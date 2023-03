İstanbul Film Festivali programı açıklandı: 11 film ‘Altın Lale’ için yarışacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 42’ncisi düzenlenecek İstanbul Film Festivali’nin programı açıklandı. 11 film ‘Altın Lale’ için yarışacak.

Türkiye ve dünya sinemasından nitelikli ve ödüllü filmler, özel gösterimler, yıldız oyuncular ve usta yönetmenler 7 ve 18 Nisan tarihleri arasında festivalde bir araya geliyor.

Festival, dünya sinemasından nitelikli ve ödüllü filmler, kült yapıtlar, usta yönetmenler ile genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 134 uzun ve 29 kısa metrajlı filmden oluşan

zengin programıyla 7 ve 18 Nisan tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festival kapsamında 12 günde, 14 bölümde, 84 ülkeden 160 yönetmenin filmleri gösterilecek. Festivalde gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yer alacak.

Festival ‘Hırçın’ ile açılıyor

Festival bu yıl 42’nci Sundance Film Festivali’nde ‘Dünya sineması-Dram’ kategorisinde Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan ‘Hırçın’ ile açılıyor. Charlotte Regan’ın yönettiği sıcak, esprili, yaratıcı, tatlı, duygusal bir baba-kız hikâyesi olan Hırçın’da baba rolünü ‘Hüzün Üçgeni’nin başrolündeki Harris Dickinson canlandırıyor.

Onur Ödülleri Kayhan Yıldızoğlu ve Nevraz Serezli’nin

Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl

Kayhan Yıldızoğlu ile Nevra Serezli’ye verilecek. Ödüller, 6 Nisan gecesi düzenlenecek açılış töreninde sunulacak.

Jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Emin Alper’in üstlendiği Ulusal Yarışma kategorisinde 11 film yer alıyor.

Altın Lale En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 10 dalda yarışacak filmler şu şekilde:

Bir Tutam Karanfil

*Bir Tutam Karanfil – Bekir Bülbül

Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu

*Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu – Barış Fert

*Bars – Orçun Köksal

Yüzleşme

*Yüzleşme / Filiz Kuka

Iguana Tokyo

*Iguana Tokyo – Kaan Müjdeci

Kör Nokta

*Kör Nokta ( Im Toten Winkel) – Ayşe Polat

*Cam Perde / Fikret Reyhan

Boğa Boğa

*Boğa Boğa – Onur Saylak

Suna

*Suna – Çiğdem Sezgin

Ayna Ayna



*Ayna Ayna – Belmin Söylemez

Sanki Her Şey Biraz Felaket

*Sanki Her Şey Biraz Felaket / Umut Subaşı

Ulusal Kısa Film Yarışması

Ulusal Kısa Film yarışmasında yer alan filmler:

*Avrupa Fatihi (Fatih le Conquérant) – Onur Yağız

*Aforoz – Yılmaz Özdil

*Suriyeli Kozmonot (The Syrian Cosmonaut) – Charles Emir Richards

*Birlikte, Yalnız – Kasım Ördek

*Diyet – Handan İpekçi

*Ben Tek Siz Hepiniz – Barış Kefeli, Nükhet Taneri

*Charette – Sara Pınar Önder

*Yüzler – Zeynep Demirhan

*Evcil – Deniz Uymaz

*Adres (Navnişan) – Aram Dildar

*8 Mart 2020: Bir Günce – Fırat Yücel

Ulusal Belgesel Yarışması

Ulusal Belgesel yarışmasında yer alan filmler:

*Fatma’dan Sonra 40 Yıl – Sezer Ağgez

*Düet – İdil Akkuş, Ekin İlkbağ

*Anqa – Helin Çelik

*Kim Mihri – Berna Gençalp

*Dinamo Mesken – Ahmet Karanfil, Yusuf Anavatan

*Turkish Delight – Pınar Öğrenci

*Kavur – Fırat Özeler

*Boşlukta – Somnur Vardar

Yarışma Dışı:

*Deutschlandlieder (Almanya Türküleri) – Nedim Bora Hazar

*Gök Kubbenin Sevdaları – Mesut Tufan

*Tavuri – Derviş Zaim

Uluslararası Yarışma

Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan filmler:

*Aramızdalar / Animalia / Sofia Alaoui / Fas, Katar, Fransa

*İnsanlık Ölmedi / The Survival of Kindness / Rolf de Heer / Avustralya

*Sıradaki Kız / Next Sohee / Jung July / Güney Kore

*Su / The Water / Elena López Riera / İspanya, İsviçre, Fransa

*Al Yelkenler / Scarlet / Pietro Marcello / Fransa, İtalya, Almanya

*Atlantic Bar / Fanny Molins / Fransa

*Kör Noktada / Im Toten Winkel / In the Blind Spot / Ayşe Polat / Almanya

*Üçüncü Dünya Savaşı / World War III / Houman Seyyedi / İran

*Kopenhag Diye Bir Yer Yok / Copenhagen Does Not Exist / Martin Skovbjerg / Danimarka

*Pamfir / Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk / Ukrayna, Fransa, Polonya, Şili, Lüksemburg

Filmler altı salonda sinemaseverlerle buluşacak

Festivalin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Fransız Kültür Merkezi, Şişli’de CineWAM Premium+ City’s Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere altı salonda yapılacak.

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 27 Mart Pazartesi günü başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 31 Mart Cuma günü saat 10:30’dan itibaren internet üzerinden ve İKSV ana gişeden üzerinden genel satışa sunulacak.

Bilet fiyatları

Bilet fiyatları; hafta içi 11:00 seansları festival başlayana kadar 50, hafta içi gündüz seansları 70, hafta içi akşam ve hafta sonu seansları 90 lira olarak belirlendi.

Eczacıbaşı Genç Bilet ile öğrencilere 10 liraya bilet alabilecek.