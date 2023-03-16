Boğaziçi yönetiminin ‘hayvan barınağı’ açıklaması soru işaretlerini gidermedi

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi dün, üniversite sınırları içerisinde bulunan hayvan barınağını habersiz bir şekilde boşaltmaya çalışmıştı. Üniversite yönetimi bugün konuyla ilgili açıklama yayımlasa da soru işaretlerini gidermedi.

Fotoğraf: BUPaws

Boğaziçi Üniversitesi sınırları içerisinde 22 yıldır bulunan hayvan barınağı (BUPaws), dün habersiz bir şekilde apar topar tahliye edilmeye başlamıştı. Buna gerekçe olarak barınak gönüllülerine “Cumhurbaşkanlığı talimatı var” denmişti. Talimata göre barınağın acilen boşaltılması gerekiyormuş.

Barınak bir senedir boşaltılmak isteniyor. Bunun nedeni de barınağın İstanbul’un fethinde hayatını kaybeden ilk askerlerin şehitliğinin bulunduğu Fethi Şehitlik Dergahı’na yakınlığı.

Diken’e önceden konuşan gönüllüler, okulla barınağın bir senedir iletişim halinde olduğunu ve çözüm arayışlarının devam ettiğini ancak dün habersiz şekilde Boğaziçi Üniversitesi ekiplerinin kepçelerle barınağa girdiğini aktarmıştı.

Gönüllüler, barınağın taşınmak istendiği yerinse elverişli olmadığını, gerekli hazırlıkların, altyapının ve düzeneklerin sağlanmadığını da belirtmişti.

Soru işaretleri giderilmedi

Boğaziçi Üniversitesi’yse konuyla ilgili açıklama yaptı ama soru işaretlerini gidermedi.

Açıklamaya göre, atılan tüm adımlar barınakla istişare içerisinde atılmış ve hayvanlar daha elverişli ve sağlıklı bir yere taşınacak.

Üniversitemizdeki hayvan yaşam alanının taşınması hakkındaki açıklamamız. pic.twitter.com/GPAnLnr45P — Boğaziçi Üniversitesi Medya Merkezi (@MedyaBogazici) March 16, 2023

Ayrıca, söz konusu alan okula şartlı bağışlanmış yani barınağın ilerleyen vakitlerde oradan da çıkarılması muhtemel.

İstişare olsa niye sosyal medyadan duyuralım?

Boğaziçi ekiplerinin barınağa girmesiyle barınak gönüllüleri sosyal medyadan bunu duyurmuş ve gelişmeleri paylaşmıştı.

Şu an BUPAWS’ta kepçe var, çadırları söküyorlar. Lütfen paylaşın. pic.twitter.com/unBRkM5E6I — BU Paws (@BUPaws) March 15, 2023

1- 22 yıllık yuvamızdan çıkarılma sebebimiz alanımızın İstanbulun Fetih Şehitlik Dergahı’na yakın olması ve bizim ordan gönderilmemiz sonrası alana “Fetih Yolu Projesi” gibi bir proje altında başka şeyler yapmak istemeleri. — BU Paws (@BUPaws) March 16, 2023

Boğaziçi’nin bugünkü açıklamasından sonra Diken’e konuşan gönüllüler “İstişare halinde olsak niye bu durumu sosyal medya hesaplarımızdan duyuralım? Rızamız olmadan bizi yerimizden etmeye çalışıyorlar. İstişareyi kesip buraya taşınacaksınız dediler” dedi.

Diken’in edindiği bilgiye göre, tahliye işlemlerine bugün ‘diğer alanın hazır olmaması’ gerekçesiyle ara verildi.