Soylu: İstanbul ve Bursa’daki saldırıları düzenleyenleri tespit ettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa’da cezaevi aracına bombalı saldırıyla İstanbul Gaziosmanpaşa’da TÜGVA binasının yanında meydana gelen patlamayı düzenleyenleri tespit ettiklerini açıkladı.
Bursa’da iki gün önce gardiyanları taşıyan otobüsün geçişi sırasında el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirilmiş, bir personel hayatını kaybetmişti. İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeyse dün Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ofisine saldırı düzenlenmiş, olay yerinde EYP parçaları bulunduğu açıklanmıştı.
Saldırı hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul ve Bursa’daki saldırıların eş zamanlı bir terör saldırısı olduğunu söylemişti.
NTV’ye konuşan Soylu, saldırının faillerinin tespit edildiğini duyurdu. Soylu, ”PKK’ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar. Bursa’daki eylemi MLKP, İstanbul’dakini ise DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi” dedi.