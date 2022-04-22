Son 24 saat: 2 bin 898 vaka, 15 ölüm

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 898 vaka kaydedildi, 15 kişi öldü.
Bir günde 149 bin 252 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısıysa 19 bin 693.
Yaramazlara biraz batar!
Son 10 yıldır yürütülen ‘açık kapı politikası’, diğer boyutlarının yanısıra sosyal ve kültürel dönüşüm hesaplarının da yapıldığı bir toplumsal mühendislik girişimi.
Mutluluk yarışında İskandinav ülkeleri hep ipi göğüslüyor. Finlandiya son beş yıldır birinciliği kaptırmazken Danimarka, İsviçre, İzlanda mutlu mutlu peşinden geliyor. Peki neden devamlı mutlular?
Brezilya’da 100 yaşında bir adam aynı şirkette en uzun süre çalışma rekorunu kırarak Guinness Rekorlar kitabına girdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramda ülkesine gidip dönmek isteyen Suriyeli sığınmacılara izin verilmeyeceğini belirtti.
Netflix Türkiye’nin en çok izlenen yapımlarından ‘Anatomy of a Scandal / Bir Skandalın Anatomisi, konusuyla olduğu kadar mini dizinin yıldızı Sienna Miller’ın kostümleriyle de konuşuluyor.