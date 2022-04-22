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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 2 bin 898 vaka, 15 ölüm


Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 898 vaka kaydedildi, 15 kişi öldü.

Bir günde 149 bin 252 Covid-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayısıysa 19 bin 693.

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