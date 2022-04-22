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Yaramazlara biraz batar!

Burs ve kredi ödemeleri erken yatacak


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kredi ve burs ödemelerinin mayısın 25’inden itibaren yatırılacağını açıkladı.

Fotoğraf: AA

İstanbul’daki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’nda iftar programına katılan Erdoğan’ın açıklamalarından öne satır başları şöyle:


* Bu yıl kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Her ay bu ödemeleri ayın 6’sı ile 10’u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25’inden itibaren yatıracağız.

* Ülkemizde eskiden üniversite kapısında öyle bir yığılma vardı ki, akıl alır gibi değildi. Bizim üniversiteye girişlerimizde 10 öğrenciden bir tanesi girebiliyordu. Şimdi 10’da 10. Kimseyi açıkta bırakmıyoruz. Üniversite sayımızı 78’den 207’ye çıkardık. Üniversitemizin olmadığı bir il yok.

* Bugün ülkemizde üniversite kontenjanların sayısı ile lise mezunları öğrenci sayılarımızı neredeyse aynı sayıya getirdik. Yurtlarımızın sayısını 778’e, yurt kapasitelerini de 747 bine yükselttik. Bay Kemal’e sorarsan ‘yurt yok‘ diyor. İşte buyur.. Hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz.

Diken notu: Türkiye’de örgün aktif öğrenim gören yaklaşık 8 milyon öğrenci var. Öğrenciler özellikle bu yıl hızla artan kira ve yurt ücretleri nedeniyle parklarda sabahlayarak seslerini duyurmaya çalışmıştı.

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