Boğaziçi yönetimine göre barınak gönüllüleri ‘terör örgütü etkisi altında’

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, boşaltılmak istenen hayvan barınağının gönüllülerini ‘illegal terör örgütü etkisi altında kalmak’la suçladı.

Fotoğraf: BUPaws

22 yıldır üniversite sınırları içinde bulunan hayvan barınağı (BUPaws), bir hafta önce habersiz bir şekilde apar topar tahliye edilmeye başlamıştı. Gerekçe olarak ‘cumhurbaşkanı kararı’ gösterilmişti.

Barınak bir senedir boşaltılmak isteniyor. Nedeni, İstanbul’un fethinde hayatını kaybeden ilk askerlerin şehitliğinin bulunduğu Fethi Şehitlik Dergahı’na yakınlığı.

Diken’e konuşan gönüllüler, okulla barınağın bir senedir iletişim halinde olduğunu ve çözüm arayışlarının devam ettiğini ancak bir hafta önce habersiz şekilde Boğaziçi Üniversitesi ekiplerinin kepçelerle barınağa girdiğini aktarmıştı.

Gönüllüler, barınağın taşınmak istendiği yerinse elverişli olmadığını, gerekli hazırlıkların, altyapının ve düzeneklerin sağlanmadığını da belirtmişti.

Ayrıca, barınağın taşınması istenilen yer okula şartlı bağışla verilmiş bir yer yani barınak, bağış yapanın şikayetiyle yeniden tahliye edilebilir.

Barınak gönüllüleri, bu şartlar sağlanmadan ve tekrar tahliye edilmeyeceğiyle ilgili gerekli güvence verilmeden taşınma işleminin yapılmasına karşı ama okul apar topar bu işi bitirmek istiyor.

Apar topar tahliye basına yansıyıp kamuoyu baskısı oluşunca ‘diğer alanın hazır olmaması’ gerekçesiyle durdurulmuştu.

Cumhurbaşkanı kararı ifadesi geri çekildi

Bu süreçte okul yönetimi ve barınak gönüllüleri görüşmeye devam etti.

Görüşmelerde, yönetim, ‘cumhurbaşkanı kararı’ ifadesini kullanmadığını öne sürdü. Sonrasında bu ifade ‘devlet kararı’ diye değiştirildi.

Yönetimden gönüllülere itham

Barınak gönüllüleriyle konuşan okulun genel sekreter yardımcılarından Mustafa Candan, gönüllülere ithamlarda bulundu. Candan’a göre, gönüllüler sosyal medyada manipülasyon yapıyor. Oysa gönüllüler barınağın Twitter hesabından gelişmeleri aktarıyordu.

Candan, ‘cumhurbaşkanı kararı’ ifadesinin gönüllüler tarafından uydurulduğunu, gönüllülerin ‘illegal terör örgütü’ etkisi altında kaldığını öne sürdü.

Gönüllülere tehdit

Candan, barınağın cuma günü kesinlikle boşaltılması gerektiğini, aksi takdirde ‘sonuçları olacağını’ dile getirdi.

Okul, barınağın taşınmak istediği alandaki eksiklikleri gidermeye devam etse de alanın hala eksiklikleri var.

Ayrıca okul gönüllülere, barınağın şartlı bağışlanan yerden çıkartılmayacağına yönelik güvence vermiyor. Gönüllülerse gerekli şartların sağlanmasını ve güvence verilmesini istiyor.

Öte yandan Diken’in edindiği bilgiye göre bağışçı, barınağın söz konusu alana taşınmasını engellemek için mahkemeye başvurdu.

Barınaktaki hayvanların başka bölgelere gönderilmesi de okulun değerlendirdiği seçeneklerden biri.