD, Independent Researcher

443. Semiha Sözeri, Assistant Professor, Utrecht University

444. Jasmine Sahu-Hough, PhD Candidate, Yale University

445. Devran Koray Öcal, Post-Doctoral Researcher, Bern University

446. Galina Cornelisse, Associate Professor, VU Amsterdam

447. Börje Norlin, Assistant Professor, Mid Sweden University

448. Marissa Brookes, Associate Professor, University of California, Riverside

449. Umut Aydin, Associate Professor, Universidad Catolica de Chile

450. Tomas Chuaqui, Associate Professor, Instituto de ciencia política, pontificia universidad católica de chile

451. Proma Ray Chaudhury, PhD, Dublin City University

452. Valeria Palanza, Associate Professor, Pontificia Universidad Católica de Chile

453. Thomas Blossier, Associate Professor, Institut Camille Jordan, Université Claude Bernard Lyon 1

454. Esra Ugurlu, Lecturer, University of Leeds

455. Tanja Aalberts, Professor Law and Politics, VU university Amsterdam

456. Andrea Muehlebach, Professor, University of Bremen

457. Gareth Davies, Professor of Law, VU Amsterdam

458. Alfonso Donoso, Associate Professor, Pontificia Universidad Católica de Chile

459. Rémi Bazillier, Professor in Economics, Pantheon Sorbonne University

460. Thomas Spijkerboer, Professor, Vrije Universiteit Amsterdam

461. Laurine Martinoty, Assistant Professor, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

462. Lianne Boer, Assistant Professor, Vrije Universiteit Amsterdam

463. Gül Ince Beqo, Researcher, Independent researcher

464. Isabella Leroy, PhD candidate, Vrije Universiteit Amsterdam

465. Gabriel L Negretto, Professor, Pontificia Universidad Catolica de Chile

466. Julieta Suarez Cao, Associate Professor of Political Science, Pontificia Universidad Catolica de Chile

467. Tamar Shirinian, Assistant Professor, University of Tennessee, Knoxville, Department of Anthropology

468. Devrim Yavuz, Assistant Professor of Sociology, Lehman College of the City University of New York

469. Nicole Jenne, Associate Professor, Pontificia Universidad Catolica de Chile

470. Isabel Castillo, Post-Doctoral Researcher, Universidad Católica de Chile

471. David Altman, Professor, Pontificia Universidad Católica de Chile

472. Lucia Miranda, Académica, PhD, UCSH

473. Javiera Ulloa Aguilera, Académica, Universidad de Los Lagos, Chile

474. Fida Adely, Associate Professor, Georgetown University

475. Stefano Palestini, Professor of International Relations, Pontificia Universidad Católica de Chile

476. Francisco Urdinez, Associate Professor, PUC Chile

477. Giovanni Agostinis, Assistant Professor, Pontificia Universidad Católica de Chile

478. Nazan Maksudyan, Professor, Centre Marc Bloch

479. Nermin Aga, PhD in Sociology and Methodology, University of Milan/University of Turin, Italy

480. Jeanne W. Simon, Profesora Asociada, Universidad de Concepción

481. Yesim Bayar, Assistant Professor, St. Lawrence University

482. Claudia Heiss, Assistant Professor, Universidad de Chile

483. Javier Morante, CSIC Scientist, PhD, CSIC

484. Norbert Hirschhorn, MD, Independent Researcher

485. Richard Elwes, Senior Teaching Fellow, University of Leeds, UK

486. Ross Mittiga, Assistant Professor, Catholic University of Chile

487. Mehmet Zeytinoglu, Professor Emeritus, Ryerson University

488. Ahmet Satir, Professor, Concordia University

489. Sultan Doughan, Visiting Assistant Professor, Clark University

490. John Collins, Professor of Global Studies, St. Lawrence University

491. Margareth Hagen, Rector, Universitetet i Bergen

492. Ignasi Puig Ventosa, Post-Doctoral Researcher, Fundació ENT

493. Necla Tschirgi, Distinguished Professor of Practice, Kroc School, University of San Diego

494. Florence Molk, Assistant Professor, St Lawrence University

495. Abye Assefa, Associate Professor, St Lawrence University

496. Marta Conde Puigmal, Post-Doctoral researcher, Autonomous University of Barcelona

497. Meltem Kelepir, Retired Professor, Bogazici University

498. Rebecca L. Stein, Associate Professor, Duke University

499. Emine Fetvaci, Professor, Boston College

500. Leah Temper, Dr., McGill University

501. Ceren Ayas, PhD Candidate, University of Melbourne

502. Rossitsa Gradeva, Dr., Professor of History, American University in Bulgaria

503. EneKo Garmendia, Dr., University of the Basque Country, UPV/EHU

504. Kerem Öktem, Associate Professor, Ca’ Foscari University of Venice

505. Nick Martin, Researcher, Autonomous University of Barcelona

506. Cengiz Gunes, Associate Lecturer, The Open University, UK

507. Umut Yildirim, Dr., UCLA

508. Büşra Ersanlı, Professor of politics, Retired, Marmara University, Istanbul

509. Seckin Sertdemir Ozdemir, Collegium Researcher, University of Turku

510. Armanc Yildiz, PhD candidate, Harvard University

511. Claudio Cattaneo, Professor, Autonomous University of Barcelona

512. Hamit Bozarslan, Professor, Ecole des hautes études en sciences sociales

513. Miranda Barty-Taylor, Dr., Independent Researcher, Engender

514. Alyson Cole, Professor, Queens College, The Graduate Center

515. Ian Hathaway, Postdoctoral fellow, University of Tübingen

516. Ferda Keskin, Assoc. Professor, Istanbul Bilgi University

517. Pål Brunnström, PhD, Malmö University

518. Srirupa Roy, Professor, University of Göttingen

519. Winnifred Louis, Professor of Psychology, University of Queensland

520. Alevgul Sorman, Ikerbasque Research Fellow, Basque Centre for Climate Change, BC3

521. Ilenia Iengo, PhD Fellow, ICTA at Autonomous University of Barcelona

522. Laura Calvet-Mir, Post-Doctoral Researcher, ICTA-UAB

523. Irene Leonardelli, PhD Fellow, IHE Delft Institute for Water Education

524. Dian Ekowati , PhD Student, University of Brighton

525. Renata Salecl, Professor, School of Law, Birkbeck College, University of London

526. David Gallar Hernández, Professor of Sociology, Director of Master “Agroecology”, University of Córdoba, Spain

527. Merouan Mekouar, Associate Professor, Department of Social Science, York University

528. Julia Franco Stuchi, Analist, Researcher, PhD Student, Cordoba University

529. Elisa Oteros-Rizas, Dr., Substitute Professor, University of Córdoba

530. Peter Roset, Ph.D., Senior Professor, El Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, Mexico

531. Francisco Lagos Susaeta, Doctoral Student, Universidad de Córdoba

532. Meral Camcı, Dr., Independent Researcher

