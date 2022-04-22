‘Kesik elektrik’ polemiği: Bakan rakam verdi, Kılıçdaroğlu ince gördü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından elektiriği kesik abone sayısını 278 bin olarak verdi. Kılıçdaroğlu’ysa rakamın geçen yıldan 40 bin daha fazla olduğunu söyledi.

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Yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için bireysel eylem yaparak 2,5 aydır faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği dün saat 11:21’de dağıtım şirketi EnerjiSA ekiplerince kesilmişti. Kılıçdaroğlu duruma tepki göstererek dün gece gaz lambası ışığında açıklama yapmış ve Türkiye’de 4 milyon hanede elektriklerin kesik olduğunu söylemişti.

Bakan Dönmez’se bu sözlere Twitter’da yanıt verdi: “Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıiyle tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bin. Bu da toplam abone içinde yüzde 0,6″

Bakanın verdiği rakamlar sonrası yeni bir açıklamayla gelen CHP lideri şunları dedi: “Geçen yılın aynı rakamlarına göre 40 bin daha fazla. Demek ki 2022’de ortaya çıkacak rakamlar çok daha fazla olacak. Bakana verdiği bilgiler için teşekkür ederim.”