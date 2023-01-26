İstanbul Film Festivali jürisi açıklandı

Bu yıl 42’ncisi düzenlenecek İstanbul Film Festivali’nin ‘Ulusal Yarışma’ jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Emin Alper üstleniyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 7-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 42’nci İstanbul Film Festivali’nde ‘Ulusal Yarışma’ filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi.
Başkanlığını yönetmen ve senarist Emin Alper’in üstleneceği Ulusal Yarışma jürisinde; oyuncu Farah Zeynep Abdullah, görüntü yönetmeni Emre Tanyıldız, kurgucu Aylin Zoi Tinel ve yazar Seray Şahiner yer alıyor.