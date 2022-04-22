Almanya başbakanına göre NATO’nun savaşa girmesi nükleer tehlike yaratabilir

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO’nun Rusya-Ukrayna savaşının bir tarafı haline gelmesinin ‘nükleer silah tehlikesini ortaya çıkarabileceğini’ söyledi.

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Scholz, haftalık Der Spiegel dergisine verdiği söyleşide, Ukrayna’nın talep ettiği uçuşa yasak bölge isteğini değerlendirdi.

Söz konusu seçeneğin NATO’yu bir savaş tarafına dönüştürebilme durumuna dikkat çeken Scholz şunları söyledi: “NATO ve nükleer bir güç olan Rusya gibi son derece silahlı bir süper güç arasında doğrudan bir askeri çatışmadan kaçınmak için mümkün olan her şeyi yapmamız gerektiğini çok erken söyledim. Üçüncü dünya savaşına yol açacak bir gerilimi önlemek için her şeyi yapıyorum. Nükleer savaş olmamalı.”

Başbakan, ülkesinin Avrupa genelinde barış ve güvenliğin sorumluluğunu taşıdığını, Almanya ve NATO’nun Ukrayna’da savaşan taraflar olmasını doğru bulmadığını da ekledi.

‘Gaz ambargosu savaşı bitirmez’

Scholz, Rusya’ya karşı bir gaz ambargosunun savaşı bitireceğini hiç düşünmediğini belirterek de şöyle devam etti: “Putin ekonomik tartışmalara açık olsaydı, bu çılgın savaşı asla başlatmazdı. İkincisi, sanki hepimiz para kazanmakla ilgiliymişiz gibi davranılıyor. Ama mesele şu ki, dramatik bir ekonomik krizden, bir daha asla açılmayacak olan milyonlarca iş ve fabrikanın kaybından kaçınmak istiyoruz. Bunun ülkemiz için, tüm Avrupa için ciddi sonuçları olur ve aynı zamanda Ukrayna’nın yeniden inşasının finansmanını da ciddi şekilde etkiler. Bu yüzden şunu söylemek benim sorumluluğum; bunun olmasına izin veremeyiz. Ayrıca küresel sonuçları gerçekten düşünen var mı?“