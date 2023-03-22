Ege Üniversitesi’nde kadrolaşmaya karşı çıkan akademisyenlere soruşturma

MEHMET BARAN KILIÇ

Ege Üniversitesi mühendislik fakültesinde adrese teslim kadro ilanlarına ve kadrolaşmaya karşı çıkan akademisyenlere soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi bir süredir deri mühendisliği bölümündeki kadrolaşmayla gündemde.

Bölümde 25 Temmuz 2022’de adrese teslim iki profesörlük kadrosu açılmıştı. İlan şartlarına adayların doktora tezlerinin yazıldığı bu kadrolar, bölümde hızla yükselen bölüm başkan yardımcısı Buğra Ocak ve diğer başkan yardımcısı Prof. Dr. Gökhan Zengin’in eşi Candaş Adıgüzel Zengin içindi.

Bu isimler daha sonra Candaş Adıgüzel Zengin’in dönem arkadaşı ve ailecek görüşecek kadar yakın olduğu Uşak Üniversitesi öğretim üyesi Eylem Kılıç için adrese teslim doçent kadrosu açılmıştı. Kadronun açılmasında Zengin’in girişimleri oldu.

İlan şartları, bölümdeki öğretim üyelerinden gizli belirleniyor. Yaklaşık bir buçuk sene önceye kadar bölüm için açılan ilanların şartları, bölümde yer alan akademik kurul aracılığıyla bölüm öğretim üyelerinin katılımıyla belirlenirdi. Artık bu uygulanmıyor. Belirli kişiyi tarif eden şartlardan dolayı ilanlara bölümdeki diğer hocalar başta olmak üzere başka kimse başvuramıyor.

Diken, yaşananları geçen ay haberleştirmişti.

Mühendislik fakültesinin genelinde benzer durum hakim

Torpil zincirinin tepesinde de mühendislik fakültesi dekanı Bahattin Tanyolaç bulunuyor. Fakültedeki atamalar ve kadro ilanlarına koyulacak şartlar Tanyolaç’ın onayından geçiyor. Tanyolaç’sa fakültedeki bölümlerde kendi kadrolarını kurmaya çalışıyor.

Sonrasında Tanyolaç hakkında soruşturma açılmıştı.

Fakültedeki birçok öğretim üyesi, açılan adrese teslim ilanlar ve kadrolaşma girişimleri nedeniyle Tanyolaç’ı Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) şikayet etmişti.

Akademisyenlere soruşturma

Diken’in tespit ettiğine göre son bir sene içerisinde kadrolaşmaya karşı çıkan akademisyenlere en az sekiz soruşturma açıldı.

Deri mühendisliği, biyomühendislik, makine mühendisliği ve kimya mühendisliği gibi bölümlerde adrese teslim kadrolara karşı çıkan, ilanları mahkemeye taşıyan veya Tanyolaç’ın isteklerini yerine getirmeyen birçok akademisyene soruşturma açıldı veya idari görevlerinden alındı.

Adrese teslim ilan örnekleri

Son bir sene içerisindeyse mühendislik fakültesinde çok sayıda adrese teslim kadro ilanı açıldı.

İlanlara adayların lisansüstü tezleri ve çalışma alanları gibi belirli kişileri tarif eden şartlar kondu.

21 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ilanlar:

1 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ilanlar:

25 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ilanlar:

Adrese teslim ilanlar

‘Kişiye özel ilan’ konusunda hem Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) hem de Danıştay’ın kararları var.

YÖK, 9 Mart 2021’de yönetmeliğe “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının kısmi veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” şartı koymuştu.

Danıştay İdari Davaları Daireler Kurulu da başvuru koşullarının kişiye özel olmaması yönünde karara hükmetmişti.