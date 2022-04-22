Şenyaşar ailesi soruşturması: Dokuz gözaltı

Şanlıurfa’da Şenyaşar ailesi soruşturmasında AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Celal Yıldız’ın da aralarında olduğu dokuz kişi gözaltına alındı.

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Suruç’ta, 14 Haziran 2018’de, ‘Ucuzluk Çarşısı’ içinde, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında çıkan silahlı kavga ve sonrasında hastanedeki saldırılar sonucunda Yıldız’ın kardeşi Mehmet Yıldız, esnaf Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar hayatını kaybetmişti. Ön otopsi raporuna göre Celal ve Adil Şenyaşar kardeşlere 23 mermi isabet etmiş, babaları Evet Şenyaşar ise kesici aletlerle linç edilerek öldürülmüştü.

Olaya dair yürütülen soruşturma, aynı gün olmasına rağmen işyeri ve hastane olarak iki ayrı dosyaya ayrıldı. İşyeri dosyası ile ilgili açılan davada, Fadıl Şenyaşar’a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız’a ise 18 yıl ile hapis cezası verildi. Hastanede yaşanan katliama dair yürütülen soruşturma dosyasında ise gizlilik kararı devam ediyor.

Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar 9 Mart 2021’de ‘Adalet Nöbeti’ başlatmışlardı.

‘Kamuoyu baskısını ortadan kaldırmaya yönelik bir hamle olabilir’

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre gözaltına alınanların, olayda ismi geçenler olduğu öğrenildi. Urfa Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan dokuz kişinin ifade işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Gözaltı kararında 43 kişinin ismin geçiyor.

Cumhuriyet‘te konuşan Şenyaşar ailesinin avukatı Gökhan Dayık, gözaltılara ‘temkinli yaklaşılması gerektiğini’ söyledi: “Savcılık henüz bizimle bilgi paylaşmadı. Duruma bakacağız. Tutuklama olacak mı olmayacak mı? İfadeleri alınıp ertesi gün bırakılabilir. Kamuoyu baskısını ortadan kaldırmaya yönelik bir hamle de olabilir.”