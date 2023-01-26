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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Film Festivali jürisi açıklandı

Bu yıl 42’ncisi düzenlenecek İstanbul Film Festivali’nin ‘Ulusal Yarışma’ jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Emin Alper üstleniyor.

Soldan sağa: Emin Alper, Farah Zeynep Abdullah, Emre Tanyıldız, Aylin Zoi Tinel, Seray Şahiner

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 7-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 42’nci İstanbul Film Festivali’nde ‘Ulusal Yarışma’ filmlerini değerlendirecek jüri üyeleri belirlendi.


Başkanlığını yönetmen ve senarist Emin Alper’in üstleneceği Ulusal Yarışma jürisinde; oyuncu Farah Zeynep Abdullah, görüntü yönetmeni Emre Tanyıldız, kurgucu Aylin Zoi Tinel ve yazar Seray Şahiner yer alıyor.

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