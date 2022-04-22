MHK, Cüneyt Çakır’a yeniden görev verdi: Spor yazarları ne dedi?

Spor Toto Süper Lig’in 34’üncü hafta hakemleri açıklandı. Tahkim Kurulu kararıyla görevine iade edilen Cüneyt Çakır, Antalyaspor-Kayserispor maçında düdük çalacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye’nin en popüler hakemlerinden Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da bulunduğu çok sayıda hakemi Süper Lig devam ederken bu ayın başında listeden çıkarmıştı. Hakemler, kararın iptali için Tahkim Kurulu’na başvurmuştu.

Başvuruyu inceleyen Tahkim Kurulu, 18 hakem ve üç gözlemcinin Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından el çektirme kararını bozmuştu. MHK yetkilileri kararı tanımadıklarını ve bu hakemlere görev vermeyeceklerini açıklamıştı.

Kararın ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gibi isimler istifa etmişti.

Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik ilk görev atamasında Cüneyt Çakır’a, Antalyaspor-Kayserispor maçını verdi. Bahattin Şimşek’le Tugay Kaan Numanoğlu’ysa TFF Birinci Lig’de görevlendirildi. Diğer hakemlerse şimdilik görev alamadı.

Meleke: Görev alması değerli

BeIN Sports yorumcusu Uğur Meleke, Cüneyt Çakır’ın görevine dönmesi hakkında şunları söyledi: “8 Mart’ta alınan bu karar, Türk hakemlik tarihine kara lekelerden birisi olarak geçti. Ferhat Gündoğdu, kendilerini MHK’den üstün gören hakemler olduğunu söylemişti. O hakemler devam ederken, MHK görevine devam etmiyor. Dünya Kupası aday hakemlerinin kendi liglerinde görev alması değerli. Cüneyt Çakır’ın bizi Dünya Kupası’nda temsil edeceğini umuyorum.”

🔙 Cüneyt Çakır, #SporTotoSüperLig'e geri döndü



🗣️ Uğur Meleke: "Ferhat Gündoğdu, kendilerini MHK'den üstün gören hakemler olduğunu söylemişti. O hakemler devam ederken, MHK görevine devam etmiyor…" #beINMANŞET pic.twitter.com/MJHKJTNzEM — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 22, 2022

Tanırlı: En azından bir isim daha görev almalıydı

Hürriyet yazarlarından Murat Fevzi Tanırlı’nın değerlendirmesiyse şöyle: ”Tahkim’de davalarını kazanan ve klasmanlarına geri dönme hakkı elde eden hakemler adına Süper Lig’deki tek temsilci Cüneyt Çakır olmamalıydı. Hele ki son haftalarda hakemlerin mevcut performanslarına bakıldığında, yasaklı hakemlerden en azından bir isim daha Süper Lig’de görev almalıydı. Haftanın fikstürüne bakıldığında takımların pozisyonları ve maçların önem derecesi açısından da görevlendirmeye müsait bir görüntü vardı.

8 Mart’tan bu yana tüm sürecin odak noktası Cüneyt Çakır ve Dünya Kupası üzerinde yoğunlaştığından, davasını kazanan diğer Süper Lig hakemlerinden en az birinin daha ilk günden görev alması sağlanarak ‘unutulmadıkları’ ve ‘değerli’ olduklarının mesajı verilebilirdi.