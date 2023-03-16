İYİ Parti’de Yavuz Ağıralioğlu tartışması

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in onayına rağmen karşı çıktığı bilinen İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun 6 Mart sabahı genel merkez önündeki açıklaması parti içinde tartışmaya açıldı.

Görsel: Diken

Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan Akşener 3 Mart’ta altılı masayı terk etmiş, daha sonra CHP’li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olacağı bir formülle 6 Mart’ta masaya dönmüştü.

Akşener’in 6 Mart sabahı İmamoğlu ve Yavaş’la görüşmesinden kısa süre önce, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu “Genel başkanımız toplantıya katılmayacak” diye konuşmuştu. Ama bu dakikalarda CHP ve İYİ Parti arasında diplomasi işlerken, Akşener’in yeniden masaya dönmesi bekleniyordu.

İYİ Partili ismin basına kesin bir dille “Toplantıya katılmayacak” dediği dakikalarda partinin sözcüsü Kürşad Zorlu’nun açıklaması ertelenmiş, diplomasinin getireceği sonuç bekleniyordu. Ancak Ağıralioğlu’nun görüşmeler devam ederken partinin genel başkanı adına konuşması parti içinde tepkilere neden oldu.

‘Rahatsızlık’ yaratmış

Diken’e bilgi veren İYİ Partili bir yönetici, 6 Mart’ta yaşananları anlattı. Partili ismin aktardığına göre, Ağıralioğlu’nun görüşmelerin olduğundan haberi olmasına rağmen bu çıkışı partideki bir grubun tepkisini çekti.

Parti içinde Ağıralioğlu’nun 6 Mart sabahı parti adına konuşmasının ‘rahatsızlık’ yarattığını belirten yönetici, “Parti sözcümüz açıklamasını ertelemişken ve genel başkanımız geceden beri görüşmeler yaparken ‘Bu açıklama olmadı’ diyenler oldu. Zaten aynı gün teşkilat içinde de büyük eleştiri konusu haline geldi. Bu durumu Yavuz beye iletenlerin olduğunu da biliyoruz” dedi.

‘Kar zarar hesabı doğru yapılmalı’

Ağıralioğlu’nun parti içinde yetkili bir organda görev almadığını hatırlatan İYİ Partili isim, “Yavuz bey muhalefetini elbette yapabilir. Bunu kamuoyuna da duyurabilir, ama yetkili ağız olmadan genel başkan adına söz söylemek parti disiplinine aykırıydı. Genel başkanımız ‘Olur öyle şeyler’ dedi, ancak bu durum yine de tartışma konusu. Gündem deprem ve seçimlerken, ucube sistemden kurtulmaya bu kadar yakınken kar zarar hesabı doğru yapılmalı” dedi.