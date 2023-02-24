Ege Üniversitesi’nde adrese teslim profesör ilanları

MEHMET BARAN KILIÇ

Ege Üniversitesi deri mühendisliği bölümünde kadrolar yönetici tanıdıklarına gidiyor. Hızlı yükselen bir bölüm başkan yardımcısına özel profesörlük kadrosu açılırken, diğer başkan yardımcısının eşi için adrese teslim ilan verildi.

Ege Üniversitesi

25 Temmuz 2022’deki Resmi Gazete‘de Ege Üniversitesi’nin 76 kadro ilanı yayımlandı. İlan şartlarında adayların çalışma alanlarına ve lisansüstü tezlerine yer verildi. İlanlar, adrese teslim denecek cinsten.

Deri mühendisliği bölümü için de iki profesör kadrosu açıldı. Bu kadrolar da belirli kişileri tarif ediyor.

Adrese teslim profesörlük

Birinci kadronun şartlarında şu yazıyor: “Deri mühendisliği alanında temiz teknolojiye yönelik biyoproseslerin geliştirilmesi konusunda çalışmaları olmak.” Bu şart, akademisyen Candaş Adıgüzel Zengin’in ‘Keratinolitik enzimlerin deri sanayinde kullanım imkanlarının geliştirilmesi üzerine araştırmalar’ başlıklı doktora tezi ve diğer çalışmalarıyla örtüşüyor.

Zengin, bölüm başkan yardımcılarından Prof. Dr. Gökhan Zengin’in eşi.

Bölüm başkan yardımcısının hızlı yükselişi

Bölümün diğer başkan yardımcısıysa Prof. Dr. Buğra Ocak.

Ege Üniversitesi veri tabanında yer alan özgeçmişine göre Ocak, 2021’e kadar bölümde doktor öğretim üyesi olarak görev almış.

Ocak, aynı sene doçent ve bölüm başkan yardımcısı oldu.

25 Temmuz 2022’de açılan diğer profesörlük kadrosunun ilanının şartlarıysa şöyle: ‘Deri mühendisliği alanında katı deri atıklarından mikrokapsül ve film üretimi üzerine bilimsel çalışmaları olmak.’ Bu şart, Ocak’ın ‘Antifungal ayakkabı üretiminde mikrokapsülasyon yönteminin kullanımı üzerine araştırmalar’ isimli doktora tezi ve diğer çalışmalarıyla örtüşüyor.

Bu ilanla birlikte Ocak, birer yıl arayla doçent ve profesör oldu.

Söz konusu ilanlara Zengin ve Ocak haricinde kimse başvurmadı. İlanlar, akademik rekabeti ortadan kaldırırken, bölümün diğer öğretim üyeleri dahil başka kişilerin de başvurmasını engelliyor.

Öğretim üyelerinin haberi yok

Diken’in edindiği bilgiye göre yaklaşık bir buçuk sene önceye kadar bölüm için açılan ilanların şartları, bölümde yer alan akademik kurul aracılığıyla bölüm öğretim üyelerinin katılımıyla belirlenirdi. Artık bu uygulanmıyor.

Bölüm öğretim üyeleri, ilanın şartlarının ne olduğunu ilan yayımlandıktan sonra öğreniyor. Şartlar, kapalı kapılar ardında belirleniyor.

Yedi dava açıldı

25 Temmuz’da açılan iki profesörlük kadrosu yargıya taşındı.

Bunlarla birlikte deri mühendisliği bölümü özelinde son altı ayda adrese teslim kadro ilanlarından dolayı açılan dava sayısı yedi.

Adrese teslim ilanlar

‘Kişiye özel ilan’ konusunda hem Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) hem de Danıştay’ın kararları var.

YÖK, 9 Mart 2021’de yönetmeliğe “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının kısmi veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” şartı koymuştu.

Danıştay İdari Davaları Daireler Kurulu da başvuru koşullarının kişiye özel olmaması yönünde karara hükmetmişti.