533. Burcu Baykurt, Assistant Professor of Urban Futures and Communication, University of Massachusetts Amherst

534. Paula Chakravartty, Associate Professor, MCC & Gallatin, NYU

535. Christian Fuentes, Professor, University of Borås, Sweden

536. Melissa García-Lamarca, Post-Doctoral Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona

537. Anders Neergaard, Professor in Sociology, Specially Ethnicity and Migration, REMESO, Linköping University

538. Leslie Gates, Associate Professor of Sociology, Binghamton University

539. Anirban Acharya, Professor of Practice, Le.Moyne College

540. Megan J. Davies, Professor, York University

541. Audrey Laurin-Lamothe, Assistant Professor, Department of Social Science, York University

542. Nalini Persram, Associate Professor, York University

543. Livia Wick, Associate Professor, American University of Beirut

544. Diana Mulinari, Professor, Lunds University, Sweden

545. Amelie Barras, Associate Professor, York University

546. Alaz Ozcan, Post-Doctoral Researcher, University of Zurich

547. Susana Draper, Associate Professor, Princeton University

548. Demet Parlar, MD., Independent researcher

549. Oylum Şeker, Post-Doctoral Researcher, University of Toronto

550. Hannah Archambault, Assistant Professor of History, Southern Oregon University

551. Susan Stokes, Professor, University of Chicago

552. Ann Lesch, Emeritus, Political Science, American University in Cairo and Villanova University

553. Nike K. Pokorn, Professor, University of Ljubljana

554. Murat Arsel, Professor of Political Economy of Sustainable Development, International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam

555. Mona Baker, Affiliate Professor, University of Oslo, Norway, University of Oslo, Norway

556. Amahl Bishara, Associate Professor, Chair of Anthropology, Tufts University

557. Hania Sholkamy, Associate Research Professor, The American University in Cairo

558. Lorenzo Pellegrini, Professor, Erasmus University Rotterdam

559. Rachel Weissbrod, Professor Emerita, Bar-Ilan University

560. Emma Playfair, Independent Researcher

561. Amr Adly, Assistant Professor, American University in Cairo

562. Siti Maimunah, PhD Student, University of Passau, Germany.

563. Loredana Polezzi, Alfonse M. D’Amato Chair in Italian American and Italian Studies, Stony Brook University, SUNY

564. Gisela Catanzaro, Professor, University of Buenos Aires

565. Maureen Freely, Professor, University of Warwick

566. Suat Donertas, PhD Student, Universite Catholique de Louvain

567. Ann Laura Stoler, Distinguished University Professor of Anthropology and Historical Studies, The New School for Social Research

568. Anıl Kocaoğulları, Assistant Professor of Political Science, Boğaziçi University

569. Onur Hamzaoğlu, Professor, Kocaeli Academy for Solidarity

570. James C. Scott, Sterling Professor of Political Science and Anthropology, Yale University

571. Muhtar Turan, Independent researcher

572. Fernanda Martins, Professor, UniRitter, Brazil

573. Angel Calle Collado, Profesor, Independent Researcher

574. Ruhi Demiray, Dr., Kocaeli Academy for Solidarity

575. Özlem Özkan, Associate Professor, Kocaeli Academy for Solidarity

576. Aslı Odman, Lecturer, Mimar Sinan Fine Arts University

577. Ömer Furkan Özdemir, Research Assistant, PhD candidate, Kocaeli University

578. Mine Aksu, Associate Professor, Retired, Sabanci University

579. Aynur Özuğurlu, Associate Professor, KODA

580. Nejla Kurul, General President of Trade Union of Education of Science Workers (EĞİTİM-SEN), Retired Professor, Ankara University

581. Ali Nesin, Professor, Istanbul Bilgi University

582. Hakan MIHCI, Professor, KU Leuven

583. Leila T. Bisharat, PhD, Retired UNITED NATIONS (UNICEF) Civil Servant, Princeton University, Near Eastern Studies

584. Dilsa Cemre Akkoc Altinok, MD, University of Heidelberg

585. Judith Adler Hellman, Senior Scholar and Professor Emerita, York University, Toronto

586. Stephen Hellman, Professor Emeritus, York University

587. Ümit Öztürk, PhD Candidate, Stanford University

588. Alex Taek-Gwang Lee, Professor, Kyung Hee University, South Korea

589. Agabek Kabdullin, PhD Researcher, University of Rochester

590. Dominic Leppla, Film History, Guest Faculty, Sarah Lawrence College

591. Patrick Savage, Associate Professor, Keio University, Japan

592. Burak Tan, PhD Candidate, University of Chicago

593. Gürel Tüzün, Dr., Independent researcher

594. Yücel Demirer, Associate Professor, Peace Academic, Independent Scholar

595. Ceren Şengül, Dr., Independent researcheR

596. Emine Yönden Pehlivan, Dr., Independent Researcher

597. Neve Gordon, Professor, Queen Mary University of London

598. Luc van Doorslaer, Professor in Translation Studies, University of Tartu

599. Serdar Tekin, Doctor of Philosophy, HRFT Academy, Human Rights Foundation of Turkey

600. Oliver Czulo, Professor of Translation Studies, Universität Leipzig

601. Caner Ercan, PhD Student, University of Basel

602. Ahmet Aykaç, Professor Emeritus, EDHEC

603. Deniz Pinar Konuk, PhD Candidate, Carleton University

604. Ralf Arditti, Retired Mechanical Engineer, Robert College School of Engineering

605. Jo Drugan, Professor of Translation, University of East Anglia

606. Zeynep Arıkan, MA, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, University of Mainz

607. Aslı Takanay, Dr., Doğuş University

608. Kemal Nisancioglu, Professor, Norwegian University of Science and Technology

609. Michael Beverland, Professor of Marketing and Head of Department, University of Sussex

610. Yesim Atamer, Professor, University of Zurich

611. Barış Ünlü, Visiting Researcher, University of Duisburg-Essen

612. Katja Krebs, Associate Professor and Head of Department , University of Bristol

613. Irfan Eroglu, Lecturer, Retired

614. Esra Sarioglu, Researcher, Max Planck Institute Human Development, Berlin

615. Sibel Yardımcı, Professor, MSGSÜ

616. Avram Mizrahi MD, Dr., Independent Researcher

617. Işıl Ünal, Professor, Independent Researcher

618. Julian Rentzsch, Professor of Turcology, Johannes Gutenberg University Mainz

619. Şebnem Bahadır, Professor, University of Graz

620. Rafael Schögler, Associate Professor, University of Graz, Department of Translation Studies

621. Çağlar Keyder, Bartle Professor of Sociology, State University of New York, Binghamton

