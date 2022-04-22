Yüksek enflasyon ve düşen alım gücü krediye talebi patlattı

Kredi büyüme hızındaki yükseliş geçen hafta da sürdü. Uzmanlara göre hızla artan kredilerde iki temel neden var: Alım gücünün düşmesi ve enflasyon.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre kredi büyüme hızı yüzde 45’i geçti. Bu krediler için temmuz 2020’den beri görülen en yüksek seviye.

Mart ayıyla birlikte resmi enflasyonsa yüzde 61,14’le son 20 yılın zirvesinde.

BBC Türkçe’ye konuşan Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova’ya göre geliri düşen vatandaş şu an kredi kartı ve tüketici kredilerine yüklendi.

Konut fiyatlarının yükselmesiyle konutun da bir yatırım aracı olmaktan çıktığını söyleyen Arzova, insanların enflasyona karşı bütçelerini korumak için gelecekte yapmayı planladığı alışverişlerini öne çektiğini vurguladı: “Otomobil, televizyon, buzdolabı gibi hangi varlık söz konusuysa yarın bunun fiyatı artar diye insanlar bugünden almaya çalışıyor.”

Arzova ayrıca şirketlerin kredi kullanarak akıllıca hareket ettiğini, borçlarını enflasyona ödettiğini ekledi.

BDDK’nın verilerine göre tüketici kredileri tutarı 15 Nisan itibarıyla 810 milyar TL’ye çıktı. Bu kredilerin 315 milyar TL’si konut, 16 milyar TL’si taşıt ve 479 milyar TL’si ihtiyaç kredisi.

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül’e göre de alım gücündeki düşüş kredi kullanmaya mecbur bırakıyor.

Derici ayrıca ekonomi politikalarının da kredi artışını körüklediğini ve bir kez daha büyümenin krediyle pompalandığı bir döneme girildiğini söyledi.

Kredi büyüme hızı ne kadar olmalı?

2008’deki küresel finansal krizin ardından Merkez Bankası, 2013 yılında yayımladığı bir raporunda orta vadede ortalama yüzde 15 civarında bir yıllık kredi büyümesinin makul ve sağlıklı olabileceğini açıklamıştı.

2013’te kredilerdeki büyümenin yüzde 40’a yaklaştığı dönemler olmuştu.

O yıl ekonomik büyümeyse yüzde 4 oranındaydı.