2022’de 1000 TL ne oldu?

2022 yılında BIST 100 endeksi yüzde 196,57, altının gram fiyatı yüzde 40,22, dolar/TL yüzde 41,77, avro/TL de yüzde 32,92 artış gösterdi.

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2023’te Ukrayna-Rusya Savaşı’nın enerji fiyatlarını tırmandırmasıyla dünya genelinde enflasyon dalgası yaşandı. Türkiye’deyse durum, uygulanan politikalarla daha da kötü bir hal aldı. Enflasyon son 24 yılın rekorunu kırdı.

Enflasyona karşı varlıklarını korumak isteyen vatandaşlarsa borsa, döviz, altın gibi araçlara hücum etti.

Peki bu araçlar ne kadar kazandırdı?

2021 yılını 1.857,65 puandan tamamlayan Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi 2022 sonunda 5.509,16 puana yükseldi. Yani 2021’in son gününde Borsa İstanbul’a 1000 TL yatıranın bugün üç bin TL’ye yakın parası var. Bazı hisselerde bu rakam 12-14 bin TL’lere kadar vardı.

Altın ne getirdi?

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2022’de yüzde 40,22 değer kazandı. Geçen yılın sonunda 780,20 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2022 yılının son işlem gününde 1.094 liraya çıktı.

2021 yılını 5.161 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı da bu senenin sonunda 7.330 lira oldu.

Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 40,22 artış kaydedildi. Yani altına yatırılan 1000 TL, 2023’te 1400 TL oldu.

Dolar ve yatırım fonları

ABD doları da 2022 yılını bir önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 41,77 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 32,92 yükseliş görüldü.

2022 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 46,18 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi yüzde 65,81 oldu.