622. H. Pınar Şenoğuz, Dr., Independent Researcher

623. Ergün Özgür, Einstein Guest researcher, Freie Universität, Berlin

624. Özgür Çiçek, PhD, Researcher, Freie Universität Berlin

625. Kamuran Akın, PhD Candidate, Humboldt Universität zu Berlin

626. Inan Özdemir Taştan, Research Fellow, Forum Transregionale Studien

627. Rosa Burç, PhD Candidate, Scuola Normale Superiore, Center on Social Movement Studies

628. Olcay Kunal, Lecturer, Galatasaray University

629. Micol Mieli, Doctoral Candidate, Lund University

630. Jörg Plöger, Senior Researcher, ILS – Research Institute for Regional and Urban Development

631. Emrah Günok, Dr., Academic for Peace, Ex-academic

632. Meltem Gürle, Guest Professor, University of Duisburg-Essen

633. Fulya Sari, PhD Candidate, Boğaziçi University

634. Mehmet Rauf Kesici, Dr., Guest Researcher, Freie Universität Berlin

635. Gülcan Ergün, PhD in Sociology, Independent Researcher

636. Moritz Albrecht, Assistant Professor, University of Eastern Finland

637. Hervé Corvellec, Professor, Lund University, Sweden

638. Hakan Altun, Dr., Goethe University, Frankfurt

639. Fulya Sari, PhD Candidate, Bogazici University

640. Markus Dreßler, Professor, Leipzig University

641. Sevgi Adak, Associate Professor, Aga Khan University, ISMC, London

642. Nikodemus Solitander, Dr., Researcher, Centre for Corporate Responsibility, Hanken School of Economics

643. Tullia Jack, Lecturer, Lund University

644. Mia Gray, Associate Professor, Department of Geography, University of Cambridge

645. Emanuela Petrucci, Lecturer, Department of Translation Studies, University of Graz

646. Selim Cakmakli, Assistant Teaching Professor, Rutgers University

647. Firat Serif Yilmaz, Dr., University of Augsburg

648. Zeynep Gonen, Assistant Professor, Framingham State University

649. Merlin Kräker, MA, Teaching Assistant, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

650. Ray Hudson, Emeritus Professor, Durham University

651. Yonca Demir, Dr., Independent Researcher

652. Fathima Nizaruddin, Postdoctoral Researcher, International Research Group on Authoritarianism and Counter Strategies, RLS

653. H. Birkan Yılmaz, Assistant Professor, Bogazici University

654. Aleksandra Nuc Blazic, Assistant Professor, University of Maribor

655. Stephen M. Lyon, Professor of Anthropology and Head of Educational Programmes, Aga Khan University (International)

656. Lilia Labidi, Professor, University of Tunis

657. Jay Ramasubramanyam, Assistant Professor, York University

658. Christer Eldh, Dr., Lecturer, Lund University

659. Rowland Curtis, Dr., Lecturer in Organisation Studies, Queen Mary, University of London, Uk

660. Deniz Kilincoglu, Dr., Research Fellow, University of Göttingen

661. Carolina Némethy, Doctoral Fellow in Anthropology, the Arctic University of Norway (UiT)

662. Florika Griessner, Senior Lecturer, University of Graz (Austria)

663. Christopher Ebner, Mag. Dr. Lehrbeauftragter , Karl-Franzens Universität Graz

664. Gözde Erdogan, Assistant Professor, Deusto Business School

665. Alperen Yüncü, PhD Candidate, Heidelberg University

666. Özgür Çiçek, Researcher, Freie Universität Berlin

667. Frieder Rubik, Dr., Institute for Ecological Economy Research, Germany

668. T. Gül Köksal, Associate Professor, Visiting Scholar, L’école Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

669. Richard Wilk, Distinguished Professor and Provost’s Professor Emeritus, Indiana University

670. Ayşe Erzan, Retired Professor of Physics, Bilim Akademisi – Science Academy, Turkey

671. Jorge Díaz-Cintas, Professor of Translation, University College London

672. Filiz Kahraman, Assistant Professor, University of Toronto

673. Rosaura Martínez-Ruiz, Full Professor of Philosophy, UNAM

674. Gwen McEvoy, PhD, Sociology, Independent Researcher

675. Leyla Şimşek-Rathke, Associate Professor, Independent researcher

676. Uğur Diril, Former Instructor, Boğaziçi University, İİBF, School of Mgmt

677. Colin Heywood, Honorary Research Fellow, Maritime Historical Centre, University of Hull (UK)

678. Sevket I. Gunter, Dr., Retired, Boğaziçi University

679. Merlin Ural Rivera, Faculty, School of Visual Arts

680. A. Dana Weber, Dr., Florida State University

681. Özlem Deniz Ahlers, M.A., Teaching Assistant, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

