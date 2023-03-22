Akşam Postası / 22 Mart 2023

Emek ve özgürlük ittifakı aday çıkarmayacak

Emek ve özgürlük ittifakı, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını açıkladı.

Avrasya’nın son anketi: Erdoğan da ittifakı da kaybediyor

Avrasya Araştırma’nın son anketine göre ‘millet ittifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimleri yüzde 53,5 puanla kazanıyor.

Yavuz Ağıralioğlu, CHP ve HDP’yi sert sözlerle hedef aldı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP, partisinin ittifak ortağı CHP ve genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: “CHP’nin yaşadığı bu ‘Kazanabiliriz’ duygusunun en büyük mimarı olan bir partiye üç günde 25 yıllık küfür edildi.”

AYM’den HDP’nin erteleme talebine ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin kapatma davasında sözlü savunmayı seçim sonrasını bırakma talebini reddetti.

Akşener’den AKP’li Özlem Zengin’e ‘amasız, fakatsız’ destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kadına şiddetele mücadeleyi hedefleyen kanunu savunduğu için parti tabanı tarafından hedef gösterilen AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’e ‘amasız, fakatsız’ desteğini duyurdu.

Koray Aydın’a göre İnce ‘sekizinci yardımcı’ olabilir

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ‘cumhurbaşkanı yardımcısı görevinin teklif edilebileceğini’ söyledi: “Niye olmasın; olabilir.”

Gökhan Zan, İYİ Parti’ye katıldı

Eski futbolcu Hatayspor Antrenör Yardımcısı Gökhan Zan, İYİ Parti’ye katıldı.

Çalışma bakanından emekliye zam sinyali

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ”En düşük emekli maaşını ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif çalışmalarımız var” dedi.

RTÜK yine ceza yağdırdı: Demirtaş’ın kitabını tanıtmak suçmuş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tutuklu eski HDP lideri Selahattin Demirtaş’ın kitabının tanıtımını yapan Halk TV’ye beş kez program durdurma cezası verdi. Tele1 ve FOX TV’ye de para cezası kesildi.

İmamoğlu: Gençleri daha fazla mağdur etmeyin, üniversiteleri açın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu, “Gençleri daha fazla mağdur etmeyin üniversiteleri açın” dedi.

Çalışma bakanından emekliye zam sinyali

Şahan Gökbakar, Muharrem İnce’yi bilmeceyle tarif etti

Komedyen Şahan Gökbakar, cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza toplamaya başlayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi ‘bilmece’yle tarif etti.

Üç vekilin dokunulmazlık dosyası yarın genel kurulda

DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık dosyası yarın Meclis genel kuruluna geliyor.

Anket: 10 kişiden yedisi imar affına karşı

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre her 10 kişiden yedisi 2018’de çıkarılan imar affını ‘doğru bulmuyor.’

Uzmanlar yorumladı: Altında tamam mı devam mı?

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararında ‘güvercin’ bir tavır takınmasının altında yükselişi devam ettireceğini belirtti.