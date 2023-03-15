Boğaziçi’ndeki hayvan barınağı cumhurbaşkanı kararıyla boşaltılıyor

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’nde gönüllüler tarafından idare edilen hayvan barınağı (BUPaws), cumhurbaşkanı kararıyla apar topar boşaltılıyor.

Görsel: BUPaws

Gerekçe barınağın İstanbul’un fethinde hayatını kaybeden ilk askerlerin şehitliğinin bulunduğu Fethi Şehitlik Dergahı’na yakınlığı.

Gönüllüler, bu kadar hızlı tahliyenin hayvanlar için zararlı olduğunu belirtirken barınak için gösterilen yeni yerde hiçbir düzenleme yapılmadı.

Bir senedir çıkartılmak isteniyor

Diken’in edindiği bilgiye göre okul yönetimiyle barınak sorumluları arasında bir yıldır görüşmeler devam ediyordu. Yönetim barınağın boşaltılmasını isterken barınak sorumluları çözüm arayışındaydı.

İlk olarak barınağın biraz aşağı kaydırılması önerildi. Böylelikle şehitlikten uzaklaşılacaktı. Bu öneri başta okul yönetimi tarafından kabul gördü. Neden sonra yönetim, barınağın Kilyos’a taşınmasını istedi. Ama yasalara göre bir bölgenin hayvanı başka bir bölgeye gönderilemiyor.

Anlaşılamayınca barınağın yine üniversite içinde ancak okul sınırında ve civar mahalledeki evlere yakın ‘Tarlataban’a taşınması istendi. Ama burası da okula şartlı bağışlanmış. Yani ilerleyen zamanlarda barınak, bu sefer de buradan çıkartılmak istenebilir.

Barınak şu an Güney Kampüs içerisinde yerleşim yerlerinden uzak bir yerde bulunuyor.

Apar topar tahliye

Barınak gönüllüleri, taşınmanın yavaş yavaş yapılması gerektiğini söylüyor. Bu yönde de okul yönetimiyle temaslar sürüyordu. Çünkü yeni yerde hayvanlar ve gönüllüler için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

Ama yönetimin bugün gönüllülere ilettiğine göre cumhurbaşkanı talimatıyla barınağın acilen boşaltılması gerekiyormuş. Bu talimatla Boğaziçi Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı kepçeyle barınağı boşaltmaya başladı. Herhangi bir tebligat veya ön bildirim yapılmadı.

Şu an BUPAWS’ta kepçe var, çadırları söküyorlar. Lütfen paylaşın. pic.twitter.com/unBRkM5E6I — BU Paws (@BUPaws) March 15, 2023

Hayvanlar için stresli bir süreç

Barınak, 22 yıldır aynı yerde. Burası sıradan bir barınak değil. Hayvanlarla bir arada yaşam modelleri deneyimleniyor. Üniversite ve lise öğrencileri ziyarete geliyor.

Barınakta genel olarak yaşlı ve engelli hayvanlar bulunuyor. Kimi duyamıyor, kimi göremiyor.

Diken’e konuşan gönüllüler, hayvanların neredeyse tüm ömrünü burada geçirdiğini ve bir anda taşınmanın stresli bir sürece yol açacağını söylüyor.

Ayrıca, barınak için gösterilen yerde evler dip dibe. Barınağın buraya kurulmasıyla civar ahalisi koku ve sesten rahatsız olabilir. Yalıtımlı sistemlerle belki bu çözülebilir ama okul hiçbir düzenek sağlamadı.

Mevcut yerde bakıcı için bir yer, gönüllülerin kıyafetleri, çamaşır makineleri ve yemek pişirdiği gereçler var ama yeni yerde hiçbiri yok.

Gönüllüler, barınağın sadece öğrenci ve gönüllülerin çabasıyla bugünlere geldiğini ve zar zor ayakta kalmaya çalıştığını söylüyor.