682. Çağrı Mutaf, Ph.D. Student, Boğaziçi University

683. Pelin Gul, Ph.D. Student, University of Toronto

684. Jean Boucher, Research Fellow, Dublin City University

685. Barış Alp Özden, Visiting Researcher, University of Duisburg-Essen

686. Ruth Felder, Assistant Teaching Professor, Ontario Tech University

687. David McNally, Distinguished Professor, University of Houston

688. Ana Garcia, Professor, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

689. Laam Hae, Associate Professor, York University

690. Narendra Subramanian, Professor of Political Science, McGill University

691. Sam Gindin, Emeritus York University; Retired Asst to President, UNIFOR, York University

692. Josephine Caldwell-Ryan, Director, Women’s and Gender Studies Program, Southern Methodist University Texas USA

693. George C. Comninel, Emeritus Professor, Department of Politics, York University, Toronto

694. Minakshi Menon, Dr., Max Planck Institute for the History of Science, Berlin

695. Ulaş Bayraktar, PhD., Independent Researcher

696. Ahmed Allahwala, Associate Professor , University of Toronto

697. Gizem Sivri, Dr., Visiting Scholar, University of California Berkeley

698. Michalis Spourdalakis, Emeritus Professor , National and Kapodistrian University of Athens

699. Ayse Gözen, Professor, Ondokuz Mayis University

700. Hannes Lacher, Associate Professor, York University

701. Jak Jabes, Retired Professor of Organizational Behaviour, University of Ottawa

702. Stefan Baumgarten, Professor, University of Graz

703. Sophie Wauquier, Professor, University Paris 8 Vincennes-St denis

704. Elias Ventre, PhD Student, ENS Lyon

705. Michael Bulois, Maitre de Conférence, University of Saint-Etienne, France

706. Jérémie Roland, Professor, Université libre de Bruxelles

707. Delzescaux Sabine, Maître de Conférences, Université Paris Dauphine-PSL

708. Samim Akgönül, Director of the Department of Turkish Studies, University of Strasbourg

709. Jan Henrik Nilsson, Associate Professor, Lund University

710. Ahmed Abbes, Directeur de recherche au CNRS, CNRS & IHES, France

711. Mehmet Mutlu, Research Assistant, Middle East Technical University

712. Olivier Frécon, Enseignant-chercheur, Université de Poitiers

713. Michael Harris, Professor of Mathematics, Columbia University

714. Habibe Senturk, PhD Student, Georg-August-Universität Göttingen

715. Isabelle Famechon, Librarian, University of Lyon, UCBL

716. Alexandre Borovik, Professor Emeritus, University of Manchester

717. Annick Suzor-Weiner, Professor Emeritus, University Paris-Saclay

718. Frank Wagner, Professor, Université Claude Bernard Lyon 1

719. Frédérique Bienvenüe, Maître de Conférences, Université Claude Bernard Lyon 1

720. Igor Babou, Professor, Université Paris Cité

721. Milena Bister, Postdoctoral researcher, University of Vienna

722. Richmod Bollinger, Dr. Phil., Independent Researcher

723. Anne Joulain, Professor, University of Poitiers

724. Viviane Baladi, Directeur de Recherches, CNRS

725. Michela Russo, University Professor, SFL Paris 8 France

726. Nastassja Mrozinski, Student Assistant, Humboldt Universität zu Berlin

727. Mira Wallis, Doctoral researcher, Humboldt University of Berlin

728. Rashid Khalidi, Edward Said Professor of Modern Arab Studies, Columbia University

729. Chantal Jaquet, Professeur des universités , Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

730. Engin Delice, Dr., Independent Researcher

731. Gentil Ivan, Professor, Université Lyon

732. E. Wayne Ross, Professor, Faculty of Education, University of British Columbia, Canada

733. J. Otterbeck, Professor, AKU, Institute for the Study of Muslim Civilisations

734. Patricia Cabredo Hofherr, Researcher, Centre National de la Recherche Scientifique, France & U. Paris 8

735. Michael Thaddeus, Professor of Mathematics, Columbia University

736. Oriane Blondel, Researcher, CNRS, Université Lyon 1

737. Mustafa Şener, Research Fellow, Freie Universität Berlin

738. Daniel López-García, Tenured Researcher, Institute of Economy, Geography and Demography, Spanish National Research Council

739. Irene Hilden, Research Assistant, Humboldt-Universität zu Berlin

740. Moritz Roemer, Student Assistant, Humboldt-University

741. Céline Cantat, Academic Advisor, Sciences Po

742. Ulun Tuğrul, Lecturer, Independent

743. Bogdan Stankov, PhD, Université Claude Bernard Lyon 1

744. Alain Théoleyre, Professeur Lettres Modernes retraité, Faculté Lettres Saint-Etienne

745. Rouchdi Bahloul, Associate Professor, Institut Camille Jordan, Université Lyon 1

746. Cécile Mercadier, Maître de conférences, Institut Camille Jordan, Univ. Lyon 1

747. Ian Gordon, Emeritus Professor of Human Geography, London School of Economics

748. Claudia Breger, Villard Professor of German and Comparative Literature, Columbia University

749. Lydia Goehr, Professor of Philosophy , Columbia University

750. Thomas Marois, Reader Development Studies, SOAS University of London

751. Murat Erpuyan, Professeur certifié, France

752. Fabrice Theoleyre, PhD, Researcher, CNRS, France

753. Christian Mercat, Professor, Université Claude Bernard Lyon 1 – Université de Lyon

754. Ozan Aksoy, Associate Professor, University College London

755. Silvia Bonoli, Staff Researcher, DIPC

756. Natalie Fenton, Professor, Goldsmiths, University of London

757. Tamara Ciobanu, Vice President for International Relations, The National Alliance of Student Organizations in Romania

758. Michel Broué, Emeritus Professor, Mathematics, Université Paris Coté

759. Davide Luca, Assistant Professor in Applied Economics, University of Cambridge

760. Elise Massicard, Research Professor, CNRS

761. Michelle Lecolle, Professor of Linguistics, Paris 3 Sorbonne nouvelle Université

762. Caroline Moine, Maîtresse de conférences HDR, Université Paris-Saclay

763. Jakob Vogel, Professor/Director, Sciences Po Paris/Centre Marc Bloch Berlin

764. Lütfiye Bozdağ, Associate Professor, Independent Researcher

765. Olivier Bouquet, Professor, Université Paris Cité

766. Gönül Tol, Director of Turkish Program, The Middle East Institute

767. Olivier Mathieu, Directeur de Recherche CNRS, Universite de Lyon

768. James Schamus, Professor of Professional Practice, Columbia Universtiy

769. Kaisa Koskinen, Professor of Translation Studies, Tampere University

770. Ayşegül Erdemir, Dr., Researcher, Loodos

771. Zoe Chatzidakis, Dr., Researcher, CNRS

772. Olivier de Gaay Fortman, PhD Student, École normale supérieure de Paris

773. Harald Fleischmann, Senior Lecturer (Translation Studies), University of Graz

774. Mary McLeod, Professor of Architecture, Columbia University

775. Nermin Salepci, Associate Professor, Université Lyon 1

776. Elke Brems, Professor, KU Leuven

777. Jean-Yves Welschinger, Directeur de recherches, CNRS

778. Andrew J. Nathan, Class of 1919 Professor of Political Science, Columbia University

779. Malin Zilinger, Associate Professor, Lund University

780. Rosemary J. Coombe, Canada Research Chair, York University

781. İclal Ayşe Küçükkırca, Dr., Guest Researcher at IAAW Humboldt University

782. Mahua Sarkar, Professor of Sociology, University of Toronto

783. Bruno Tassin, Professor of Urban Hydrology, Ecole des ponts ParisTech

784. Wayne Proudfoot, Professor of Religion, Emeritus, Columbia University

785. Xavier Roblot, Associate Professor, Université Claude Bernard Lyon 1

786. Shelly Silver, Professor, Columbia University

787. Jane M Spinak, Edward Ross Aranow Clinical Professor of Law, Columbia Law School

788. Kristiina Taivalkoski-Shilov, Professor of Multilingual Translation Studies, University of Turku, Finland

789. Jacques Walter, Professeur émérite, Crem, Université de Lorraine, France

790. Melek Zorlu, PhD Candidate, Leipzig University

791. Driss Ablali, Professeur des Universités, Sciences du langage

792. Işıl Karataş, Praedoc, University of Vienna

793. Sharon Macdonald, Professor, Humboldt-Univeresität zu Berlin

794. Colin Leys, Emeritus Professor, Queen’s University Canada

795. Cristina Del Biaggio, Assistant Professor, Université Grenoble Alpes, Laboratoire pacte

796. Sevgi Dogan, Post-Doctoral Fellow, Scuola Normale Superiore

797. Vincent Borrelli, Research Fellow, University of Lyon

798. Mustafa Oğuz Sinemillioğlu, Associate Professor, Independent researcher

799. Dina Le Gall, Associate Professor of History, The City University of New York

800. Christa Salamandra, Professor of Anthropology, City University of New York

801. Stan thangaraj, Associate Professor of Anthropology, Gender Studies, and International Studies, City College of New York

