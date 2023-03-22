AYM’den HDP’nin erteleme talebine ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin kapatma davasında sözlü savunmayı seçim sonrasını bırakma talebini reddetti.

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti.

AYM, HDP’nin Hazine yardım hesabını da geçici olarak dondurmuştu.

HDP’nin kapatma davası kararının seçimler sonrasına bırakılması ve tüm muhakeme işlemlerinin seçimlere kadar durdurulması talebiyse reddedilmişti.

Mahkeme, HDP yetkililerinin 14 Mart’ta sözlü savunma vermesini kararlaştırılmıştı. Partinin talebi üzerine ek süre verilerek bu tarih 11 Nisan’a çekilmişti. HDP’nin Hazine yardımına ilişkin itirazı da kabul edilerek hesaplardaki blokaj kaldırılmıştı.