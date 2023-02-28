Ege Üniversitesi’ndeki torpil zincirinin tepesindeki isme soruşturma

MEHMET BARAN KILIÇ

Ege Üniversitesi mühendislik fakültesinde adrese teslim kadro ilanları yayınlayarak kadrolaşmaya çalışan dekan hakkında soruşturma başlatıldı.

Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi deri mühendisliği bölümünde 25 Temmuz 2022’de adrese teslim iki profesörlük kadrosu açılmıştı. İlan şartlarına adayların doktora tezlerinin yazıldığı bu kadrolar, bölümde hızla yüksele bölüm başkan yardımcısı Buğra Ocak ve diğer başkan yardımcısı Prof. Dr. Gökhan Zengin’in eşi Candaş Adıgüzel Zengin içindi.

İlan şartları, bölümdeki öğretim üyelerinden gizli belirleniyor. Yaklaşık bir buçuk sene önceye kadar bölüm için açılan ilanların şartları, bölümde yer alan akademik kurul aracılığıyla bölüm öğretim üyelerinin katılımıyla belirlenirdi. Artık bu uygulanmıyor.

Bölüm öğretim üyeleri, ilanın şartlarının ne olduğunu ilan yayımlandıktan sonra öğreniyor. Şartlar, kapalı kapılar ardında belirleniyor.

Üniversite yönetimiyle arası iyi olan, idari görevlere atanan ve torpille yükselen akademisyenler, şimdiyse benzer yöntemlerle başka birine torpil geçmeye çalışıyor.

21 Aralık 2022’de Candaş Adıgüzel Zengin’in dönem arkadaşı ve ailecek görüşecek kadar yakın olduğu Uşak Üniversitesi öğretim üyesi Eylem Kılıç için adrese teslim doçent kadrosu açıldı. Kadronun açılmasında Zengin’in girişimleri oldu. Kılıç, daha önce bölüm için açılan adrese teslim olmayan bir kadroya başvurmuş ama başarısız olmuş.

Diken, yaşananları önceden haberleştirmişti.

Torpil zincirinin tepesindeki isme soruşturma

Torpil zincirinin tepesinde de mühendislik fakültesi dekanı Bahattin Tanyolaç bulunuyor.

Fakültedeki atamalar ve kadro ilanlarına koyulacak şartlar Tanyolaç’ın onayından geçiyor.

Tanyolaç’sa, deri mühendisliği bölümü başta olmak üzere fakültedeki bölümlerde kendi kadrolarını kurmaya çalışıyor. Tanyolaç, bu nedenle Candaş Adıgüzel Zengin’in girişimleriyle Eylem Kılıç için adrese teslim kadro ilanı yayınladı. Zengin için açılan kadro ilanının onayını da yine Tanyolaç vermişti.

Diken’in edindiği bilgiye göre, Tanyolaç hakkında rektörlük tarafından soruşturma başlatıldı.

Fakültedeki birçok öğretim üyesi, açılan adrese teslim ilanlar ve kadrolaşma girişimleri nedeniyle Tanyolaç’ı YÖK’e şikayet etmişti.

Rektör de bu kapsamda soruşturma başlattı.