802. Paolo Bellavista, Professor (Computer Science Engineering), University of Bologna

803. Alexa Färber, Professor, University of Vienna

804. Anıl Poyraz, PhD Student, Budapest University of Technology and Economics

805. Serdar Arat, Emeritus Professor, Retired

806. Yasemin Özgün, Associate Professor, Independent Researcher

807. Michele Colajanni, Professor, University of Bologna

808. Jeanne de Gliniasty, Maître de conférences, Université Paris Nanterre

809. Stephen Blum, Professor of Music Emeritus, City University of New York Graduate Center

810. Rebecca Montanari, Full Professor, University of Bologna

811. Catherine Goldstein, Directrice de recherche, CNRS

812. Sara Maioli, Dr., Senior Lecturer in Economics, Newcastle University

813. Zeynep Eti, Professor, Retired

814. Izabela Steflja, Assistant Professor, Political Science, Wilfrid Laurier University

815. Aykut Ozturk, Dr., Post-Doctoral research fellow, University of Glasgow

816. Diana B. Greenwald, Assistant Professor of Political Science, City College of New York, CUNY

817. Patricio Keith Moxey, Professor Emeritus, Barnard College/Columbia University

818. Christelle Rabier, Maîtresse de conférences, Ehess

819. Francesco Fanelli, Assistant Professor, Université Claude Bernard Lyon 1

820. Didier Coste, Professor Emeritus of Comparative Literature, Bordeaux Montaigne University, Bordeaux Montaigne University

821. Murat Özyüksel, Profesor, İstanbul University

822. Selcuk Erez, Professor Ob-Gyn., Lecturer on Creativity, Independent Researcher

823. Jens Myrup Pedersen, Professor, Aalborg University

824. Stéphane de Tapia, Professeur des Universités, Université de Strasbourg, France

825. Laurie Adkin, Professor, University of Alberta

826. Christian Jacques, Maître de conférences, Université de Strasbourg

827. Alfredo Saad Filho, Professor, King’s College London

828. Christian Jacques, Maitre de conférences, UE 1341 Mondes germaniques, Université de Strasbourg

829. Aydın Arı, Dr., İzmir Dayanışma Akademisi – İzmir Solidarity Academy

830. Doğan Emrah Zıraman, PhD, İzmir Dayanışma Akademisi – İzmir Solidarity Academy

831. İzge Günal, Professor, Retired

832. Semiha Ozalp Gunal, Assistant Professor, Retired

833. Michèle Audin, Mathématicienne et écrivaine, Independent Researcher

834. Güven İncirlioğlu, Associate Professor, Independent researcher

835. Nihat Koçyiğit, Educational Consultant, Independent Researcher

836. Çimen Öner, Retired Lecturer, Mimar Sinan University

837. Gilbert Achcar, Professor, SOAS, University of London

838. Greg Albo, Professor, York University, Toronto

839. Artemis Karaali, Professor, Retired

840. Michael R. Matthews, Associate Professor, University of New South Wales

841. Allison M. Chatrchyan, Sr. Research Associate, Cornell University

842. Yorgos Dedes, Lecturer in Turkish, SOAS

843. Harjant Gill, Associate Professor of Anthropology, Towson University

844. Ismail Oğuz, Postdoc, ENS

845. Tim Pringle, Reader, Development Studies, SOAS, University of London

846. Esra Erdem, Professor, Alice Salomon University Berlin

847. Mustafa Erdogan, Dr., Academic for Peace

848. Can Evren, Dr., Postdoctoral Associate, Boston University

849. Gülçin Balamir Coskun, Dr. , Humboldt Universitaet zu Berlin

850. Yves Dermenjian, Emeritus Professor, Université d’Aix-Marseille

851. Deniz Guler, Senior lecturer, SOAS

852. Heysem Kaya, Assistant Professor, Utrecht University

853. Hrvoje Kraljevic, Professor, University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Mathematics

854. Hannah Chazin, Assistant Professor, Columbia University

855. Antonio Corradi, Professor, University of Bologna

856. Nazan Ustundag, Dr., Independent Researcher

857. John T. Baldwin, Professor Emeritus, University of Illinois at Chicago

858. Dr. Juraj Kittler, Associate Professor, St. Lawrence University

859. Alexei Muravitsky, Professor of Mathematics, Northwestern State University

860. Ozlem Altiok, Principal Lecturer, International Studies & Women’s and Gender Studies, University of North Texas

861. Weeam Hammoudeh, Assistant Professor , Birzeit University

862. Wojciech Sadurski, Professor, Sydney Law School

863. Adam Kemezis, Associate Professor, University of Alberta

864. John Echeverri-Gent, Associate Professor, Department of Politics, University of Virginia

865. Serge Richard, Associate Professor, University of Lyon 1

866. George Wilmers, Lecturer in Mathematics (retired), University of Manchester

867. Chan-Byoung Chae, Professor, Yonsei University, Korea

868. Hermann Kandler, PhD, State Doctorate

869. Lieven D’hulst, Professor Emeritus, KU Leuven

870. Giuseppe Di Modica, Assistant Professor, University of Bologna

871. Gizem Korkmaz, Research Associate Professor, University of Virginia

872. Kumru Toktamis, Associate Professor, Pratt Institute, Brooklyn, NewYork

873. Adrien Deloro, Assistant Professor, Sorbonne Université and École Normale Supérieure

874. Ugural Gafuroglu, Retired, Boğaziçi University

875. T. Deniz Erkmen, Assistant Professor, Özyeğin University

876. Anna Snowdon, Dr., Wolfson College, University of Cambridge

877. Dave Goldsman, Professor, Industrial and Systems Engineering, Georgia Tech

878. Ebru Soytemel, Lecturer in Sociology and Policy, Aston University, UK

879. Selim S. Kuru, Associate Professor, University of Washington

880. Paul Leon John Mackney, Former General Secretary, NATFHE (now in UCU), University and College Union

881. Bediz Yilmaz, Dr., Independent Researcher

882. Katarina Loncarevic, Assistant Professor, University of Belgrade, Faculty of Political Science

883. Anna Sfard, Professor (Emerita), The University of Haifa, Israel

884. Nandini Sikand, Associate Professor, Lafayette College

885. Merak Özbek, Professor, Mimar Sinan University of Arts

886. Sanem Soyarslan, Associate Professor, NC State University

887. Stephen Deets, Professor of Politics, Babson College

888. Alberto Toscano, Professor of Critical Theory, Goldsmiths, University of London

889. Esra Ozdemir, Dr., Lecturer, Brown University

890. Katja Girr, PhD Candidate, University of Bonn, Germany

891. Ozan Altan Altinok, Post-Doc, Leibniz University of Hannover

892. Marta Soler Montiel, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Sevilla, PhD

893. Emine Sarikartal, Lecturer, Associate Researcher, Université Bordeaux Montaigne, Université Paris Nanterre-IREPH

894. Emma Martín Díaz, Professor of Social Anthropology (retired), University of Seville

895. Ángela Lara García, Profesora e investigadora, Universidad de Sevilla

896. Jesús M. Castillo, Dr., Universidad de Sevilla

897. Jens Lerche, Associate Professor, SOAS University of London

898. Guido Snel, Senior Lecturer European Studies, University of Amsterdam

899. Giuseppe Sciortino, Professor, Università di Trento

900. Dibyesh Anand, Professor of International Relations, University of Westminster, UK

901. Kenan Van de Mieroop, Assistant Professor, Leiden University

902. Beth Baron, Distinguished Professor, City University of New York

903. Thomas Berns, Professeur, Université Libre de Bruxelles

904. Ertug Tombus, Dr., Humboldt University Berlin

905. Senija Causevic, Reader in Cultural Studies , SOAS University of London

906. Alberto Matarán Ruiz, Associated Professor, University of Granada

907. Övgü Ülgen, PhD Candidate, University of Montreal

908. Kathleen Ferris, Assistant Professor of Ecology and Evolutionary Biology, Tulane University

909. Gillot Pascale, Maître de conférences en philosophie , Université de Tours

910. Patrick Bond, Professor, University of Johannesburg

911. Grace-Edward Galabuzi, Associate Professor, Undergraduate Program Director, Politics and Governance, Ryerson University

