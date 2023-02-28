Ege Üniversitesi’nde torpil zinciri: Adrese teslim doçentlik

MEHMET BARAN KILIÇ

Ege Üniversitesi deri mühendisliği bölümünde adrese teslim ilanlar ve yönetime yakınlıkları sayesinde yükselen profesörler, şimdi başka bir akademisyeni torpille kadroya aldırmaya çalışıyor.

Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi deri mühendisliği bölümünde 25 Temmuz 2022’de adrese teslim iki profesörlük kadrosu açılmıştı. İlan şartlarına adayların doktora tezlerinin yazıldığı bu kadrolar, bölümde hızla yüksele bölüm başkan yardımcısı Buğra Ocak ve diğer başkan yardımcısı Prof. Dr. Gökhan Zengin’in eşi Candaş Adıgüzel Zengin içindi.

İlan şartları, bölümdeki öğretim üyelerinden gizli belirleniyor. Yaklaşık bir buçuk sene önceye kadar bölüm için açılan ilanların şartları, bölümde yer alan akademik kurul aracılığıyla bölüm öğretim üyelerinin katılımıyla belirlenirdi. Artık bu uygulanmıyor.

Bölüm öğretim üyeleri, ilanın şartlarının ne olduğunu ilan yayımlandıktan sonra öğreniyor. Şartlar, kapalı kapılar ardında belirleniyor. Diken, bu durumu 24 Şubat’ta haberleştirmişti.

Üniversite yönetimiyle arası iyi olan, idari görevlere atanan ve torpille yükselen akademisyenler, şimdiyse başka birine torpil geçmeye çalışıyor.

Doktora tezi ilan şartına yazıldı

21 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete‘de deri mühendisliği bölümü için doçent kadrosu açıldı. İlanın şartı şu: “Deri mühendisliği alanında çevresel etki, ölçme yöntemleri üzerine çalışmaları olmak.”

Bu şart, Uşak Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Eylem Kılıç’ın ‘deri endüstrisi arıtma çamurlarından kromun oksidatif yöntemle geri kazanılması ve çevresel etkisinin yaşam döngüsü analizi ile değerlendirilmesi’ başlıklı doktora tezi ve diğer çalışmalarıyla örtüşüyor.

Daha önce başarılı olamamış

Kılıç, bir yıl önce ‘deri mühendisliği alanında çalışmaları ve yayınları olmak’ şeklindeki daha genel bir ilana başvurmuş ama sonuncu olarak kadroya girememişti. Şimdiyse Kılıç’ın atanabilmesi için adrese teslim kadro yayımlandı. Kadroya sadece Kılıç başvurdu.

Kişiye özel ilan şartı nedeniyle deri mühendisliği bölümüne yıllardır hizmet eden ve doçent kadrosu bekleyen öğretim üyeleri kadroya bu nedenle başvuramadı. Kadro ilanı, yargıya taşındı.

Torpille yükselenin yakın arkadaşı

Kılıç’a geçilen torpilin başrolündeyse Zengin çifti bulunuyor. Kılıç, Candaş Adıgüzel Zengin’le aynı yıl (2010) Ege Üniversitesi deri mühendisliği doktora programından mezun oldu. Kılıç’la Zengin çiftinin ortak makale ve yayınları da bulunuyor.

Diken’in edindiği bilgiye göre, Kılıç ve Zengin çifti, ailecek de görüşüyor.

Edinilen bilgiye göre, üniversite yönetimini, Zengin çiftinin önerisiyle Kılıç için ilan açılmasına karar verdi. Yönetim, bölümde kendine bağlı kadrolar oluşturmak için çalışıyor.

Kılıç’ın jüri değerlendirmesi devam ediyor.

Gökhan Zengin, bölüm başkan yardımcısıyken Candaş Adıgüzel Zengin önceki bölüm başkan yardımcısı. Candaş Zengin, şu ansa Ege Üniversitesi uluslararası ilişkiler koordinatörlüğünü yürütüyor.

Yedi dava açıldı

25 Temmuz’da açılan iki profesörlük kadrosu yargıya taşındı.

Bunlarla birlikte deri mühendisliği bölümü özelinde son altı ayda adrese teslim kadro ilanlarından dolayı açılan dava sayısı yedi.

Adrese teslim ilanlar

‘Kişiye özel ilan’ konusunda hem Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) hem de Danıştay’ın kararları var.

YÖK, 9 Mart 2021’de yönetmeliğe “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının kısmi veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” şartı koymuştu.

Danıştay İdari Davaları Daireler Kurulu da başvuru koşullarının kişiye özel olmaması yönünde karara hükmetmişti.