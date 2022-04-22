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Yaramazlara biraz batar!

Rus oligarkların şüpheli ölümü: Aynı gün aile üyelerini öldürüp intihar ettiler


Rus oligarklar Sergey Protosenya ve Vladislav Avayev’in aile üyelerini öldürdükten sonra intihar ettiği öne sürüldü.

Vladislav Avayev- Sergey Protosenya / Görsel: Diken

İspanya’da yerel basınının aktardığına göre Girona kentinde yaşayan doğalgaz firması Novatek’in başkan yardımcısı 55 yaşındaki Sergey Protosenya, evinde bıçakla önce eşi (53) ve kızını (16) öldürdü, ardından kendini astı.


20 Nisan’daki olay Protosenya’nın Fransa’da yaşayan oğlunun ailesinden haber alamayınca eve gelip içeride cesetleri görmesinin ardından ortaya çıktı.

Aynı tarihte bu kez Moskova’da yaşayan bir başka Rus oligark Gazprombank’ın eski başkan yardımcısı Vladislav Avayev de eşi ve küçük kızını silahla vurduktan sonra intihar ettiği öne sürüldü.

İspanya basını, polisin Girona’daki olayla ilgili farklı seçenekleri de araştırdığını yazdı.

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