912. Selim Eskiizmirliler, Maître de conférences, University of Paris Cité

913. Hülya Dincer, Dr., Independent Researcher

914. Ozgur Soysal, Dr., Lecturer, Ege University

915. Luis Andrés Zambrana, Profesor, Universidad de Sevilla (España)

916. Fabien Vignes-Tourneret, Researcher, CNRS, Université Lyon 1

917. Jeannin Marion, Post-Doctor, Uppsala University

918. Dupaigne Louis, Maître de Conférence, HDR, Université Claude Bernard Lyn 1

919. Betül Tanbay, Professor, Boğaziçi University

920. Daniel Cascado, Professor, Universidad de Sevilla

921. Dozier Claire, Bibliothécaire, Université Lyon1

922. Anne-Laure Fougères, Professor, Université Claude Bernard Lyon 1, Institut Camille Jordan

923. Vincent Farget, Ingénieur Système, Université Claude Bernard Lyon 1

924. Deniz Kandiyoti, Emeritus Professor, School of Oriental and African Studies, University of London

925. Georges Grekos, Maître de Conférence, Mathématicien, Independent researcher

926. Laurent Bétermin, Maître de Conférence, Institut Camille Jordan, Université Claude Bernard Lyon 1

927. Sophia Hoffinger, PhD Student, University of Edinburgh

928. Klaus Niederkrüger, Professor, Université de Lyon 1

929. Mai Taha, Assistant Professor, Department of Sociology, London School of Economics and Political Science (LSE)

930. Hannah Jones, Associate Professor of Sociology, University of Warwick

931. Laleh Khalili, Professor of International Politics, Queen Mary University of London

932. Robin L. Turner, Associate Professor, Butler University

933. Nikhil Pal Singh, Professor, New York University

934. Elaine Swan, Dr., University of Sussex

935. Joe Turner, Lecturer in International Politics, University of York, UK

936. Luke McDonagh, Assistant Professor, London School of Economics (LSE)

937. François Loeser, Professor of Mathematics, Sorbonne University

938. Wilson Chacko Jacob, Professor, Concordia University, Montreal

939. Bengisu Rona, Dr., Emeritus, SOAS-University of London

940. Francisco F. García Pérez, Professor (retired) of the University of Seville, University of Seville (Spain)

941. Can Bahadır Yüce, Assistant Professor, Lebanon Valley College

942. Chandra Talpade Mohanty, Distinguished Professor, Women’s and Gender Studies, Syracuse University

943. Sanja Horvatinčić, PhD, Research Associate , Institute of Art History Zagreb

944. Ozren Pupovac, Assistant Professor, University of Rijeka

945. Sanja Horvatincic, PhD, Research Associate, Institute of Art History, Zagreb, Croatia

946. Abdelghany Sayed, Assistant Lecturer, University of Kent

947. Fabio Gygi, Lecturer in Anthropology, SOAS

948. Vicente Manzano-Arrondo, Professor, Universidad de Sevilla

949. Pheroze Unwalla, Assistant Professor, University of British Columbia

950. Demet Evrenosoglu, PhD, York University

951. Rick Jones, Retired Senior Lecturer, Independent Researcher

952. Vlad Naumescu, Associate Professor, CEU

953. Joseph Fantauzzi, PhD Candidate, York University

954. Ilham Makdisi, Associate Professor, American University of Beirut, AUB

955. Abderezak Ould Houcine, Lecturer, University Lyon 1

956. Yasmine Kherfi, PhD Candidate , London School of Economics, Department of Sociology

957. Suzanne Hall, Associate Professor, Sociology, LSE

958. Bodo Lass, Chargé de recherche CNRS, Université de Lyon

959. Amanda Phillips, Associate Professor, University of Virginia

960. Alessandra Frabetti, Associate Professor, Université Claude Bernard Lyon 1

961. Ferhan Guloglu, PhD candidate, George Washington University

962. Raj Patel, Research Professor, Lyndon B Johnson School of Public Affairs, University of Texas at Austin

963. Grigore Pop-Eleches, Professor, Princeton University

964. Ebru Bag, Dr., Independent Researcher

965. Gadi Perets, Maitre de Conferences, University of Lyon 1

966. Sercan Tas, PhD Student, University of Texas at Austin

967. Herve Guyon, Associate Professor, Université de Bretagne Occidentale, France

968. Fikret Taygun Duvan, PhD Candidate, Catalan Nanoscience and Nanotechnology Institute

969. Dilek Kurban, Max Weber Post-Doctoral fellow, European University Institute

970. Gilles Cassier, Mathematics Researcher, CNRS

971. K. Mehmet Kentel, PhD., Research Projects Manager, Istanbul Research Institute

972. Benedict Singleton, Associate Professor in Environmental Social Science, Gothenburg University

973. Caldero Philippe, Maître de Conférence, Université Claude Bernard Lyon 1

974. Alain Castera, Research Engineer, CNRS

975. Juliette Danfakha, Doctorante en Anthropologie, Université Paris Nanterre (LESC)

976. Mariéva Chalvin, Turkish Studies Specialist Librarian, National Institute for Oriental Languages and Civilizations, Paris

977. Onsel Gurel Bayrali, PhD Student, Binghamton University

978. De Villemeur , Research Engineer, CNRS

979. David Lepetit, Research Engineer, CNRS

980. Christine Buisson, Directrice de Recherche, Université Gustave Eiffel

981. Uygar Abaci, Assoc. Professor, Penn State University

982. İdil Çetin, Dr., Independent Researcher

983. Tessa Farmer, Assistant Professor, UVA

984. Radhika Balakrishnan, Professor, Rutgers University

985. Ryan O’Donnell, Professor, Carnegie Mellon University

986. Hervé Autret, Retired Research Technician, INRAe

987. Luisa Iturrioz, Professor Emeritus, Université Claude Bernard Lyon 1

988. Pınar Kemerli, Assistant Professor, Bard College

989. Dilan Okcuoglu, Postdoctoral Fellow and Lecturer in Global Kurdish Studies, American University, School of International Studies

