İstanbul Film Festivali bu yıl restore ettireceği filmi seçti: İntikam Meleği-Kadın Hamlet

Her yıl eski bir filmi restore ettirerek beyazperdeyle yeniden buluşturan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), bu kez fantastik-dram-trajedi türleri arasında gezinen Metin Erksan filmi ‘İntikam Meleği-Kadın Hamlet’i seçti.

Restorasyon için seçilen filmin başrol oyuncusu geçen yıl hayatını kaybeden Fatma Girik.

Hamlet rolünü Fatma Girik’in üstlendiği, 1976 yapımı film, Atlas Post Production tarafından Zurich Sigorta işbirliğiyle restore edildi.

Zaman içinde kült mertebesine ulaşan ‘İntikam Meleği – Kadın Hamlet’, 42’nci İstanbul Film Festivali kapsamında yeniden beyazperdeyle kavuşacak.

Hamlet, ABD’de okuyan bir tiyatro öğrencisi

Gerçeküstü öğeleri filmlerinde sıkça kullanan Metin Erksan, bu filminde de fantastik bir dünya yaratmıştı. Shakespeare’in bu belki de en ünlü oyununu kendine özgü sinemasal görüşüyle yeniden şekillendiren Metin Erksan’ın versiyonunda olay örgüsü çağdaş bir dönemde, Türkiye’de geçer, Hamlet erkek değil kadındır ve ABD’de eğitim gören bir tiyatro öğrencisidir.

Filmde pop şarkıları ve hayali orkestralar gibi öğeler öne çıkar, Hamlet dışında kimsenin adı aynı kalmaz. Fantastik-dram-trajedi türleri arasında gezinen filmin konusuysa özgün oyundan pek uzaklaşmaz.

Moskova ve San Francisco film festivallerinde gösterilen filmin görüntü yönetmeni Cahit Engin, kurgucusu Süleyman Karakaya. Filmde Timur Selçuk ve Dmitri Şostakoviç’in besteleri kullanılıyor.

Başroldeki Fatma Girik’in yanısıra Sevda Ferdağ, Reha Yurdakul, Orçun Sonat, Nevra Serezli, Ahmet Sezerel, Yüksel Gözen, Ali Cağaloğlu, Ahmet Turgutlu da filmde rol alıyor.