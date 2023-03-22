Uzmanlar yorumladı: Altında tamam mı devam mı?

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararında ‘güvercin’ bir tavır takınmasının altında yükselişi devam ettireceğini belirtti.

Fotoğraf: AA

ABD’nin en büyük 16’ncı bankası Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) iflası ve Credit Suisse’in satın alınması, piyasalardaki dengeleri altın lehine değiştirdi. Birçok banka hissesinin gerilemesi sonrası ‘güvenli liman’ olarak görülen ons altın 2 bin doları aştı.

Bugünse altının nereye gideceğiyle ilgili olarak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı bekleniyor.

Piyasalardaki fiyatlamalara bakılınca Fed’den 25 baz puanlık artırım bekleniyor. Aynı zamanda Fed’in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimine gitmesi de beklentiler dahilinde. Fed’in faizlerde beklentinin üstünde bir artışla ‘şahin’ pozisyon almasıysa piyasalarda belirsizlik yaratabilir.

Ekonomi gazetesinden Şenay Zeren’e konuşan uzmanlara göre beklentilere paralel ‘güvercin’ tonda bir Fed, altın için pozitif bir fiyatlama yaratacak.

‘Güvercin tondaki açıklama, altını pozitif fiyatlandırır’

Gedik Yatırım’dan Eda Karadağ, altınla ilgili iki senaryoyu şöyle özetledi: “Fed’in güvercin veya şahin tondaki açıklamaları sonrasında başta ons altın olmak üzere dolar ve borsalarda oynaklık artabilir. Önümüzde iki senaryo var. Güvercin tonda bir Fed’in olması, dolar negatif ve altın pozitif; şahin bir Fed ise dolar pozitif ve altın negatif şeklinde fiyatlanabilir.

Gram altındaki yükselişin devam etmesi için Fed’in güvercin tonda olup, doların değer kaybetmesine yol açması ve sonucunda ons altının 2000 dolar üzerinde seyretmesini sağlaması gerekiyor. Bu senaryo gerçekleşmezse, kısa vadede hızlı yükseliş kaydeden gram altının kazançlarını geri vermesi beklenebilir.”

Ayyıldır: Gram altında 1325 TL’ye doğru bir hareket oluşabilir

GCM Yatırım’dan Kudret Ayyıldır da Fed’in faiz indirim sinyalini geçersiz kılacak açıklamada bulunması durumunda ons altın tarafında sert düşüşler olabileceğini söyledi.

Ayyıldır’a göre pozitif senaryoda gram altında 1325 TL’ye doğru yeni bir hareket oluşabilir: ”Fed için yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi beklentisi ön planda. Fed bu düşünceyi destekleyici açıklamada bulunursa, altında yükselişler kaldığı yerden devam edebilir.”

‘Yeni rekorlar gelebilir’

IKON Menkul Değerler’den Onur Altın da son sözü Fed’in söyleyeceği düşüncesinde: “Elinde altın bulunduran yatırımcılar ise Fed faizini yakından takip etmelidir. Eğer beklediğimiz gibi Fed faizleri artırırsa, hafta başında gelen satış eğiliminin devamı beklenebilir. Ancak Fed’in faizleri sabit bırakması durumunda, altın fiyatlarında yeni rekorlar gelebilir bunu da göz ardı etmiyoruz. Altında son sözü Fed söyleyecektir.”