Parası olan ‘reel getiri’ arıyor: Hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Temmuzda en yüksek getiri aylık bazda DİBS (Devlet iç borçlanma senedi), yıllık bazda dolardan sağlandı. Üretici fiyatları baz alındığındaysa reel getiri sağlayan araç yok.

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Reel getiri, parasal getirinin enflasyondan (TÜFE) arındırılmış halini gösteriyor. Belli bir dönemdeki getiri oranı o dönemde kaydedilen enflasyon artışından yüksekse buna reel getiri deniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre temmuzda yıllık enflasyon yüzde 79,60’la 24 yılın zirvesine çıktı. Bu denli yüksek enflasyona karşın Merkez Bankası politika faizini yüzde 14’te tutmaya devam ediyor. Bu da tasarruf sahiplerinin birikimlerini enflasyondan korumasını zorlaştırıyor.

Tasarruf sahiplerinin ne tür yatırımlara yönelebileceğinin yanıtı aslında reel getiriler ve bunlara ilişkin beklentilerden belirleniyor.

TÜİK verilerine göre temmuzda en yüksek reel getiri, yüzde 2,5 ile DİBS oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğindeyse DİBS yüzde 0,23 oranla yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 2,17, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,76, avro yüzde 5,51, külçe altın yüzde 7,22 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,39 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 0,51 reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,12, avro yüzde 2,93, külçe altın yüzde 4,68 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,85 yatırımcısına kayba yol açtı.

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Temmuz 2022

Aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)'de oldu

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Üç ayda dolar kazandırdı, borsa kaybettirdi

Üç aylık değerlendirmede, TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 7,47 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,64’le yatırımcısına kaybettirdi. BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,69, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,04 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,1, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,52’yle yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu. Aynı dönemde mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29,41, TÜFE’yle indirgendiğinde yüzde 17,14’le yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kaydedildi.

Yıllık en yüksek reel getiri dolarda

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,06 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,99 yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 19,88, BIST 100 endeksi yüzde 26,2, avro yüzde 28,38, DİBS yüzde 52,14 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 52,47 oranında yatırımcısını üzdü.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 9,11 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,52 oranında yatırımcısına kazandırırken, avro yüzde 2,45, DİBS yüzde 34,81 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 35,26 yatırımcısının kayba uğramasına neden oldu.