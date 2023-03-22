Yavuz Ağıralioğlu, CHP ve HDP’yi sert sözlerle hedef aldı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP, partisinin ittifak ortağı CHP ve genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: “CHP’nin yaşadığı bu ‘Kazanabiliriz’ duygusunun en büyük mimarı olan bir partiye üç günde 25 yıllık küfür edildi.”

Yavuz Ağıralioğlu. (AA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun millet ittifakı adaylığına en çok itiraz eden isimlerden biri olan Ağıralioğlu, bugün Meclis’te düzenlediği basın toplantısı düzenledi.

İYİ Partili vekil, emek ve özgürlük ittifakının aday çıkarmayacağını duyurmasını hatırlatarak “HDP’nin içinde olduğu bir denklemede olmayız” dedi.

Milletvekili adaylığı için başvurmadığını söyleyen Ağıralioğlu, HDP’ye seslenerek “Oyunuza talibiz ama sizi muhattap almıyoruz” dedi.

İYİ Partili vekil özetle şunları dedi:

*Vicdan sıkışmıştır. Millet tercihiyle baş başa kalamamış. Tercih sıkışmıştır.

*Bu yarışı bunca yanlışın içerisinde 60-40, 70-30 bitirebilecek bir mutabakat aramalıyız. 50’yi 1 geçmek duygusu muhalefeti kirletecek dedik. Dediğimizi bulduk. Seçmen 30 milyona 30 milyon gelse 1 oyla iktidar belirlenecek olsa dedik, o oy çocuklarımızın katilini methediyorsa dedik, o oyla kazanmaktansa kaybetmeyi şerefi bilenlerin partisidir İYİ Parti.

*Kemal beyin adaylığına değil, adaylık iradesi taşımasına da değil. Cumhurbaşkanlığına anasının ak sütü gibi helal duyguyla talip olmaya hakkı vardır.

‘Ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz’

*Kemal Bey dahil tüm adaylara ilk ikazımız, 50’yi 1 geçmek değil; tüm yolları mubah saymak değil. Hükümeti tenkil ederken, iktidarda kalmak için her yolu mubah görüyor diyen muhalefetin, iktidar olması için bakanlık dağıtmasını ahlaklı bulmuyoruz dedik.

*Önce kaybederiz korkusuna itiraz ettik. Sonra kaybederiz korkusuna rağmen adaylık iradesinin bu şekilde dayatılmasına karşı çıktık. Buna ilaveten belediye başkanlarının adaylığının baskılanmasına karşı çıktık. Seçmene haksızlık olduğunu söyledik.

*Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diye yola çıkılıp Güçlendirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli memlekete umut olarak sunulmuş oldu.

*Umut olarak kurulmuş masanın başka bir gündemle iktidar heveslerinin aparatı olarak dönüştürülmesine karşı çıktık. Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz.

*Meral Akşener itiraz ediyor diye kaybetme endişesi duyuyor ve buna saygı duyulması gerekiyorken, bu kaybetme endişesine küfrediyorsanız, kaybeder miyiz korkusu duyanlara 3 gün boyunca 30 yıllık küfrediyorsanız, siz iktidara gelince, güç elinize geçince, ne yapacağı kestirilemez bir iradeyi temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla bizi tedirgin ediyorsunuz.

’25 yıllık küfür edildi’

*CHP’nin yaşadığı bu “Kazanabiliriz” duygusunun en büyük mimarı olan bir partiye üç günde 25 yıllık küfür edildi. Siz elinize güç geçince bize ne yapacağınızı göstermiş insanlarız. Siz bize ihtiyacınız olmadığını düşündüğünüz andan itibaren bize parmak sallarken tahammül eşiklerinin olmadığını gösteren insanlarsınız.

HDP’nin aday çıkarmamasına tepki

*HDP, Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayacaklarını açıkladılar. Biz terörün gölgesini düştüğü yerde olmayız. Ben dedim, defalarca dedim. İYİ Parti, 6 milyon HDP’ye oy veren Kürt vatandaşlarımızın oyunu kazanabilse ben bundan onur duyarım.

*Benim derdim var, devletten alacağım diyen varsa duyacaksınız. İYİ Parti’nin de diğer partilerin de tek vazifesi şudur, biz bölücüleri dinlemeyiz, çocuklarımızın katilini dinlemeyiz. HDP’nin yetkililerini Türk Devleti’ne katil derken görüyorum, çok diyorlar. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı bir kere PKK’ya katil derken gösteremediniz.

*HDP’nin bu iklimde mektuplarla, bizimle niye muhatap olmuyorsunuz beyanatlarıyla toparlanacak süreç değildir. Oyunuza talibiz ama sizi muhatap almıyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde, devletin makamlarının örselenmesine razı değilim. Kemal Bey’in adaylığının dayatmaya dönüşmesine, mutabakatın ihlal edilmesine, belediye başkanları teklifimizin şahsi hırsa kabul edilmesine itiraz ediyoruz.

*Ben bütün bu usulsüzlükleri reddediyorum. Cumhurbaşkanlığı makamının HDP gölgesinde kalmasını makbul bulmuyorum. Bu süreç nereye kadar giderse, millete verdiğim sözle devam edeceğim. Türk milliyetçilerinin birbirlerinin boğasına sarıldığı son seçimdir bu. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür.

‘Endişemiz var’ demişti

Ağıralioğlu, geçen kasımdan beri Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına en çok itiraz eden İYİ Partili yetkililerin başını çekiyordu.

İYİ Partili vekil 13 Kasım 2022’de “Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Endişemiz var. İstanbul’da diyelim ki Ekrem İmamoğlu adayken, Canan Kaftancıoğlu’yla beraber Kaftancıoğlu da teşkilat başarısı gösterdi, Buğra başkanla iyi bir süreç yönettiler ama Canan Kaftancıoğlu aday olsaydı kazanamazdı.”

Bilgisi olmasına rağmen Akşener’in toplantıya katılmayacağını söylemişti

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3 Mart’ta altılı masayı terk etmiş, daha sonra CHP’li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olacağı bir formülle 6 Mart’ta masaya dönmüştü.

Eleştirilerini millet ittifakının aday için toplandığı günlere kadar sürdüren Ağıralioğlu, Akşener’in 6 Mart sabahı İmamoğlu ve Yavaş’la görüşmesinden kısa süre önce “Genel başkanımız toplantıya katılmayacak” diye konuşmuştu.

Ama bu dakikalarda CHP ile İYİ Parti arasında diplomasi işlerken, Akşener’in yeniden masaya dönmesi bekleniyordu.

Ağıralioğlu’nun basına kesin bir dille “Toplantıya katılmayacak” dediği dakikalarda partinin sözcüsü Kürşad Zorlu’nun açıklaması ertelenmiş, gözler diplomasinin getireceği sonuca çevrilmişti.

Diken’e bilgi veren İYİ Partili bir yöneticinin aktardığına göre Ağıralioğlu’nun görüşmelerin olduğundan haberi olmasına rağmen bu çıkışı partideki bir grubun tepkisini çekmişti.