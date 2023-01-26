İstanbul Film Festivali jürisi açıklandı

Yargıtay üyesi Serdar Mutta, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçildi. Yargıtay Genel Kurulu’nda, YSK üyeliği için yapılan seçimler sonuçlandı. Habertürk’ün aktardığına göre Yargıtay üyesi Mutta YSK üyesi seçildi. Yargıtay ve Danıştay’daki seçimlerin sonuçlanmasının ardından YSK, yeni başkan ve üyelerini belirlemek üzere toplanacak. Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi: YSK başkanı çoktan çalışma yaptırmış Babacan: YSK’ya zerre […]