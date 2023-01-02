Altın, borsa, dolar ve Bitcoin için 2023 senaryoları

Uzmanlar, dolar kurunda baskılamanın 2023’ün ilk çeyreğinde sürebileceğini söylüyor. Borsa için seçim sonuçlarına göre farklı senaryoların gelişebileceği belirtiliyor. Bitcoin ve altın için de çeşitli senaryolar var.

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2023’te Ukrayna-Rusya Savaşı’nın enerji ve gıda fiyatlarını tırmandırmasıyla dünya genelinde enflasyon dalgası başladı. Türkiye’deyse durum, uygulanan politikalarla daha da kötü bir hal aldı. Enflasyon son 24 yılın rekorunu kırdı.

Enflasyona karşı varlıklarını korumak isteyen vatandaşlarsa düşük faiz ortamında borsa, döviz, altın gibi araçlara hücum etti.

2022’de BIST 100 endeksi yüzde 196,57, altının gram fiyatı yüzde 40,22, dolar/TL yüzde 41,77, avro/TL de yüzde 32,92 arttı.

Peki bu araçları 2023’te ne bekliyor?

‘Altında tahmin zor’

Nasıl Bir Ekonomi’den Berfin Çipa’ya konuşan altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons ve gram altının 2023’te izleyeceği rotayla ilgili şunları söyledi: “Seçim sonucunun belirsizliği özellikle gram altında tahmin yapmayı zorlaştırıyor. Ons bazında bakacak olursak; Fed başta olmak üzere faiz artırımlarının sınırlı olacağı beklentisi var. Öte yandan dünyadaki resesyon ve stagflasyon endişesi altın tercihini öne çıkaracak gibi duruyor. 2022’de gündemde olup işlemeyen jeopolitik gerginliklerin 2023’te daha etkin olması altını destekleyecektir.

Önümüzdeki aydan itibaren altının 1825 dolardan sonra 1850-1900; 1950 ve hatta 2000’in üzerinde bir fiyat ulaşacağını düşünüyorum. Sene sonu rakamınsa 2350 seviyelerine gitme olasılığı var. Dolar/TL’de 20 lira geçilirse 30 TL’ye doğru hareket aralığına girilebilir. Bu senaryo gerçekleşirse gram altın 1650 liraya kadar yükselebilir.”

Borsada farklı senaryolar

Ata Portföy CEO’su Mehmet Gerz, borsa açısından 2023’te seçim sonucuna bağlı olarak farklı senaryoların yaşanabileceğini söyledi: ”Ancak önümüzdeki sene için tahminimiz 6 bin 500. 2023’e girerken yatırımcının varlık dağılımına önem vermelerini öneriyoruz. Yatırımların yüzde 35 Türk hisse senedi; yüzde 35 yabancı tematik fonlar; yüzde 20’si eurobondlar; yüzde 10’u da altın fonunda değerlendirilebilir.”

Agresif senaryoda dolar/TL

İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros’un dolar/TL değerlendirmesi şöyle: ”Kur tarafındaki stabilizasyonun 2023 yılının ilk çeyreğinde devam etmesini bekliyoruz. Ancak belirtmemiz gerekir ki dolar için direnç seviyelerinin tayininde kullanılan call opsiyonlarının dağılımına bakıldığında önümüzdeki dönemde opsiyonlarda 18,90 – 19,10 bölgeleri yoğunlaşıyor.

Fed’in yeniden faizi agresif şekilde kullandığı bir senaryo gerçekleşirse dolar endeksinin yukarı yönlü seyri ile gelişmekte olan ülkelerin para birimleri ve TL’nin dolar karşısında değer kaybı hızlanabilir”

‘Bitcoin’de mega ralli ilk çeyrekte zor’

WOFDEX Kripto Para ve Blockchain Araştırma Direktörü Helin Çelik’in kripto piyasasına dair 203 öngörüsüyse şöyle: “Yeni yılın ilk çeyreği için yükseliş beklentisi, mega ralli şu anki koşullarda zayıf görünüyor. Kriptoların kendi iç dinamiğinde pozitif gelişmeler ve iyileşmeler olursa, yaşanan tahribat bir nebze de olsa giderilebilir. Yatırımcı yeni yılda da dolar endeksine, ekonomik takvime, riskli varlıklara ve madenci satışlarına dikkat edecek.”