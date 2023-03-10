HDP, kapatma davasının ertelenmesi için yeniden başvuracak

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması için yeniden başvurulacağını kaydetti.

Sancar, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun henüz HDP’den randevu talep etmediğini de söyledi.

HDP, kapatma davasıyla karşı karşıya. (HDP)

Mithat Sancar, Fox TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat programına katıldı.

‘HDP’ye bakanlık’ tartışmasına değinen Sancar, “Böyle bir beklentimiz yok, bu tartışmanın içine çekilmeyi bile geçersiz manevra olarak görüyoruz” dedi.

Kapatma davasında kararın seçim sonrasına bırakılması için yeniden başvuracaklarını belirten Sancar, bu kararın seçim sürecinde görüşülmemesi gerektiğini söyledi: “Böyle bir belirsizliğin seçmenlere yaşatılması kabul edilebilir değil, YSK seçim takvimini açıkladıktan sonra hukukçularımızla değerlendireceğiz süreci uzatmadan başvurumuzu yapacağız.”

Kılıçdaroğlu’nun henüz randevu talep etmediğini belirten HDP eş başkanı, “Kılıçdaroğlu geldiğinde somut yol haritası üzerinde konuşacağız, sonrasında da aday çıkarıp çıkarılmaması yönündeki kararı yetkili organlarımız ve ittifakımızla değerlendireceğiz” dedi.

Kapatma davası

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti.

AYM, HDP’nin Hazine yardım hesabını da geçici olarak dondurmuştu.

HDP’nin kapatma davası kararının seçimler sonrasına bırakılması ve tüm muhakeme işlemlerinin seçimlere kadar durdurulması talebiyse reddedilmişti.

Mahkeme, HDP yetkililerinin 14 Mart’ta sözlü savunma vermesini kararlaştırılmıştı. Partinin talebi üzerine ek süre verilerek bu tarih 11 Nisan’a çekilmişti. HDP’nin Hazine yardımına ilişkin itirazı da kabul edilerek hesaplardaki blokaj kaldırılmıştı.