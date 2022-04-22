İmamoğlu, AKP için ‘alarm çaldı’: En güçlü oldukları ilçelerde bile kaybediyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’nin İstanbul’da en güçlü olduğu ilçelerde bile 10-15 puan kaybettiğini belirterek “Aslında bir alarm çalıyorum onlar için” dedi.

Fotoğraf: İBB

İBB’nin CHP’ye geçmesinin ardından yatırım süreçlerinin iktidar tarafından işletilmediği belirtiliyor. İmamoğlu en son Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da yeni metrobüs alımına ve yeni metronun krediye onay vermediğini duyurmuştu. İBB başkanı, metro yatırımlarının da engellediğini bildirmişti.

Sözcü’den Özlem Güvemli’ye konuşan İmamoğlu, bunun AKP’ye İstanbul’da oy kaybettirdiğini söyledi.

İmamoğlu şunları kaydetti: “AK Partili vatandaşların vicdanına sığmadığını görüyorum. İstanbul’un 39 ilçesini araştırıyoruz. İstanbul’da en önde oldukları ilçelerde bile 10-15 puan kaybetmiş durumdalar. Kendilerine oy veren insanların bile en az yüzde 15’i 16’sı 20’si büyükşehir belediyesini engellediklerinin farkında. Aslında bir alarm çalıyorum onlar için. Bu milletin vicdanı derindir. Bu millet bile bile haksızlık yapana çok sevse de sırtını döner, yüzüne bakmaz. Biraz aklı varsa, AK Parti’nin içinde biraz derinlik varsa ‘biz her şeye rağmen düzeleceğiz, toparlayacağız, Türk siyaset tarihinde var olacağız’ diyorlarsa İstanbul’daki hatalarında geri dönerler. Yoksa tarihin sayfalarında artı ya da eksi pozitif ya da negatif yazılı bir partiye dönüşür.”