990. Merve Mergen, Research assistant, Kocaeli University

991. Zeynep Kaşlı, Assistant Professor, International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam

992. David Weiss, Doctoral Researcher, Department of Translation Studies, University of Graz

993. Vanessa Steinkogler, Doctoral Researcher, University of Graz, Department of Translation Studies

994. Maisha M. Auma, Berlin, Professor, Hochschule Magdeburg-Stendal

995. Mustafa Koc, Professor, Ryerson University

996. Sedef Arat-Koç, Associate Professor, Ryerson University

997. Cristina Fominaya, Professor of Global Studies, Aarhus University

998. Catherine Lord, Professor Emerita, University of California Irvine

999. Douglas Medina, Instructor, Political and Social Science, CUNY

1000. Zahra Ali, Assistant Professor, Rutgers University-Newark

1001. Caren Kaplan, Professor Emerita, American Studies, University of California at Davis

1002. Inderpal Grewal, Professor Emeritus, Yale University

1003. Ezgi Ergenlik, Dr., IJCLab, Paris Saclay University

1004. Mine Çayırcı, MD, Medical Researcher, Koşuyolu Specialized Educational and Research Hospital

1005. Ziya Öncü, Dr., Isparta University

1006. Erdem Üngür, Dr., Istanbul Gelisim University

1007. Anil Duman, Associate Professor, Central European University

1008. Claire Bishop, Professor, CUNY Graduate Center

1009. Azam Khatam, PhD, Instructor, York University

1010. Sabiani Marie Anne, Maîtresse de conférences, Sorbonne Université

1011. Ayşe Tosun, Professor, School of Chemistry Paris, France

1012. Ayşe Gül Altınay , Professor of Anthropology, Sabancı University

1013. Adam Miyashiro, Associate Professor, Stockton University

1014. Sébastien Abramson, Maître de Conférences, Sorbonne Université, Paris, France

1015. Mireia Sánchez Molas, Catalan Language Teacher, Sorbonne Université

1016. Rebecca E Karl, Professor of History, New York University

1017. Asya Saydam, PhD Student, University of Texas at Austin

1018. Victoria Delaney, Dr., Independent Researcher

1019. Mustafa Gültekin, Associate Professor of Finance, University of North Carolina at Chapel Hill

1020. Kerim Odekon, Clinical Assistant Professor, Stony Brook University, SUNY

1021. Tara McPherson, Professor, University of Southern California

1022. Candan Badem, Dr., Guest Researcher, Uppsala University

1023. Eren Ozel, Dr., Lyon 2 University

1024. Nuzhat Khurshid, PhD Candidate, York University

1025. Gilles Buffard, Lecturer, Université Lyon 1

1026. Burçin Acar, Postdoc Researcher, Bogazici University

1027. Anke Coumans, Professor art Academy Minerva Groningen The Netherlands, Hanze University of Applied Science

1028. Emin Bayraktar, Professor, ISA-SUPMECA-Paris, School of Mechanical Engineering, France

1029. Nicolas Berger, Directeur de recherche, CNRS, France

1030. Elifcan Celebi, Postdoctoral Fellow, University of Cologne

1031. Wladyslaw Peksa, Dr., Assistant Professor, Cracow University of Economics, Poland

1032. José Duarte Ribeiro, Lecturer, Ankara University

1033. Utkan Gezer, PhD Student and Teaching Assistant, Boğaziçi University

1034. Natasha Remoundou, Postdoctoral Laureate Fellow, Lecturer, National University of Ireland, Galway

1035. Aysel Cetinkaya-Fisgin, Post-Doctoral Research Fellow, Johns Hopkins University

1036. Laurence Davis, College Lecturer in Government and Politics, University College Cork

1037. Edel Hughes, Dr., Lecturer in Law, National University of Ireland, Galway

1038. Philip Hogh, Professor for Philosophy, Department of Philosophy at University of Kassel

1039. Rory O’Connell, Professor, Ulster University

1040. Eylem Ekici, Professor, The Ohio State University

1041. Gilbert Levitt, Professor, Université de Caen

1042. Roberto Mazza, Visiting Professor, Northwestern University

1043. Phillip E. Wegner, Professor and Marston-Milbauer Eminent Scholar, University of Florida

1044. Kareem Estefan, PhD Candidate, Brown University

1045. Erick Verran, Lead Instructor, University of Florida

1046. İştar Gözaydın, Professor of Law & Politics, Emeritus

1047. Malini Johar Schueller, Professor, University of Florida

1048. Nilufer Hatemi, Lecturer, Princeton University

1049. Nuran Yazıcıoğlu, Professor, Istanbul Science University

1050. Dorothea Van Der Meulen, Dean, Art Academy Minerva, Hanze University of Applied Science, Groningen

1051. Ferhat Taylan, Assistant Professor, Université Bordeaux Montaigne

1052. Raj Ghoshal, Associate Professor of Sociology, Elon University

1053. Rachell Powell, Professor of Philosophy, Boston University

1054. Andrew Youpa, Professor, Southern Illinois University

1055. Gülay Gür, Retired Instructor, Foothill College CA and METU

1056. Turgut Gür, Adjunct Professor, Stanford University

1057. Gözde Nur Donat, PhD Candidate, Independent researcher

1058. Henri Maitre, Emeritus Professor, Telecom-Paris

1059. Gesche Wuerfel, Teaching Assistant Professor, University of North Carolina at Chapel Hill

1060. Ingrida Tatolytė, Researcher, Vilnius University, Lithuania

1061. Rowena Pecchenino, Professor of Economics, Chair SAR-Network Ireland, Maynooth University

1062. Tad Schmaltz, Professor of Philosophy, University of Michigan, Ann Arbor

1063. Hilla Karas, Dr., Bar-Ilan University

1064. Justin Steinberg, Professor of Philosophy, CUNY

1065. Anne Martin, Senior Lecturer, University of Granada, Spain

1066. Sherry Simon, Professor, Concordia University

1067. Noura Nasser, Researcher on Food, Place and Race, Independent Researcher

1068. Paolo Bottoni, Professor, Sapienza University of Rome

1069. Stefano Cremonesi, Associate Professor, Durham University

1070. Cihan Tekay Liu, PhD Candidate, The Graduate Center, CUNY

1071. Novella Bartolini, Professor, Sapienza University of Rome Italy

1072. Jacob Lloyd, PhD Candidate, Cardiff University

1073. Sinem Kavak, Researcher, Lund Universiry

1074. Igor Melatti, Associate Professor, Sapienza università of Rome

1075. Manuel Rebuschi, Associate Professor, University of Lorraine, France

1076. William Charton, Enseignant, Université de Lorraine

1077. Pamela Gilbert, Professor, University of Florida

1078. Levi McLaughlin, Associate Professor, North Carolina State University

1079. Jean-Luc Kop, Enseignant-chercheur, Université de Lorraine

1080. Vincent Lhuillier, Maitre de Conférence, Université de Lorraine

1081. PAola Rivetti, Associate Professor, Dublin City University

1082. Andrew Samuel Walsh, Associate Professor Translation Studies, Comillas Pontifical University Madrid

1083. Rocío Baños-Piñero, Associate Professor in Translation, University College London

1084. Ines Sauer, University Assistant, PhD Student, University of Graz, Department of Translation Studies

1085. Yacine Ikhlef, Assistant Researcher, CNRS France

1086. Michael Pendlebury, Professor of Philosophy and Head of the Department of Philosophy & Religious Studies, North Carolina State University

1087. Deniz Yonucu, Assistant Professor, Newcastle University

1088. Mathieu Jaume, Maitre de Conférences, Sorbonne Université, Paris, France

1089. Tugrul Cem Bicak, Post-Doctoral Researcher, Sorbonne University

1090. Francesco Bonacina, PhD Student, Sorbonne Université

1091. Sébastien Lebonnois, CNRS Research Director, Sorbonne Université

1092. Ladislas Latoch, PhD Candidate, Sorbonne Université

1093. Sylvie Wolf, Dr., Sorbonne Université, Paris, France

1094. Michel Volovitch, Professor Emeritus, Ecole Normale Superieure, Paris, France

1095. Sophie Garnier, Lecturer, Sorbonne-Universié

1096. Laurent Pagani, Directeur de recherche CNRS, CNRS & Observatoire de Paris

1097. Eliora Israelievitch, PhD Candidate, Sorbonne Université

1098. Niki Baccile, Dr., CNRS

1099. Romain Telliez Dr., Associate Professor, Université Sorbonne-Université, Paris

1100. Elisabeth Yota, Dr., Maitre de Conférences, Sorbonne Université

1101. Raphaëlle Legrand, Professeure de musicologie, Sorbonne Université

1102. Benedicte Franco, Health and Security at Work, Sorbonne Universite

1103. Marie Dup, Science Facilitator, Sorbonne Université, France

1104. Vincent Hakim, Research Director, Ecole Normale Supérieure & CNRS, France

1105. Arsen Sultano, PhD Student, CNRS

1106. Gilles Esposito-Farese, Researcher, Institut d’Astrophysique de Paris, CNRS, France

1107. Lejla Imamovic, Researcher, Sorbonne Université

1108. Mateusz Chmurski, Associate Professor, Sorbonne Université, Paris, France

1109. Robert Drummond, University Professor Emeritus, York University

1110. Eva Philippe, PhD Student, Sorbonne Université, Paris

1111. Catherine Goldstein, Directrice de recherche, CNRS, Paris, France

1112. Anna Warnet, Professeur, Sorbonne Université

1113. Jim Ritter, Bénévole, Institut Mathématique de Jussieu-Paris Rive Gauche

1114. Démoulin Pascal, Chercheur, Ministère de l’Education nationale

1115. Jean-Marc Pons, Associate Professor, Muséum National d’Histoire Naturelle

1116. Frédéric Hélein, Professor, Université Paris Cité

1117. Sarfati Guillaume, PhD Student, CNRS

1118. Matynia Alexis, Assistant Professor, Sorbonne Université

1119. Thierry Tirbois, PRAG – Associate Professor of Sociology, Sorbonne Université

1120. Céline Spector, Professeur des Universités, Sorbonne Université

1121. Philippe Blanc, Docteur en Géologie, Université Paris VI

1122. Ariane Ramaekers, Maîtresse de Conférences, Sorbonne Université

1123. Cathé Philippe, Professeur de musicologie, Sorbonne Université

1124. Valérie Ménissier-Morain, Enseignant-chercheur, Sorbonne Université

1125. Karen Murray, Associate Professor, York University

1126. Stephen Newman, Associate Professor, York University

1127. Antoine Garrigue, Retraité de l’enseignement supérieur, Sorbonne Université

1128. David Dewitt, University Professor Emeritus, York University

1129. Micha Fiedlschuster, Assistant Professor, York University

1130. Louis Rouyer-Denimal, PhD Candidate, Sorbonne Université

1131. Jeffery R Webber, Associate Professor, Department of Politics, York University, Toronto

1132. Angela Flynn, Dr., Lecturer, University College Cork, Ireland

1133. Stephen Hellman, Emeritus Professor of Political Science, York University

1134. Alexander Moldovan, PhD Candidate, York University

1135. Maor Levitin, Teaching Assistant, York University

1136. Christos Zografos, Senior Research Fellow, Universitat Pompeu Fabra

1137. Ceren Sözeri, Assoc. Professor, Galatasaray University

1138. Pierre-Yves Modicom, Maître de conférences, Université Bordeaux Montaigne

1139. James Ryan, Associate Director, Hagop Kevorkian Center for Near Eastern Studies, New York University

1140. Patrick Desjardins, PhD, York University

1141. Mehdi Khamassi, Research Director, CNRS, Sorbonne University

1142. Nadine Goldstein, Gestionnaire pédagogique la Sorbonne, Sorbonne University

1143. Alexandre Motte, PhD Student, Sorbonne University

1144. Natalie Brett, Doctoral Student, Sorbonne University

1145. Philippe Zarka, Senior Researcher, CNRS-Obs Paris-PSL

1146. Karën Fort, Associate Professor, Sorbonne Université

1147. Yves Goulas, Research Engineer, CNRS

1148. Isabelle Bloch, Professor, Sorbonne Université

1149. Jérôme Cler, Enseignant-chercheur, Sorbonne-Université

1150. Laurent Husson, Research Director, CNRS

1151. Frederic Le Roux, Professor of Mathematics, Sorbonne Universite

1152. David Unger, Professor of Mechanical and Civil Engineering, University of Evansville

1153. Muhsin Menekse, Associate Professor, Purdue University

1154. Gizem Karaali, Professor of Mathematics, Pomona College

1155. Philip Rosen, Professor Emeritus, Modern Culture and Media, Brown University

1156. Jack Jacobs, Professor, John Jay College and the Graduate Center, City University of New York

1157. Richard Mora, Associate Professor of Sociology, Occidental College

1158. Richard Blatchly, Professor of Chemistry, Emeritus, Keene State College

1159. Lou Moses, Professor, Victoria University of Wellington

1160. Carol DeBoer-Langworthy, Senior Lecturer in English, Brown University

1161. Ali Riza Gungen, Visiting Assistant Professor, York University

1162. Joseph H. Carens, FRSC, Professor Emeritus of Political Science, University of Toronto

1163. Pat O’Hara, Professor of Chemistry, Amherst College

1164. Ian Barnard, Professor of Rhetoric and Composition, Chapman University

1165. Marie D’angelo, Associate Professor, Sorbonne Université

1166. Dr. Gabriele Bäcker, Executive Director, Institute of Development Research and Development Policy, Ruhr University Bochum

1167. Violaine Roussier-Michon, Associate Professor, INSA Toulouse, France

1168. Gautero Jean-Luc, Maître de conférences HC, HDR, Université Côte d’Azur

1169. Sara Forcella, PhD, Independent Researcher